モバイル高圧洗浄機OC Handy compact（ハンディエア）抽選販売のご案内
ハンディエア抽選販売の受付は終了いたしました。ご応募ありがとうございました。
【大人気につき】モバイル高圧洗浄機OC Handy Compact（ハンディエア）抽選販売のご案内
日頃よりケルヒャー製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
ご好評につき、現在品薄となっております新製品「ハンディエア」を、この度公式オンラインショップにて3回にわたる抽選販売でご提供することになりました。
抽選販売の応募に関する詳細は、下記をご確認ください。
【抽選販売対象製品】
モバイル高圧洗浄機
OC Handy Compact（ハンディエア）
販売価格：14,982円（税込）
抽選販売のスケジュール
|出荷時期
|抽選応募期間
|当選発表日
|10月下旬
出荷分
|10月1日（水）〜
10月10日（金）
|10月17日（金）
|11月下旬
出荷分
|11月1日（土）〜
11月10日（月）
|11月14日（金）
|12月下旬
出荷分
|12月1日（月）〜
12月10日（水）
|12月15日（月）
※入荷状況により記載の納期より遅れる場合がございます。予めご了承ください。
【必ずご確認ください】抽選販売応募方法
応募からご購入までの流れ
-
応募
上記スケジュールをご確認の上、各期間中に本ウェブサイトのGoogleフォームよりご応募ください。
※応募時の確認メールは送信されません。
-
抽選・当選発表
応募多数の場合は厳正な抽選を実施し、当選された方に発表日にメールにてご連絡します。
残念ながら落選された方にも、メールにてお知らせします。
-
ご購入手続き
当選メールに記載されたご注文用URLより、ご購入手続きへお進みください。（パスワードを入力しアクセスします）
ご注文はケルヒャー公式楽天市場店よりご購入いただきます。
※購入には楽天の会員登録が必要になります。
銀行振込（前払い）を選択した場合は、指定された期日までに代金をお振り込みいただき、入金確認が取れ次第、商品を発送いたします。
抽選販売にあたっての注意事項
以下、ハンディエア抽選販売における注意事項になります。
ご応募前に必ずご一読ください。
- 応募は、日本国内に在住の個人の方に限ります。
- 当選権利の譲渡、換金、名義変更、および転売目的でのご購入は固くお断りします。
- お一人様につき1回/月の応募とさせていただきます。
複数回応募された場合は、最新の応募を有効とし、その他は無効とします。
- 1つのメールアドレスにつき、同一名義・同一電話番号でのご応募となります。
メールアドレス・電話番号の複数名義での使いまわしは無効となります。
- 1当選につき1台までのご購入となります。
- 入荷状況により記載の納期より遅れる場合がございます。予めご了承ください。
-
応募フォームへの抽選販売応募期間外のご入力は無効となります。
（システムの仕様上、応募期間前でも応募フォームは動作しますが応募は無効となります）
お客様に少しでも早く「ハンディエア」をお届けできるよう努めてまいります。
皆様のご応募を心よりお待ちしております。
モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact（ハンディエア）抽選販売 応募に関する注意事項と同意事項
1. 応募資格について
・ 応募は、日本国内に在住の個人の方に限ります。
・ お一人様につき1回/月の応募とさせていただきます。複数回応募された場合は、最新の応募を有効とし、その他は無効とします。
・ 同一人物による複数アカウントでの応募は無効とします。
2. 抽選・当選発表について
・ 応募多数の場合は厳正な抽選を実施します。
・ 当選された方には、各月の当選発表日ににメールでご連絡します。
・ 残念ながら落選された方にも各月の当選発表日にメールでお知らせします。
・ 当選メールおよび落選メールは、ご応募時に記入いただいたメールアドレス宛に送信します。
メールアドレスの誤りや、迷惑メール設定などによりメールが届かない場合、当選は無効となります。
メールの再送信や別アドレスへの通知は行いませんので、ご注意ください。
・ 抽選結果に関する個別のお問い合わせにはお答えできません。
3. ご購入手続きと免責事項
・ 1当選につき1台までのご購入となります。
・ 当選メールに記載されたご購入期限までに、ご購入手続きを完了してください。期限を過ぎた場合、当選は無効となります。
・ 当選権利の譲渡、換金、名義変更はできません。
・ ご注文はケルヒャー公式楽天市場店よりご購入いただきます。（>ケルヒャー公式 楽天市場店はこちら）
・ 転売目的でのご購入は固くお断りします。
転売目的が疑われると当社が判断した場合、当選を無効とし、ご注文をキャンセルさせていただく場合があります。
転売された商品に関するトラブルについて、当社は一切の責任を負いません。
【購入権喪失に関する免責】
・ 当選者が、購入手続きを期間内に完了できない、当選連絡を確認できない・受け取れない、その他の理由により購入権を喪失した場合、当社はいかなる損失、損害についても責任を負いません。
・ 落選者が、落選通知を確認できない・受け取れない、その他の理由により購入権を喪失した場合も、当社はいかなる損失、損害についても責任を負いません。
4. 個人情報の取り扱いについて
・ ご応募時にご提供いただいた個人情報は、当選者へのご連絡、商品発送、およびそれに付随する業務にのみ利用します。
・ プライバシーポリシーはこちらをご覧ください（>プライバシーポリシーはこちら）
5. その他（システム免責を含む）
・ 本応募規約に同意いただいた方のみが応募できます。応募された時点で、本規約に同意したものとみなします。
・ 本抽選販売は、事前の予告なく中止、または内容を変更する場合があります。
【システムに関する免責】
・ 本抽選販売に関連して、通信障害、システムエラー、アクセス集中による回線不通などにより、応募や購入手続きに不備が発生した場合も、当社は責任を負いません。
・ 未成年の方が応募する場合、保護者の同意を得た上で応募してください。
よくあるご質問
ハンディエア抽選販売について、お客様より多くいただくご質問をまとめました。
Q：抽選販売に応募したが、応募をキャンセルしたい。
A：抽選販売に当選した場合でも、購入は必須ではございません。当選メールは破棄してください。
※当選した場合の権利の譲渡はできません。
Q：募集期間を過ぎてしまったが応募フォームから送信できた。問題ないか。
A：対象期間外のご応募は無効となります。
Q：当選したが当選メールを誤って削除してしまった。再送してほしい。
A：当選メールや購入用URL・パスワードの再発行はいたしかねます。
Q：楽天の注文を完了したが、キャンセルになった。
A：名義相違や複数回のご注文、第三者へのURL譲渡など、不正なご注文が認められた場合は予告なくキャンセルさせていただきます。
Q：不正な注文に該当していないのに注文がキャンセルになった。
A：お客様のご利用状況などによってクレジットカードがご利用いただけない場合、楽天市場よりクレジットカード情報やお支払い方法の変更をご案内、またはご注文をキャンセルいたします。
※クレジットカードでのお支払いに関するお問い合わせは楽天市場までご連絡ください。