回転ブラシ WB 130専用アタッチメント ユニバーサル

ガラス、プラスチック製のものなど、様々な洗浄に最適です。回転ブラシWB 130専用の交換可能なアタッチメントです。  ※ご使用には回転ブラシ WB 130 （2.644-287.0）が必要です。

柔らかい透明な毛は、幅広い洗浄に使用できます。ガラスやプラスチック製の屋外の家具など、さまざまな場所のこすり洗いに最適です。

製品特長
柔らかいブラシ
  • 一定の速度で回転し効率的に洗浄します。
多目的な洗浄
  • ガラス、プラスチック素材など、さまざまな対象物を洗浄できます。
オプションアクセサリー（別売）
  • 多目的に使用できます。
製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 113 x 113 x 46
用途・清掃場所
  • 自動車
  • バイクやスクーター
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具
  • ガラスの温室
  • ガレージのドア
  • ブラインド／ローラーシャッター
  • ラティスなどの庭の柵や木製フェンス
  • ベランダ、バルコニー
  • 窓枠、サッシ