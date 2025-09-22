モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact（ハンディエア）抽選販売 応募に関する注意事項と同意事項

1. 応募資格について

・ 応募は、日本国内に在住の個人の方に限ります。

・ お一人様につき1回/月の応募とさせていただきます。複数回応募された場合は、最新の応募を有効とし、その他は無効とします。

・ 同一人物による複数アカウントでの応募は無効とします。





2. 抽選・当選発表について

・ 応募多数の場合は厳正な抽選を実施します。

・ 当選された方には、各月の当選発表日ににメールでご連絡します。

・ 残念ながら落選された方にも各月の当選発表日にメールでお知らせします。

・ 当選メールおよび落選メールは、ご応募時に記入いただいたメールアドレス宛に送信します。

メールアドレスの誤りや、迷惑メール設定などによりメールが届かない場合、当選は無効となります。

メールの再送信や別アドレスへの通知は行いませんので、ご注意ください。

・ 抽選結果に関する個別のお問い合わせにはお答えできません。





3. ご購入手続きと免責事項

・ 1当選につき1台までのご購入となります。

・ 当選メールに記載されたご購入期限までに、ご購入手続きを完了してください。期限を過ぎた場合、当選は無効となります。

・ 当選権利の譲渡、換金、名義変更はできません。

・ ご注文はケルヒャー公式楽天市場店よりご購入いただきます。（>ケルヒャー公式 楽天市場店はこちら）

・ 転売目的でのご購入は固くお断りします。

転売目的が疑われると当社が判断した場合、当選を無効とし、ご注文をキャンセルさせていただく場合があります。

転売された商品に関するトラブルについて、当社は一切の責任を負いません。

【購入権喪失に関する免責】

・ 当選者が、購入手続きを期間内に完了できない、当選連絡を確認できない・受け取れない、その他の理由により購入権を喪失した場合、当社はいかなる損失、損害についても責任を負いません。

・ 落選者が、落選通知を確認できない・受け取れない、その他の理由により購入権を喪失した場合も、当社はいかなる損失、損害についても責任を負いません。

4. 個人情報の取り扱いについて

・ ご応募時にご提供いただいた個人情報は、当選者へのご連絡、商品発送、およびそれに付随する業務にのみ利用します。

・ プライバシーポリシーはこちらをご覧ください（>プライバシーポリシーはこちら）





5. その他（システム免責を含む）

・ 本応募規約に同意いただいた方のみが応募できます。応募された時点で、本規約に同意したものとみなします。

・ 本抽選販売は、事前の予告なく中止、または内容を変更する場合があります。

【システムに関する免責】

・ 本抽選販売に関連して、通信障害、システムエラー、アクセス集中による回線不通などにより、応募や購入手続きに不備が発生した場合も、当社は責任を負いません。

・ 未成年の方が応募する場合、保護者の同意を得た上で応募してください。