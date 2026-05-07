バキュームスイーパー KM 100/120 R G
ケルヒャー業務用搭乗式バキュームスイーパー KM 100/120 R Gはブラシでゴミをかき集め、吸引しながら回収する掃除機器（エンジンタイプ）です。油圧式のゴミコンテナでゴミ捨ても容易で、塵落とし機能付きの筒形フィルルターでホコリが舞うことも防ぎます。（受注生産です。納期はお問い合わせください。）
ケルヒャー業務用搭乗式バキュームスイーパー KM 100/120 R G は、ブラシでゴミをかき集め、吸引しながら回収する清掃機器（エンジンタイプ）です。筒形フィルターの『自動ちり落し機能』を搭載し、目詰まりによる作業中断を防いで効率の良いスイープ作業が可能です。また、操作はシンプルなダイヤル式なので誤作動を防ぎ、安全に清掃作業ができます。『鍵管理システム』により作業内容を管理者が設定できます。 寒気が良い工場などの広い敷地や駐車場、倉庫などでの掃き掃除を効率的に行えます。
＜操作性が向上＞
中央に配置された座席で、前モデルの KM 105 よりも操作性、視認性が 高くなりました。 また 、コンテナの上昇時にフラップが自動開閉するので 、ダンプ時の失敗がなくなります。
＜ラウンドフィルター採用で耐粉塵力向上＞
フィルターの表面積が広く、密閉性の高いコンテナと併せて高い耐粉塵性能を誇ります。また、 5 分間隔で自動フィルター掃除機能が作動し、電源を切った時も自動でフィルタークリーニングを行います。
＜高い生産性＞
ブラシの面圧を自動で調整するフローティングローラー ブラシに より、優れた清掃結果が得られます 。また、 120L コンテで 、長時間連続して使用できます 。またコンテナのダンプ高さ も 高さ 152cm まで 上げることができます。
製品特長
高い生産性フローティングブラシによりより良い清掃結果が得られます。 大型コンテナ（120 L）でより広い範囲を一度に清掃できます。 これまで培った経験にもとづく高耐久設計。
安全・簡単に操作できますより快適に清掃ができ、油圧でゴミコンテナも高く持ち上げます（約150cm）。 人間工学に基づく、わかりやすい操作系で簡単に操作できます。 必要な機能を論理的にまとめて、操作ミスを防ぎます。
大きな面積の筒形フィルターには自動塵落とし機能がありますフィルターの自動塵落としは、5分おきと電源OFF字に作動。 フィルター面積を従来比で2倍の約6平米にし、フィルターの交換サイクルを改善。 ゴミの量にかかわらず、塵の巻き上げを最大限防ぎます。
メンテナンスも簡単にできます
- 重要なメンテナンスパーツは工具なしで確認・交換できる。
- スマートな設計で、主要パーツに簡単にアクセスできます。
製品仕様
製品スペック
|推進動力
|油圧
|駆動力 (kW)
|6.3
|駆動方式
|ガソリン
|最大清掃能力 (m²/h)
|7000
|清掃能力（サイドブラシ2個使用時） (m²/h)
|8890
|清掃幅 (mm)
|730
|作業幅（サイドブラシ1個使用時） (mm)
|1000
|清掃幅（サイドブラシ2個使用時） (mm)
|1270
|コンテナ容量 (l)
|120
|登坂能力 (%)
|18
|走行速度 (km/h)
|7
|フィルター面積 (m²)
|6
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|572.9
|バッテリー込みの質量 (kg)
|570
|梱包重量 (kg)
|575
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1700 x 1195 x 1370
付属品・同梱品
- 筒型フィルター
- タイヤ、空気圧
製品機能
- マニュアルフィルターチリ落とし機能
- 自動チリ落とし機能
- メインブラシ摩耗インジケーター
- パワーステアリング
- 吸引力調整可能
- 粗ゴミフラップ
- 巻き上げ式
- 前進
- 後進
- バキューム機能付き
- 油圧駆動式コンテナ
- 屋外用途
- 作業時間カウンター
- 掃き掃除機能
- 触媒コンバーター
- サイドブラシ、自動清掃
- サイドブラシ、空気圧制御
- ホームベース取り付けはオプション
用途・清掃場所
- 車場の迅速なメンテナンス清掃（維持清掃）に
- 製造現場、学校、自動車修理工場・販売店などででもご利用いただけます
- 屋外の積み込みエリアや建設現場などでもご利用いただけます。
アクセサリー
ケルヒャーのスイーパー・バキュームスイーパーについて
屋外の清掃に使用されるスイーパー・バキュームスイーパーは、ホウキやチリ取りの代わりに道路に落ちている紙くずや落ち葉、埃などのゴミを回収する清掃機器です。
＜スイーパー・バキュームスイーパーのラインナップ＞
中庭、通路、作業場やホールといった比較的狭い範囲の清掃に便利な手押し式・自走式から、大量のダストコンテナを備えているため広い範囲のゴミ回収も容易に行える搭乗式、さらには工場や産業廃棄物処理施設といった。ゴミや粉塵が堆積しやすい過酷な場所でも耐えるように設計されたインダストリアルスイーパーを用意しています。
手押し式・自走式にはKM 70/20 C、KM 70/30 C Bp、KM 75/40 W Bp、KM 75/40 W G、KM 75/40 W Gの4機種があります。搭乗式にはKM 85/50 R Bp、KM 90/60 R（バッテリー・ガソリンエンジン）、KM 100/100 R（バッテリー・ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン・プロパンエンジンの4つの駆動方式）、KM 105/110 R（バッテリー・ガソリンエンジン）、KM 125/130 R Bpがあります。インダストリアルスイーパーにはKM 120/250 R D クラシック、KM 130/300 R（バッテリー・ディーゼルエンジン）、KM 150/500 R D、KM 150/500 R D クラシック、KM 170/600 R D クラシックがあります。
＜スイーパー・バキュームスイーパーの特長＞
・チリ落とし機能
フィルターの目詰まりの原因となる、チリやホコリを落とすチリ落とし機能が付いています。※KM 70/20 Cを除く
手押し式・自走式は手動チリ落とし機能、搭乗式・インダストリアルスイーパーには自動チリ落とし機能が備わっています。
・ゴミの収集が巻き上げ方式ダストコンテナの容量を90%使用できる巻き上げ方式を採用しているため、ダストコンテナいっぱいにゴミを回収できます。その結果ゴミの廃棄の手間を削減することができます。
・イージーダイヤル
操作パネルはダイヤル式で、イラストの清掃モードに合わせるだけの簡単操作です。スイーパーを扱うのが初めての方でも安全に操作できます。
＜スイーパー・バキュームスイーパーの使用シーン＞
・手押し式・自走式：ホテルやオフィスビルなどの駐車場、中庭
・搭乗式：倉庫や工場、大型店舗、スタジアムなど
・インダストリアルスイーパー：産業廃棄物処理施設、建設現場、セメント工場