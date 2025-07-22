応援購入サービス「Makuake」にて好評を博した、手のひらサイズのモバイル高圧洗浄機「OC Handy Compact （通称：ハンディエア）」の一般発売を決定しました。



「ハンディエア」は、電源・水源不要で手軽に持ち運べるモバイル高圧洗浄機です。

2025年6月22日にプロジェクトを開始し、約20分で2,500台が完売、応援登録者が2万人を超えるなど、大きな反響を呼びました。



一般発売の具体的な日程や希望小売価格、販売チャネルなどの詳細については、決定次第改めてお知らせいたします。