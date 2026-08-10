チェーン刃

CNS 18-30 バッテリーセット（チェンソー）専用の交換刃。オレゴン（OREGON）社製のチェーン刃は、切れ味が鋭くキックバックが少ないので、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。 また工具不要のチェーン・テンションシステムで、誰でも簡単にチェーン刃を交換することができます。