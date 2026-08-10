ゼロ・エミッションのケルヒャー業務用搭乗式バキュームスイーパー KM 100/120 R Bp Pack 4SB は、 4 つのサイドブラシで広い範囲のゴミをかき集め、吸引しながら回収する清掃機器（バッテリータイプ）です。筒形フィルターの『自動ちり落し機能』を搭載し、目詰まりによる作業中断を防いで効率の良いスイープ作業が可能です。また、操作はシンプルなダイヤル式なので誤作動を防ぎ、安全に清掃作業ができます。『鍵管理システム』により作業内容を管理者が設定できます。 工場などの広い敷地や駐車場、倉庫などでの掃き掃除を効率的に行えます。

＜操作性が向上＞

中央に配置された座席で、前モデルの KM 105 よりも操作性、視認性が 高くなりました。 また 、コンテナの上昇時にフラップが自動開閉するので 、ダンプ時の失敗がなくなります。

＜ラウンドフィルター採用で耐粉塵力向上＞

フィルターの表面積が広く、密閉性の高いコンテナと併せて高い耐粉塵性能を誇ります。また、 5 分間隔で自動フィルター掃除機能が作動し、電源を切った時も自動でフィルタークリーニングを行います。

＜高い生産性＞

ブラシの面圧を自動で調整するフローティングローラー ブラシに より、優れた清掃結果が得られます 。また、 120L コンテで 、長時間連続して使用できます 。またコンテナのダンプ高さ も 高さ 152 cm まで 上げることができます。