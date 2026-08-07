サーフェスクリーナー FR 50 Me
スプレーランスに取り付けて使用します。水ハネなしで床面の洗浄ができるので、二次汚染防止に便利です。機種ごとにノズルを変更する必要があります。サーボシステム装着時と無装着時でアダプターの長さを変えて使用します。冷水高圧洗浄機で使用する場合、圧力ノブを完全に緩めると洗浄剤の塗布も可能です。ステンレス製。直径：500mm。耐熱温度：85℃。
スプレーランスに取り付けて使用します。水ハネなしで床面の洗浄ができるので、二次汚染防止に便利です。機種ごとにノズルを変更する必要があります。サーボシステム装着時と無装着時でアダプターの長さを変えて使用します。冷水高圧洗浄機で使用する場合、圧力ノブを完全に緩めると洗浄剤の塗布も可能です。ステンレス製。直径：500mm。耐熱温度：85℃。
製品仕様
製品スペック
|直径 (mm)
|500
|接続ねじ
|M22 x 1,5
|色
|シルバー
|梱包重量 (kg)
|13.9
動画
アクセサリー
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