スチームジェットノズル 40°, 070

ノズルチップ型 40° ノズルサイズ 070

ノズルチップ型 40° ノズルサイズ 070

製品仕様

製品スペック

ノズルサイズ ( ) 70
角度 (°) 40
接続ねじ EASY!Lock 簡単接続