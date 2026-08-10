スケール除去カートリッジ（小）2個入り
ハンディスチーマー SC 1 Multi / SC 1 Multi & Up 専用のスケール除去カートリッジです。本体に差し込むだけで、カルキ成分を除去します。※SC 3 EasyFix WやSC Uprightには使えません
ハンディスチーマー SC 1 Multi / SC 1 Multi & Up専用のスケール（水垢）除去カートリッジです。
カートリッジを本体に差し込むだけでカルキ成分を除去し、内部ヒーターの水垢による故障を防ぎます。
つまり、内部メンテナンスはこのカートリッジを差し込むだけで完了です。
交換の目安は、約15リットル（給水タンク満水0.2リットルで約75回分）の使用後です。
使用済みのカートリッジは、家庭ゴミとして簡単に処分できます。
製品特長
内部ヒーターを水垢（スケール）の固着から守ります
- スチームクリーナーの性能を長く保ちます。
簡単取り付け
- 交換時期がきたらカートリッジを交換してください。
製品仕様
製品スペック
|色
|白
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|74 x 54 x 36
用途・清掃場所
- ケルヒャースチームクリーナー用カルキ除去剤