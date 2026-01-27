回転ブラシ WB 130専用アタッチメント ユニバーサル
ガラス、プラスチック製のものなど、様々な洗浄に最適です。回転ブラシWB 130専用の交換可能なアタッチメントです。 ※ご使用には回転ブラシ WB 130 （2.644-287.0）が必要です。
柔らかい透明な毛は、幅広い洗浄に使用できます。ガラスやプラスチック製の屋外の家具など、さまざまな場所のこすり洗いに最適です。
製品特長
柔らかいブラシ
- 一定の速度で回転し効率的に洗浄します。
多目的な洗浄
- ガラス、プラスチック素材など、さまざまな対象物を洗浄できます。
オプションアクセサリー（別売）
- 多目的に使用できます。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|113 x 113 x 46
用途・清掃場所
- 自動車
- バイクやスクーター
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- ガラスの温室
- ガレージのドア
- ブラインド／ローラーシャッター
- ラティスなどの庭の柵や木製フェンス
- ベランダ、バルコニー
- 窓枠、サッシ