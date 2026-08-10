搭乗式スイーパー KM 100/120 R Bp 4SB
KM 100/120 R Bp 4SBは、KM 100/120 R Bpから、更に2つのサイドブラシを追加し、清掃幅を2300mmまで広げて清掃効率を高めたモデルです。本体は、KM 100/120 R Bpと同じ機能、特長をそろえており、より広範囲を短時間で清掃したいユーザーのニーズにこたえたモデルです。
ゼロ・エミッションのケルヒャー業務用搭乗式バキュームスイーパー KM 100/120 R Bp Pack 4SB は、 4 つのサイドブラシで広い範囲のゴミをかき集め、吸引しながら回収する清掃機器（バッテリータイプ）です。筒形フィルターの『自動ちり落し機能』を搭載し、目詰まりによる作業中断を防いで効率の良いスイープ作業が可能です。また、操作はシンプルなダイヤル式なので誤作動を防ぎ、安全に清掃作業ができます。『鍵管理システム』により作業内容を管理者が設定できます。 工場などの広い敷地や駐車場、倉庫などでの掃き掃除を効率的に行えます。
＜操作性が向上＞
中央に配置された座席で、前モデルの KM 105 よりも操作性、視認性が 高くなりました。 また 、コンテナの上昇時にフラップが自動開閉するので 、ダンプ時の失敗がなくなります。
＜ラウンドフィルター採用で耐粉塵力向上＞
フィルターの表面積が広く、密閉性の高いコンテナと併せて高い耐粉塵性能を誇ります。また、 5 分間隔で自動フィルター掃除機能が作動し、電源を切った時も自動でフィルタークリーニングを行います。
＜高い生産性＞
ブラシの面圧を自動で調整するフローティングローラー ブラシに より、優れた清掃結果が得られます 。また、 120L コンテで 、長時間連続して使用できます 。またコンテナのダンプ高さ も 高さ 152 cm まで 上げることができます。
製品特長
高い生産性フローティングブラシによりより良い清掃結果が得られます。 大型コンテナ（120 L）でより広い範囲を一度に清掃できます。 これまで培った経験にもとづく高耐久設計。
非常に広い作業幅エリア性能が 2 倍になります。 横方向のオーバーハングが大きいため、落下エッジでも安全に掃除できます。 格納式サイドブラシにより狭い場所でも走行可能。
自動チリ落し機能付きの大きいフィルターフィルターの自動塵落としは、5分おきと電源OFF字に作動。 フィルター面積を従来比で2倍の約6平米にし、フィルターの交換サイクルを改善。 ゴミの量にかかわらず、塵の巻き上げを最大限防ぎます。
広いフィルター面積
メンテナンスも簡単にできます
- 重要なメンテナンスパーツは工具なしで確認・交換できる。
- スマートな設計で、主要パーツに簡単にアクセスできます。
製品仕様
製品スペック
|推進動力
|直流モーター
|駆動力 (V)
|24
|駆動方式
|電源
|最大清掃能力 (m²/h)
|13800
|清掃幅 (mm)
|730
|清掃幅（サイドブラシ1個使用時） (mm)
|1000
|清掃幅（サイドブラシ2個使用時） (mm)
|1270
|バッテリー容量 (Ah)
|240
|バッテリー電圧 (V)
|24
|バッテリー駆動時間 (h)
|3
|コンテナ容量 (l)
|120
|登坂能力 (%)
|12
|走行速度 (km/h)
|6
|フィルター面積 (m²)
|6
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|1030
|梱包重量 (kg)
|1032
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1807 x 1224 x 1500
付属品・同梱品
- 筒型フィルター
- タイヤ、空気圧
製品機能
- マニュアルフィルターチリ落とし機能
- 自動チリ落とし機能
- メインブラシ摩耗インジケーター
- パワーステアリング
- 吸引力調整可能
- 粗ゴミフラップ
- 巻き上げ式
- 前進
- 後進
- バキューム機能付き
- 油圧駆動式コンテナ
- 屋外用途
- 屋内用途
- 作業時間カウンター
- 掃き掃除機能
- サイドブラシ、自動清掃
- ホームベース取り付けはオプション
用途・清掃場所
- 電車のホームの清掃に最適
- 倉庫の清掃など、物流業務にも
- 車場の迅速なメンテナンス清掃（維持清掃）に