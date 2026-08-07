ホースリールマウントキット　HD ガソリンタイプ用, 30 m

40m巻用。

40m巻用。

製品仕様

製品スペック

長さ (m) 30
アンスラサイトグレー
梱包重量 (kg) 9.4

付属品・同梱品

  • ホースリール
適合機種