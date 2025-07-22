OC Handy Compact（ハンディエア） 最新情報
Makuakeプロジェクトにて、約20分で2,500台が完売！ “手のひらサイズ”のモバイル高圧洗浄機、一般発売が決定
帰るまえに、10秒ケルヒャー。［どこでも高圧洗浄機 ハンディエア®］OC Handy Compact
応援購入サービス「Makuake」にて好評を博した、手のひらサイズのモバイル高圧洗浄機「OC Handy Compact （通称：ハンディエア）」の一般発売を決定しました。
「ハンディエア」は、電源・水源不要で手軽に持ち運べるモバイル高圧洗浄機です。
2025年6月22日にプロジェクトを開始し、約20分で2,500台が完売、応援登録者が2万人を超えるなど、大きな反響を呼びました。
一般発売の具体的な日程や希望小売価格、販売チャネルなどの詳細については、決定次第改めてお知らせいたします。
「ハンディエア®」が提供する新しい体験：「帰るまえに、10秒ケルヒャー。」
いつでも、どこでも思い立ったらすぐ洗浄
ポケットにも収まる手のひらサイズと、水道も電源も不要な設計により、「思ったらすぐ使える」手軽さを実現。外出先での急な洗浄ニーズも自宅でのハッとした汚れも、ハンディエアがあれば瞬時に対応可能です。キレイが持ち運べる、新体験をお届けします。
汚れることを恐れないーアクティブな毎日への解放
スポーツやキャンプ、釣り、自転車など、あらゆるアウトドアシーンの持ち帰りたくない汚れも、「帰るまえに、10秒ケルヒャー。」ハンディエアをサッと取り出し洗浄すれば、あっという間にリセット。汚れを気にすることなく、思い切りアクティビティに没頭できます。汚れはもはや「厄介なもの」ではなく、「楽しさの証」へと変わるでしょう。
たたむと手のひらサイズ。重さも780gで持ち運びにも便利。『サッ、カチッ』で使いたい時にすぐに使えます。
充電式で電源いらず、外出先でもペットボトルがあれば簡単に汚れを落とせます。短時間のスポット洗浄におススメです。
ケルヒャーならではの高い洗浄力で、コードレスタイプでもなでるだけで汚れを落とせます。
衣類に入り込んだ汚れもこすらずに高圧の水流で洗い落とせます。
高圧の水流でこすらずにアウトドアの汚れがサッとキレイ。
ノズルの先端部分を回すだけで、4つのモードに簡単に切り替えができ、用途に合わせてすぐに使用できます。
製品仕様
|バッテリー
|内蔵式リチウムイオン 7.2V 2.5Ah
|最大許容圧力
|1.5 MPa
|最大吐出水量
|150 L/h
|作業時間（ブースト/エコモードの2段階切替及びノズルのモードにより異なります）
|約12分～30分
|充電時間
|約3時間
|本体質量（ノズルなどアクセサリーを除く）
|780g
|本体寸法 展開時（ノズルなどアクセサリーを除く）
|184×71×186mm
|原産国
|中国
|付属品
|4 in 1ノズル、5m自吸用ホース、ホースクリップ、ペットボトルホルダー、洗浄剤ノズル、充電用USBケーブル（USB充電器なし）、取扱説明書
新しい洗浄体験をお届けできる日まで、今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。
一般販売の開始日に関する詳細は、改めてご案内いたします。