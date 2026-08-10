搭乗式スイーパー KM 100/120 R Bp

KM 100/120 R Bp はゴミをブラシで回収し、工場や倉庫などの広範囲を効率的に清掃します。フィルターちり落し機能で目詰まりを防ぎ、ブラシ面圧自動調整機能と120L大容量コンテナで、高い清掃品質と長時間連続使用を実現します。座席は中央配置で視認性が向上し、コンテナは高さ152cmまで上昇可能で、上昇時のフラップ自動開閉によりダンプ作業の失敗を防ぎます。

ゼロ・エミッションのケルヒャー業務用搭乗式バキュームスイーパー KM 100/120 R Bp Pack は、ブラシでゴミをかき集め、吸引しながら回収する清掃機器（バッテリータイプ）です。筒形フィルターの『自動ちり落し機能』を搭載し、目詰まりによる作業中断を防いで効率の良いスイープ作業が可能です。また、操作はシンプルなダイヤル式なので誤作動を防ぎ、安全に清掃作業ができます。『鍵管理システム』により作業内容を管理者が設定できます。 工場などの広い敷地や駐車場、倉庫などでの掃き掃除を効率的に行えます。
＜操作性が向上＞
中央に配置された座席で、前モデルの KM 105 よりも操作性、視認性が 高くなりました。 また 、コンテナの上昇時にフラップが自動開閉するので 、ダンプ時の失敗がなくなります。
＜ラウンドフィルター採用で耐粉塵力向上＞
フィルターの表面積が広く、密閉性の高いコンテナと併せて高い耐粉塵性能を誇ります。また、 5 分間隔で自動フィルター掃除機能が作動し、電源を切った時も自動でフィルタークリーニングを行います。
＜高い生産性＞
ブラシの面圧を自動で調整するフローティングローラー ブラシに より、優れた清掃結果が得られます 。また、 120L コンテで 、長時間連続して使用できます 。またコンテナのダンプ高さ も 高さ 152cm まで 上げることができます。

製品特長
スイーパー KM 100/120 R Bp: 高い生産性
高い生産性
フローティングブラシによりより良い清掃結果が得られます。 大型コンテナ（120 L）でより広い範囲を一度に清掃できます。 これまで培った経験にもとづく高耐久設計。
スイーパー KM 100/120 R Bp: 安全・簡単に操作できます
安全・簡単に操作できます
より快適に清掃ができ、油圧でゴミコンテナも高く持ち上げます（約150cm）。 人間工学に基づく、わかりやすい操作系で簡単に操作できます。 必要な機能を論理的にまとめて、操作ミスを防ぎます。
スイーパー KM 100/120 R Bp: 自動チリ落し機能付きの大きいフィルター
自動チリ落し機能付きの大きいフィルター
フィルターの自動塵落としは、5分おきと電源OFF字に作動。 フィルター面積を従来比で2倍の約6平米にし、フィルターの交換サイクルを改善。 ゴミの量にかかわらず、塵の巻き上げを最大限防ぎます。
メンテナンスも簡単にできます
  • 重要なメンテナンスパーツは工具なしで確認・交換できる。
  • スマートな設計で、主要パーツに簡単にアクセスできます。
製品仕様

製品スペック

推進動力 直流モーター
駆動力 (V) 24
駆動方式 電源
最大清掃能力 (m²/h) 6000
清掃能力（サイドブラシ2個使用時） (m²/h) 7620
清掃幅 (mm) 730
清掃幅（サイドブラシ1個使用時） (mm) 1000
清掃幅（サイドブラシ2個使用時） (mm) 1270
バッテリー容量 (Ah) 240
バッテリー電圧 (V) 24
バッテリー駆動時間 (h) 3.5
コンテナ容量 (l) 120
登坂能力 (%) 12
走行速度 (km/h) 6
フィルター面積 (m²) 6
本体質量（アクセサリーを含む） (kg) 748
梱包重量 (kg) 750
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 1807 x 1224 x 1500

付属品・同梱品

  • 筒型フィルター
  • タイヤ、空気圧

製品機能

  • マニュアルフィルターチリ落とし機能
  • 自動チリ落とし機能
  • メインブラシ摩耗インジケーター
  • パワーステアリング
  • 吸引力調整可能
  • 粗ゴミフラップ
  • 巻き上げ式
  • 前進
  • 後進
  • バキューム機能付き
  • 油圧駆動式コンテナ
  • 屋外用途
  • 屋内用途
  • 作業時間カウンター
  • 掃き掃除機能
  • サイドブラシ、自動清掃
  • ホームベース取り付けはオプション
スイーパー KM 100/120 R Bp
スイーパー KM 100/120 R Bp
用途・清掃場所
  • 車場の迅速なメンテナンス清掃（維持清掃）に
  • 製造現場、学校、自動車修理工場・販売店などででもご利用いただけます
  • 大型倉庫や配送センター、大型駐車場などの掃き掃除に最適。
アクセサリー