スティッククリーナー VCS 3
使い心地の良さを追求して、日本向けに開発されたエルゴノミック（人間工学に基づいた）デザインで、コンパクトで軽いコードレスクリーナーです。無駄のないシンプルな外観ですが、機能は充実。さらにケルヒャーならではのパワフルな吸引力で、清掃結果にも満足していただけるスティッククリーナーです。
コンパクト・シンプルで使いやすい
エルゴノミクス（人間工学）に基づいた、操作がしやすく疲れにくいデザイン。「U字」のハンドルは手が小さくても握りやすく、ストレスフリーで快適なお掃除を提供します。
パワフルな吸引力
6つのサイクロンを搭載したマルチサイクロンシステムを採用。
遠心力が6倍になることでパワフルな吸引力を実現しています。
また、フィルターが詰まりにくいので、その吸引力が持続します。
残量がわかるバッテリーランプ
バッテリー残量が20%以下になるとランプが緑色から赤色に変わって
お知らせ。同時に、モードが自動的に1段階下がるので、掃除が突然
中断される煩わしさがありません。
ワンタッチでゴミ捨て簡単
髪の毛が絡みづらいフラッフィーローラー
ダストコンテナ・フィルター丸洗い可能
＜コンパクトながらパワフル吸引力＞
300Wのブラシレスモーターでしっかりと細かいホコリまで吸引します。
＜マルチサイクロンシステム＞
吸引したホコリと空気をしっかり撹拌するため、フィルターが詰まりにくく、強い吸引力が持続します。頻繁なフィルター清掃が不要です。
＜モーター搭載のLED付きフロアノズル＞
髪の毛が絡みにくいフラッフィーローラーを採用し、スティックをひねると家具下の狭い奥まった場所にもしっかりノズルが届きます。
またフロアノズル先端のLEDライトが、暗い場所もホコリをしっかり照らします。
＜バッテリーランプ＞
本体正面のLEDランプはバッテリーの残量が20%以下になると赤に変わってお知らせ、突然バッテリーが切れてお掃除を中断せざるを得ない状況を回避します。
＜ワンクリックゴミ捨て＞
ダストコンテナはワンクリックでフタが開き、手を汚さずゴミ捨てが可能です。
＜エルゴノミックデザイン＞
使い心地の良さを追求したエルゴノミック（人間工学に基づいた）デザインです。無駄のないシンプルな外観でも、充実した機能が満載です。
＜連続使用時間、3段階モード切替＞
フル充電で、強モード10分（標準モード18分、エコモード40分）は最長クラス。バッテリー残量が20%を切ると自動でモードを落として清掃を継続するので、とても便利です。
※連続使用時間について ハンディ時、バッテリー残量20％を切り自動でモードが落ちて運転を続けた状態
＜スタンドが付属＞
専用スタンドが付属しているので、後から買い足す必要はありません。アクセサリーも収納可能です。
＜アルミ製のパイプ＞
ケルヒャーのスティッククリーナーはアルミ製のパイプを採用しています。リサイクルがしやすい素材を使い、環境へ配慮をしています。
＜5段階フィルターシステム＞
吸引された空気はダストコンテナから外に出るまで、5段階のフィルターを通ります。排気もきれいで安心です。
※質量について VCS 3は本体（ハンディの部分）のみで1.1kg、本体＋パイプ＋フロアノズルで1.8kgです。
製品特長
コンパクトで軽量デザイン操作性抜群。 ストレスフリーな使い心地。
マルチサイクロンシステムマルチサイクロンシステムによりフィルターが詰まりにくく、パワフルな吸引力が持続します。
LEDライトLEDライト付きフロアノズルが暗いところでもホコリをしっかり照らします。
家具下の狭い場所も簡単清掃
- スティックをひねると家具下の奥までフロアノズルがしっかり届きます。
パワフルなブラシレスモーター搭載
- 18Vバッテリーとモーター搭載のフロアノズルで、家や車の中をしっかり掃除します。
3段階モード切替
- 普段のお掃除は標準モードで。
- カーペットなどは強モード（ブーストモード）で。
- フローリングはエコモード（フル充電で40分連続使用可能）で。
使い方簡単
- 清掃場所に合わせて簡単にモード切替が可能。
- ワンクリックで手を汚さずゴミ捨てが可能。
いろいろなところに使える
- すべてのタイプの床材、カーペット、家具などの清掃に。
- さまざまな場所に使えるアクセサリー。
アクセサリー収納
- 本体とアクセサリーを収納できるスタンドが付属。
製品仕様
製品スペック
|コンテナ容量 (l)
|0.25
|バッテリータイプ
|リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|18
|使用時間（一回の充電） (min)
|40
|急速充電アダプターによる充電時間（80% / 100%） (h)
|3.5
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|1.8
|梱包重量 (kg)
|4.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|236 x 259 x 990
付属品・同梱品
- バッテリー: 18V / 2.5Ah バッテリー
- HEPAフィルタータイプ: HEPA 12フィルター
- ハードフロア用ノズル
- スモールノズル
- フラットノズル
- サクションパイプ: 金属
製品機能
- 充電器: 18 V 専用充電アダプター
- ハンドル用ソフトグリップパッド
- バッグレスフィルターシステム
- パワーコントロール: 3段階モード切替
動画
用途・清掃場所
- フローリング
- 手の届きにくい場所（隅、溝、隙間）
- 室内家具