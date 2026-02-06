乾湿両用掃除機 NT 48/1

NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。

【仕様変更のご案内】アクセサリーに関して、仕様変更になりました。詳しくはページ下の仕様変更のご案内をご確認ください。

　　

NT 27/1 NT 48/1

コンパクトで使いやすい設計で効率的な作業
清掃コストの削減はケルヒャー 乾湿両用クリーナーから

4つの特長

  • 1

    移動性・収納性

    優れた収納性

    片手で本体とパイプを持てるため、両手が塞がらず安全です。アクセサリーホルダーが付属しており収納性に優れます。

  • 2

    操作性・作業効率

    扱いやすい軽量ボディ

    軽量なプラスチックボディはサビやへこみの心配がなく、移動も簡単です。また、本体下部はバンパーの役割を果たす頑丈な設計で、接触時の衝撃から本体を守ります。

  • 3

    高い汎用性

    豊富なアクセサリーで広がる用途

    様々な用途に対応するオプションアクセサリーをご用意しております。汚れの場所や状況に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。

  • 4

    清掃効率の向上

    大容量コンテナで高い効率性を実現

    コンテナは大容量の48リットルです。液体は35リットルを回収できるので小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。また、ドレインホースを装備しており、本体を傾けずに楽に排水が行えます。

NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。
製品特徴

＜シンプル＞
構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。
＜軽くて丈夫＞
軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。
＜豊富なアクセサリー＞
ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。
＜大容量タンク＞
タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。 また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。

製品特長
便利な排水ホース。
製品仕様

製品スペック

電圧 (V) 94 / 106
周波数 (Hz) 50 / 60
吸引風量 (l/s) 72
真空度 (mbar/kPa) 249 / 24.9
コンテナ容量 (l) 48
コンテナ材質 樹脂製
定格入力電力 (W) max. 1380
パイプ径 ( ) ID 35
電源コード (m) 7.5
騒音値 (dB(A)) 71
アンスラサイトグレー
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 10.5
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 490 x 390 x 780

付属品・同梱品

  • サクションホースの長さ: 2.5 m
  • ベンディングパイプ: 樹脂製
  • サクションパイプの数: 2 個
  • サクションパイプの長さ: 505 mm
  • サクションパイプの材質: ステンレス製
  • フィルターバッグの数: 1 個
  • フィルターバッグの材質: 紙
  • 乾湿両用フロアノズルの幅: 360 mm
  • スモールノズル
  • 筒型フィルター: PES
  • 排水ホース

製品機能

  • 衝撃緩衝バンパー
  • セイフティークラス: II
  • ストッパー付キャスター
アクセサリー
NT 48/1 スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

　　

＜ご案内＞NT 27/1、NT 48/1 仕様変更について

業務用乾湿両用掃除機スタンダードシリーズのアクセサリーに関する仕様変更のご案内です。

＜主な変更点＞

・NEWクリップシステムによりサクションホースとベンディグパイプ間のボタンが大きく押し易くなりました。
・サクションホース、パイプ、ノズル、アクセサリー全体が新しくなり、取り付け・取り外しが簡単で素早い仕様となりました。
・乾湿両用筒型フィルター標準搭載
・ステンレスパイプ採用により錆防止と取り扱い易さを実現し、長く安定的にお使いいただけます。

●接続について
新しい NT 27/1、NT 48/1 に旧製品のサクションホースを接続する場合、ホース変換アダプター5.031-436.0 が必要となります。

●新仕様の識別方法
シリアル番号210,000番以降が新仕様となります。

※吸引仕様（モーター性能）
　旧品より若干向上しております。詳しくは最新のホームページ情報を参照ください。


【アクセサリー品番】
  アクセサリー 径35mm 旧品番 新品番 備考
1 サクションホース 4.440-626.0 2.889-134.0  
2 ベンディングパイプ 上記に含む 2.889-199.0  
3 サクションパイプ 6.902-074.0 6.902-154.0 50cm、１本入  
4 乾湿両用フロアノズル 2.889-118.0 2.889-152.0 旧は幅40cm、新36cm
5 コーナーノズル 6.906-240.0 2.889-159.0 旧は長さ25cm、新22.5cm
6 筒型フィルター 6.414-789.0 2.889-219.0  旧はDRY用、新は乾湿両用
7 ホースコネクタセット 2.639-682.0 2.889-149.0
8 ホース変換アダプター なし 5.031-436.0 新しい本体に旧ホースを接続する際に必要

なお、このための返品・交換はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

ケルヒャーの業務用掃除機（バキュームクリーナー）について

ケルヒャーの業務用掃除機にはドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど豊富なラインナップがあります。また、高性能のフィルターが細かな埃やゴミもキャッチして逃がしません。本体には強化プラスチックが使われているため軽量で丈夫、ご家庭ではなく業務のご使用に最適な掃除機です。

＜ 業務用掃除機（バキュームクリーナー）の種類＞
・ドライクリーナー：一般的な掃除機と同じように乾いたゴミの回収を行います。タンク容量が7Lから12Lまでの複数の製品があります。また、コードレスタイプのクリーナーもあり、コードの取り回しの煩さしさを感じることなく、快適に清掃が行えます。
・アップライト式クリーナー：作業しやすい縦型のカーペット用掃除機です。家具を傷つけにくい素材のバンパーやモーターの故障を防ぐ安全設計など、ホテルといった高級家具が置かれている場所の清掃に適しています。
・乾湿両用クリーナー：強力な吸引力で乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引が可能であり、その際フィルターの交換が不要です。タンク容量が27Lから65Lまで様々な製品があります。チリ落とし機能が付いているモデルもあり、沢山のゴミを吸引してもフィルターの目詰まりを防げるため高い吸引力を維持したまま清掃ができます。

＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）の特長＞
乾湿両用クリーナーの特長の一つがチリ落とし機能です。フィルター掃除の手間を省くことができるため、短時間で広い面積を掃除する必要があるビジネスユースに適しています。
・手動チリ落とし機能（NT Apモデル）：チリ落としボタンを数回押せばフィルターの目詰まりが解消されます。
・自動チリ落とし機能（NT Tactモデル）：清掃中に一定間隔でフィルター目詰まりを自動的に解消してくれるので、清掃の手を止めずに効率よく連続作業が行えます。
一部の製品には帯電防止仕様となっており、微細な粉塵による静電気の発生を抑制できるので、ストレスなく清掃できます。容量がコンパクトなモデルは店舗やオフィスなど、物が多い場所でも軽快に清掃が可能です。大型タイヤ付きなので本体が振られて物にぶつかるリスクを軽減します。かがむことなく足でオン／オフできるフットスイッチは、スムーズな作業を実現します。日本人の手にもフィットする握りやすい形状なので、長時間作業する際の疲れを軽減します。片手で本体ハンドルとパイプを一緒に持てるので移動が楽です。階段の移動時も両手がふさがらず安全です。

＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）のアクセサリー＞
洗って繰り返し使える合成繊維フィルターバスケットや通常のペーパーフィルターバッグに比べ、集塵量が約2倍（当社比）の合成繊維フィルターバッグなど、コストが削減できる消耗品を用意しています。さらに各種ホースやノズルも豊富にそろえており、オフィス・社内・食品加工工場・建築現場など様々な場所の清掃を快適に行うことができます。

