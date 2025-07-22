OC Handy Compact（ハンディエア）　最新情報

Makuakeプロジェクトにて、約20分で2,500台が完売！ “手のひらサイズ”のモバイル高圧洗浄機、一般発売が決定

ケルヒャーが手のひらサイズに。

帰るまえに、10秒ケルヒャー。［どこでも高圧洗浄機 ハンディエア®］OC Handy Compact

応援購入サービス「Makuake」にて好評を博した、手のひらサイズのモバイル高圧洗浄機「OC Handy Compact （通称：ハンディエア）」の一般発売を決定しました。

　「ハンディエア」は、電源・水源不要で手軽に持ち運べるモバイル高圧洗浄機です。
2025年6月22日にプロジェクトを開始し、約20分で2,500台が完売、応援登録者が2万人を超えるなど、大きな反響を呼びました。

一般発売の具体的な日程や希望小売価格、販売チャネルなどの詳細については、決定次第改めてお知らせいたします。

2025.8.25 ニュースリリース
＞ 【新製品】モバイル高圧洗浄機「ハンディエア」順次販売を開始！

OC Handy Compact（ハンディエア） 製品ページはこちら

「ハンディエア®」が提供する新しい体験：「帰るまえに、10秒ケルヒャー。」

いつでも、どこでも思い立ったらすぐ洗浄

ポケットにも収まる手のひらサイズと、水道も電源も不要な設計により、「思ったらすぐ使える」手軽さを実現。外出先での急な洗浄ニーズも自宅でのハッとした汚れも、ハンディエアがあれば瞬時に対応可能です。キレイが持ち運べる、新体験をお届けします。

汚れることを恐れないーアクティブな毎日への解放

スポーツやキャンプ、釣り、自転車など、あらゆるアウトドアシーンの持ち帰りたくない汚れも、「帰るまえに、10秒ケルヒャー。」ハンディエアをサッと取り出し洗浄すれば、あっという間にリセット。汚れを気にすることなく、思い切りアクティビティに没頭できます。汚れはもはや「厄介なもの」ではなく、「楽しさの証」へと変わるでしょう。

サッと使えるお手軽設計

たたむと手のひらサイズ。重さも780gで持ち運びにも便利。『サッ、カチッ』で使いたい時にすぐに使えます。

ペットボトルアダプター

充電式で電源いらず、外出先でもペットボトルがあれば簡単に汚れを落とせます。短時間のスポット洗浄におススメです。

靴の洗浄

ケルヒャーならではの高い洗浄力で、コードレスタイプでもなでるだけで汚れを落とせます。

衣類の洗浄

衣類に入り込んだ汚れもこすらずに高圧の水流で洗い落とせます。

アウトドア用品の洗浄

高圧の水流でこすらずにアウトドアの汚れがサッとキレイ。

4 in 1ノズル

ノズルの先端部分を回すだけで、4つのモードに簡単に切り替えができ、用途に合わせてすぐに使用できます。

製品仕様

OC Handy Compact
バッテリー 内蔵式リチウムイオン 7.2V 2.5Ah
最大許容圧力 1.5 MPa
最大吐出水量 150 L/h
作業時間（ブースト/エコモードの2段階切替及びノズルのモードにより異なります） 約12分～30分
充電時間 約3時間
本体質量（ノズルなどアクセサリーを除く） 780g
本体寸法 展開時（ノズルなどアクセサリーを除く） 184×71×186mm
原産国 中国
付属品 4 in 1ノズル、5m自吸用ホース、ホースクリップ、ペットボトルホルダー、洗浄剤ノズル、充電用USBケーブル（USB充電器なし）、取扱説明書
OC Handy Compact（ハンディエア） 製品ページはこちら

新しい洗浄体験をお届けできる日まで、今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。
一般販売の開始日に関する詳細は、改めてご案内いたします。