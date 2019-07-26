訪問定期点検プレゼントキャンペーン2019（終了）

どんなに高性能な機械でも、ご使用いただく毎に部品類は消耗し、性能は少しずつ低下していきます。

これは「機械」である以上、防ぎようがないことです。

しかし、定期的に点検を行い、整備していく事で、故障などのトラブルを防ぎ、ベストコンディションを保ち、長期に渡ってご利用いただけるようになります。

ケルヒャーにお任せください。