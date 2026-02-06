インダストリアルスイーパー（業務用）

ケルヒャーのスイーパー・バキュームスイーパーについて

屋外の清掃に使用されるスイーパー・バキュームスイーパーは、ホウキやチリ取りの代わりに道路に落ちている紙くずや落ち葉、埃などのゴミを回収する清掃機器です。日常の清掃はもちろん、火山灰や降灰清掃でも広く活躍します。

＜スイーパー・バキュームスイーパーのラインナップ＞

中庭、通路、作業場やホールといった比較的狭い範囲の清掃に便利な手押し式・自走式から、大量のダストコンテナを備えているため広い範囲のゴミ回収も容易に行える搭乗式、さらには工場や産業廃棄物処理施設といった。ゴミや粉塵が堆積しやすい過酷な場所でも耐えるように設計されたインダストリアルスイーパーを用意しています。

手押し式・自走式にはKM 70/20 C、KM 70/30 C Bp、KM 75/40 W Bp、KM 75/40 W G、KM 75/40 W Gの4機種があります。搭乗式にはKM 85/50 R Bp、KM 90/60 R（バッテリー・ガソリンエンジン）、KM 100/100 R（バッテリー・ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン・プロパンエンジンの4つの駆動方式）、KM 105/110 R（バッテリー・ガソリンエンジン）、KM 125/130 R Bpがあります。インダストリアルスイーパーにはKM 120/250 R D クラシック、KM 130/300 R（バッテリー・ディーゼルエンジン）、KM 150/500 R D、KM 150/500 R D クラシック、KM 170/600 R D クラシックがあります。

＜スイーパー・バキュームスイーパーの特長＞

・チリ落とし機能

フィルターの目詰まりの原因となる、チリやホコリを落とすチリ落とし機能が付いています。※KM 70/20 Cを除く

手押し式・自走式は手動チリ落とし機能、搭乗式・インダストリアルスイーパーには自動チリ落とし機能が備わっています。

・ゴミの収集が巻き上げ方式ダストコンテナの容量を90%使用できる巻き上げ方式を採用しているため、ダストコンテナいっぱいにゴミを回収できます。その結果ゴミの廃棄の手間を削減することができます。

・イージーダイヤル

操作パネルはダイヤル式で、イラストの清掃モードに合わせるだけの簡単操作です。スイーパーを扱うのが初めての方でも安全に操作できます。

＜スイーパー・バキュームスイーパーの使用シーン＞

・手押し式・自走式：ホテルやオフィスビルなどの駐車場、中庭

・搭乗式：倉庫や工場、大型店舗、スタジアムなど

・インダストリアルスイーパー：産業廃棄物処理施設、建設現場、セメント工場