ケルヒャー ウォーターバキュームクリーナー（家庭用）

洗車後の窓ガラスの水滴取りにも便利です。ゴムワイパーが水滴をかき取るので、水滴跡や拭きあとが残らず、キレイな仕上がりになります。

※表面に残っているゴミや汚れにより、キズが付く場合があるため、ボディの水滴取りには使用しないでください。