パワーノズル 25°, 065

25°（パワーノズル）ノズルサイズ 065

25°（パワーノズル）ノズルサイズ 065

製品仕様

製品スペック

ノズルサイズ ( ) 65
角度 (°) 25
接続ねじ EASY!Lock 簡単接続
シルバー