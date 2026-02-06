人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。

メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51㎝あり、1時間あたり最大1800㎡の範囲を掃除することができます。メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。

清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。

収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。