業務用高圧洗浄機オススメアクセサリー
洗浄をより便利にするアクセサリーの種類の多さはケルヒャー高圧洗浄機の特徴の一つです。
豊富な業務用高圧洗浄機用アクセサリー
アクセサリーを組み合わせることで、様々な場面に応じて最適な洗浄方法が見つかります。
そんな便利なアクセサリーの一部をご紹介します。
延長高圧ホース
より広い範囲の洗浄や、遠い場所での作業に便利です。10m～30m、ロングライフ、食品用もあります。
延長用カップリング
延長高圧ホースをつなぐ際に使うカップリングです。
ねじれ防止カップリング
延長高圧ホースを使用の際に、ホースがねじれるのを防ぎ快適に作業が行えます。
フィルター（本体側）
ため水や井戸水からの自吸を行う際に、本体のポンプにゴミが入るのを防ぎます。
自吸用ホース
ため水や井戸水からの自吸をするためのホースです。フィルターと併せてご使用ください。
ダイレクトコネクター
トリガーガンに取付け使用します。至近距離での洗浄や狭いスペースでの作業に便利です。
アンダーボディスプレーランス
車の下回りなど、手の届きにくい部分の清掃に便利なスプレーランスです。
サイクロンジェットノズル
水流を高速回転で噴射します。威力が広角ノズルの10倍増で、こびりついた汚れに最適です。
フォームノズル
洗浄剤を泡状にして噴射し、塗布するので汚れが落ちやすくなります。
サンドブラストキット
高圧水とともに砂粒が噴射できます。高圧水のみでは落としにくいサビ汚れなどに効果的です。
パイプクリーニングホース、ノズル
ノズルの吐出口から高圧水が逆噴射することでホース先端が配管の中を進み、内部を洗浄します。
サーフェスクリーナー
スプレーランスに取付け使用します。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。