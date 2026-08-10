最もボリューム感に富むマイクロファイバークロス。繊維は微細で、対象物の表面に従来品よりも深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアを強力に吸着します。ヘルスケア、ホテル、ケータリング業界など、厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションあり。洗浄剤ご使用の際はケルヒャープレコンディショニング方式がお勧めです。洗濯しながら長期間ご使用になれます。洗濯回数の目安は500回です。