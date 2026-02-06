スティッククリーナー VCS 3

＜コンパクトながらパワフル吸引力＞

300Wのブラシレスモーターでしっかりと細かいホコリまで吸引します。



＜マルチサイクロンシステム＞

吸引したホコリと空気をしっかり撹拌するため、フィルターが詰まりにくく、強い吸引力が持続します。頻繁なフィルター清掃が不要です。



＜モーター搭載のLED付きフロアノズル＞

髪の毛が絡みにくいフラッフィーローラーを採用し、スティックをひねると家具下の狭い奥まった場所にもしっかりノズルが届きます。

またフロアノズル先端のLEDライトが、暗い場所もホコリをしっかり照らします。



＜バッテリーランプ＞

本体正面のLEDランプはバッテリーの残量が20%以下になると赤に変わってお知らせ、突然バッテリーが切れてお掃除を中断せざるを得ない状況を回避します。



＜ワンクリックゴミ捨て＞

ダストコンテナはワンクリックでフタが開き、手を汚さずゴミ捨てが可能です。



＜エルゴノミックデザイン＞

使い心地の良さを追求したエルゴノミック（人間工学に基づいた）デザインです。無駄のないシンプルな外観でも、充実した機能が満載です。



＜連続使用時間、3段階モード切替＞

フル充電で、強モード10分（標準モード18分、エコモード40分）は最長クラス。バッテリー残量が20%を切ると自動でモードを落として清掃を継続するので、とても便利です。

※連続使用時間について ハンディ時、バッテリー残量20％を切り自動でモードが落ちて運転を続けた状態



＜スタンドが付属＞

専用スタンドが付属しているので、後から買い足す必要はありません。アクセサリーも収納可能です。



＜アルミ製のパイプ＞

ケルヒャーのスティッククリーナーはアルミ製のパイプを採用しています。リサイクルがしやすい素材を使い、環境へ配慮をしています。



＜5段階フィルターシステム＞

吸引された空気はダストコンテナから外に出るまで、5段階のフィルターを通ります。排気もきれいで安心です。



※質量について VCS 3は本体（ハンディの部分）のみで1.1kg、本体＋パイプ＋フロアノズルで1.8kgです。