ディスクブラシ, 標準, 青, 508 mm

508mm。標準ブラシ。青。

508mm。標準ブラシ。青。

製品仕様

製品スペック

硬さ 標準
入数 (個) 1
梱包重量 (kg) 4.3
適合機種
販売終了製品