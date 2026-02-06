超高圧洗浄機 HD 9/100-4 Cage Classic 60Hz
建設業界やその他の産業用途での普遍的な使用に最適です。UHPコンパクトクラスの汎用HD 9/100 -4 Cage クラシック超高圧洗浄機。 機械の心臓部には、高い容積効率を備えた非常に強力なWOMA工業用高圧ポンプです。 バイパストリガーガンを装備したHD 9/100 -4 Cage クラシックは、1000 barの作動圧力と1時間あたり980 lの水量を装備し、最も頑固な汚れでも素早く確実に除去できます。
※同意書要
自由にどこへでも1,000barの超洗浄力
1,000barの超強力な洗浄力を持ち運びできるコンパクトサイズ
4つの特長
-
1
コンパクト設計
現場への持ち込み・移動に優れた機動力
高い洗浄力をコンパクトサイズで実現。大型バンでの持ち運びを可能にしました。また、付属のクレーンフックを使うことで、トラック荷台へ積載しての持ち運びも可能です。
-
2
高い洗浄力
超高圧洗浄を低水量で実現
水圧は1,000bar（100MPa）と超強力。頑固な汚れも水だけで簡単に素早く除去します。吐出水量はわずか980L/h（16.3L/min）で、コストパフォーマンスも優れています。
-
3
操作性・負担軽減
高圧ホースの取り回しがスムーズ
高圧噴射をしていない状況では、ノズル下のバイパスチューブが水を低圧で解放。高圧ホース内に圧力が掛からず、取り回しが簡単にできます。
-
4
高い汎用性
ブースターポンプで給水を確保
低水圧地域や高所では、ブースターポンプをご利用いただくことで安定給水を保証。貯水タンクからの給水も可能にし、水の供給不良を防ぎます。