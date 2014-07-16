業務用高圧洗浄機オススメアクセサリー

洗浄をより便利にするアクセサリーの種類の多さはケルヒャー高圧洗浄機の特徴の一つです。

業務用高圧洗浄機　オプションアクセサリー

豊富な業務用高圧洗浄機用アクセサリー

アクセサリーを組み合わせることで、様々な場面に応じて最適な洗浄方法が見つかります。
そんな便利なアクセサリーの一部をご紹介します。

ケルヒャー　業務用　高圧洗浄機　延長高圧ホース

延長高圧ホース

より広い範囲の洗浄や、遠い場所での作業に便利です。10m～30m、ロングライフ、食品用もあります。

ケルヒャー　業務用　高圧洗浄機　延長用カップリング

延長用カップリング

延長高圧ホースをつなぐ際に使うカップリングです。

ケルヒャー　業務用　高圧洗浄機　ねじれ防止カップリング

ねじれ防止カップリング

延長高圧ホースを使用の際に、ホースがねじれるのを防ぎ快適に作業が行えます。

ケルヒャー　業務用　高圧洗浄機　フィルター（本体側）

フィルター（本体側）

ため水や井戸水からの自吸を行う際に、本体のポンプにゴミが入るのを防ぎます。

ケルヒャー　業務用　高圧洗浄機　自吸用ホース

自吸用ホース

ため水や井戸水からの自吸をするためのホースです。フィルターと併せてご使用ください。

ケルヒャー　業務用　高圧洗浄機　ダイレクトコネクター

ダイレクトコネクター

トリガーガンに取付け使用します。至近距離での洗浄や狭いスペースでの作業に便利です。

ケルヒャー　業務用　高圧洗浄機　アンダーボディスプレーランス

アンダーボディスプレーランス

車の下回りなど、手の届きにくい部分の清掃に便利なスプレーランスです。

ケルヒャー　業務用　高圧洗浄機　サイクロンジェットノズル

サイクロンジェットノズル

水流を高速回転で噴射します。威力が広角ノズルの10倍増で、こびりついた汚れに最適です。

ケルヒャー　業務用　高圧洗浄機　フォームノズル

フォームノズル

洗浄剤を泡状にして噴射し、塗布するので汚れが落ちやすくなります。

ケルヒャー　業務用　高圧洗浄機　サンドブラストキット

サンドブラストキット

高圧水とともに砂粒が噴射できます。高圧水のみでは落としにくいサビ汚れなどに効果的です。

ケルヒャー　業務用　高圧洗浄機　パイプクリーニングホース

パイプクリーニングホース、ノズル

ノズルの吐出口から高圧水が逆噴射することでホース先端が配管の中を進み、内部を洗浄します。

ケルヒャー　業務用 高圧洗浄機　サーフェスクリーナー（FR 30 P/FR 30 Me/FRV 30）

サーフェスクリーナー

スプレーランスに取付け使用します。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。

＞冷水高圧洗浄機

＞温水高圧洗浄機

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナーコードレスクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーカーペットリンスクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【業務用製品】
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