手押し式スイーパー S 4
スイーパー S 4は、広いスペースの清掃に便利な掃き掃除用の清掃機器です。サイドブラシはコーナーやエッジから効率よくゴミをかき集め、大きなメインブラシが広い範囲のゴミをダストコンテナに掃き込みます。大容量ダストコンテナ（20L）、簡単脱着サイドブラシ付。
人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。
メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51㎝あり、1時間あたり最大1800㎡の範囲を掃除することができます。メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。
清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。
収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
製品特長
サイドブラシ固定スクリュー工具いらずの取り付けなので、簡単、かつスピーディなセットアップ。
フットプレート足をかけるだけで簡単に折り畳めるので楽にお片付け。立てて収納できるので場所をとりません。
長さ2段階調整延長ハンドル高さを自由に変えられるので、清掃者の背の高さに合わせて高さを調整できます。
大容量ダストコンテナ
- 大きなダストコンテナーなので、何回もごみをすてる手間が省けます。
簡単に取り外し可能なダストコンテナ
- 簡単にゴミを捨てられます。
自立可のダストコンテナ
- ゴミに触れることなく処理できます。
ワイドな清掃幅
- 高い清掃能力。
隅々まで清掃
- コーナーやエッジ、隙間からごみを徹底的に掃き出します。
実用的なキャリーハンドル
- キャリーハンドルのおかげで持ち運びや収納が簡単にできます。
製品仕様
製品スペック
|作業幅（サイドブラシ使用時） (mm)
|510
|最大清掃能力 (m²/h)
|1800
|本体 / フレーム
|プラスチック
|コンテナ容量 (l)
|20
|色
|黄
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|9.8
|バッテリー込みの質量 (kg)
|9.8
|梱包重量 (kg)
|11.3
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|760 x 600 x 940
付属品・同梱品
- サイドブラシ: 1 個
製品機能
- 人間工学に基づいてデザインされたプッシュハンドル
- 角度を自由に変更できるハンドル
- コンパクトに折り畳んで収納可能
- 収納スペースを取らない
- 取り付けに工具のいらないサイドブラシ
- 自立可のダストコンテナ
動画
用途・清掃場所
- 家と庭の周辺
- 小道
- （庭） 玄関、車道
- 地下室