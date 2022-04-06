ケルヒャー ウォーターバキュームクリーナー（家庭用）
窓そうじ
寒さが厳しくなるこの季節に外での窓そうじは大変です。ウォーターバキュームクリーナーなら、窓そうじを3倍速く終わらせることができるので、時短掃除に最適です。雑巾での窓そうじは、拭きあとが残って2度拭き・3度拭きが必要でした。でもウォーターバキュームクリーナーなら電動で吸水するので水が垂れず、拭きあとが残りません。
浴室の水滴取り
入浴後、浴室のカビ防止にタオルなどで水気の拭き取りをする方もいるのではないでしょうか。ウォーターバキュームクリーナーで水滴を吸水すれば、しっかり乾いて便利です。
結露取り
灯油ストーブを使う冬季間の結露に悩まされていませんか。雑巾やクロスを使って水滴を取るのは一苦労ですが、ウォーターバキュームクリーナーなら、ひと拭きでスッキリキレイに拭き取れます。結露を放置すると窓まわりやカーテンのカビの原因にもなるので、ウォーターバキュームクリーナーでこまめなカビ対策をしましょう。
洗車後の水滴取り
洗車後の窓ガラスの水滴取りにも便利です。ゴムワイパーが水滴をかき取るので、水滴跡や拭きあとが残らず、キレイな仕上がりになります。
※表面に残っているゴミや汚れにより、キズが付く場合があるため、ボディの水滴取りには使用しないでください。
ガラス家具の掃除
テーブルのガラス天板など、ガラス製品の掃除にも便利です。拭きあとやクロスの繊維残りもないので、キレイにおそうじできます。
鏡
鏡も雑巾やクロスの拭きあとが残りやすいお掃除ポイントです。ウォーターバキュームクリーナーでササッと手軽に掃除しましょう。
0 点の取扱製品