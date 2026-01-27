回転ブラシ WB 130専用アタッチメント ユニバーサル

ガラス、プラスチック製のものなど、様々な洗浄に最適です。回転ブラシWB 130専用の交換可能なアタッチメントです。 ※ご使用には回転ブラシ WB 130 （2.644-287.0）が必要です。