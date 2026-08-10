搭乗式スイーパー KM 100/120 R Bp 4SB

KM 100/120 R Bp 4SBは、KM 100/120 R Bpから、更に2つのサイドブラシを追加し、清掃幅を2300mmまで広げて清掃効率を高めたモデルです。本体は、KM 100/120 R Bpと同じ機能、特長をそろえており、より広範囲を短時間で清掃したいユーザーのニーズにこたえたモデルです。

ゼロ・エミッションのケルヒャー業務用搭乗式バキュームスイーパー KM 100/120 R Bp Pack 4SB は、 4 つのサイドブラシで広い範囲のゴミをかき集め、吸引しながら回収する清掃機器（バッテリータイプ）です。筒形フィルターの『自動ちり落し機能』を搭載し、目詰まりによる作業中断を防いで効率の良いスイープ作業が可能です。また、操作はシンプルなダイヤル式なので誤作動を防ぎ、安全に清掃作業ができます。『鍵管理システム』により作業内容を管理者が設定できます。 工場などの広い敷地や駐車場、倉庫などでの掃き掃除を効率的に行えます。
＜操作性が向上＞
中央に配置された座席で、前モデルの KM 105 よりも操作性、視認性が 高くなりました。 また 、コンテナの上昇時にフラップが自動開閉するので 、ダンプ時の失敗がなくなります。
＜ラウンドフィルター採用で耐粉塵力向上＞
フィルターの表面積が広く、密閉性の高いコンテナと併せて高い耐粉塵性能を誇ります。また、 5 分間隔で自動フィルター掃除機能が作動し、電源を切った時も自動でフィルタークリーニングを行います。
＜高い生産性＞
ブラシの面圧を自動で調整するフローティングローラー ブラシに より、優れた清掃結果が得られます 。また、 120L コンテで 、長時間連続して使用できます 。またコンテナのダンプ高さ も 高さ 152 cm まで 上げることができます。

製品特長
スイーパー KM 100/120 R Bp 4SB: 高い生産性
高い生産性
フローティングブラシによりより良い清掃結果が得られます。 大型コンテナ（120 L）でより広い範囲を一度に清掃できます。 これまで培った経験にもとづく高耐久設計。
スイーパー KM 100/120 R Bp 4SB: 非常に広い作業幅
非常に広い作業幅
エリア性能が 2 倍になります。 横方向のオーバーハングが大きいため、落下エッジでも安全に掃除できます。 格納式サイドブラシにより狭い場所でも走行可能。
スイーパー KM 100/120 R Bp 4SB: 自動チリ落し機能付きの大きいフィルター
自動チリ落し機能付きの大きいフィルター
フィルターの自動塵落としは、5分おきと電源OFF字に作動。 フィルター面積を従来比で2倍の約6平米にし、フィルターの交換サイクルを改善。 ゴミの量にかかわらず、塵の巻き上げを最大限防ぎます。
広いフィルター面積
メンテナンスも簡単にできます
  • 重要なメンテナンスパーツは工具なしで確認・交換できる。
  • スマートな設計で、主要パーツに簡単にアクセスできます。
製品仕様

製品スペック

推進動力 直流モーター
駆動力 (V) 24
駆動方式 電源
最大清掃能力 (m²/h) 13800
清掃幅 (mm) 730
清掃幅（サイドブラシ1個使用時） (mm) 1000
清掃幅（サイドブラシ2個使用時） (mm) 1270
バッテリー容量 (Ah) 240
バッテリー電圧 (V) 24
バッテリー駆動時間 (h) 3
コンテナ容量 (l) 120
登坂能力 (%) 12
走行速度 (km/h) 6
フィルター面積 (m²) 6
本体質量（アクセサリーを含む） (kg) 1030
梱包重量 (kg) 1032
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 1807 x 1224 x 1500

付属品・同梱品

  • 筒型フィルター
  • タイヤ、空気圧

製品機能

  • マニュアルフィルターチリ落とし機能
  • 自動チリ落とし機能
  • メインブラシ摩耗インジケーター
  • パワーステアリング
  • 吸引力調整可能
  • 粗ゴミフラップ
  • 巻き上げ式
  • 前進
  • 後進
  • バキューム機能付き
  • 油圧駆動式コンテナ
  • 屋外用途
  • 屋内用途
  • 作業時間カウンター
  • 掃き掃除機能
  • サイドブラシ、自動清掃
  • ホームベース取り付けはオプション
スイーパー KM 100/120 R Bp 4SB
スイーパー KM 100/120 R Bp 4SB
用途・清掃場所
  • 電車のホームの清掃に最適
  • 倉庫の清掃など、物流業務にも
  • 車場の迅速なメンテナンス清掃（維持清掃）に
アクセサリー