チェーン刃
CNS 18-30 バッテリーセット（チェンソー）専用の交換刃。オレゴン（OREGON）社製のチェーン刃は、切れ味が鋭くキックバックが少ないので、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。 また工具不要のチェーン・テンションシステムで、誰でも簡単にチェーン刃を交換することができます。
CNS 18-30 バッテリーセット（チェンソー）専用の交換刃。
オレゴン（OREGON）社製のチェーン刃は、切れ味が鋭くキックバックが少ないので、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。
また工具不要のチェーン・テンションシステムで、誰でも簡単にチェーン刃を交換することができます。
製品特長
高品質チェーン刃
- ケルヒャーのチェンソーは、常に最高品質でカットできます。
工具なしでチェーン刃が交換可能
- チェーン刃の交換がとても簡単。
切れ味が鋭くキックバックが少ない
- 切れ味が鋭く、キックバックが少ないチェーン刃。
製品仕様
製品スペック
|色
|シルバー
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|430 x 35 x 5
用途・清掃場所
- 樹木
- 枝
- 薪