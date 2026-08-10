​ハンディスチーマー SC 1 Multi / SC 1 Multi & Up専用のスケール（水垢）除去カートリッジです。

カートリッジを本体に差し込むだけでカルキ成分を除去し、内部ヒーターの水垢による故障を防ぎます。

つまり、内部メンテナンスはこのカートリッジを差し込むだけで完了です。

交換の目安は、約15リットル（給水タンク満水0.2リットルで約75回分）の使用後です。

使用済みのカートリッジは、家庭ゴミとして簡単に処分できます。