パワーノズル 15°, 034

15°（パワーノズル） ノズルサイズ 034

15°（パワーノズル） ノズルサイズ 034

製品仕様

製品スペック

ノズルサイズ ( ) 34
角度 (°) 15
接続ねじ M22 x 1,5
シルバー
適合機種