筒型フィルターPES製EU

水洗いして繰り返し使用可能。再び使用する際は十分に乾燥させてからご使用ください。 ダストクラスL、2ミクロン粒子を99％以上捕集します。

水洗いして繰り返し使用可能。
再び使用する際は十分に乾燥させてからご使用ください。
ダストクラスL、2ミクロン粒子を99％以上捕集します。

製品仕様

製品スペック

数量 (個) 1
重量 (kg) 0.2
梱包重量 (kg) 0.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 120 x 120 x 113
適合機種