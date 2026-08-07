マイクロファイバークロス､赤､ 40x40cm ､ 5 枚入
対象物の表面に深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアをスピーディーに吸着します。厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。
ボリューム感のあるマイクロファイバークロスです。対象物の表面に深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアをスピーディーに吸着します。厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションにより清掃用途に応じて色分け可能です。ドライでもウェットでもご使用頂けます。本製品に洗浄剤をスプレーしてもご使用いただけます。洗濯機で洗いながら繰り返しご使用頂けます。洗濯回数の目安は300回です。
製品仕様
製品スペック
|テキスタイルの使用
|繰り返し使えるテキスタイル
|材質
|80% PET / 20% PA
|テキスタイル素材
|マイクロファイバー
|洗濯温度 (°C)
|max. 90
|洗濯のお薦め (°C)
|60
|洗浄サイクル
|approx. 300
|入数 (個)
|5
|製品重量 / 平米あたり重量 (kg/g/m²)
|0.2 / 250
|重量 (kg)
|0.2
|寸法（長さ×幅） (mm)
|400 x 400
¹⁾ 推奨される温度および洗剤の遵守または使用。また、乾燥機の使用（特に高温での使用）は、製品寿命を大幅に縮める可能性があります。
用途・清掃場所
- 表面 - ウェット洗浄