環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast （再生プラ使用掃除機）

サステイナブルで革新的。エコで丈夫、しかも軽量。日本の業務用市場で初めて本格的に再生プラスチックを使用した環境配慮型の製品です（本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用しました）。環境への配慮と作業者の負担軽減を両立させた点が評価され、グッドデザイン賞を受賞しました。※初めてのご使用の際は、HEPAフィルターセット（2.889-310.0）が必要です。

お問い合わせ

2024年度グッドデザイン賞受賞

グッドデザイン賞審査委員による評価コメント

この「T 11/1 Classic Re!Plast」は、環境への配慮と作業者の負担軽減を見事に両立させた製品である。再生プラスチックを60%使用することで、通常のプラスチック使用量を大幅に削減し、地球環境保護に大きく貢献している。また、強力な吸引性能を持ちながら、約4kgという軽量ボディは、作業者に優しく、効率的な作業を可能にしている。さらに、HEPAフィルターの対応により、病院やケア施設など、特に清潔さが求められる環境にも適しており、多様なニーズに応えるデザインとなっている。SDGsや新たな法規制に適応し、業界の新たな基準を築く製品として高く評価された。

ドライクリーナー T_11-1_Classic_re!Plast

サステイナブルで革新的、エコで丈夫、しかも軽量
環境配慮型クリーナー*誕生
*本体に使われるプラスチック部品の60％が再生プラスチック。
 欧州基準 DIN EN 45557と DIN SPEC 91446 に基づく。

業界最軽量級*で快適な使用感 *自社調べ
ドライクリーナーを使用している画像
業務用に耐えうる頑丈設計
カーペットを清掃している画像

3つの特長

  • 1

    本体プラ部品の60%が再生品

    貴重な資源を節約

    再生プラスチック採用により新しいプラスチック1.4kg分の 生産を減らし、貴重な石油資源を節約します。循環型社会による二酸化炭素排出削減に貢献します。

    本体プラ部品の60%が再生品
  • 2

    高品質で丈夫

    通常製品と同等の品質基準

    再生プラスチック部品とはいえ、厳しい試験に合格しています。業務用ユースに耐えうる頑丈さを有します。

    女性がドライクリーナーを持っている画像
  • 3

    人と環境に優しい

    HEPAフィルター

    別売の高性能HEPAフィルター（欧州基準 DIN EN 1822:2019）は、ウイルスレベルの微粒子も捕集。周囲の空気環境にも配慮します。

    HEPAフィルターの画像

  • リサイクル基準

    欧州の基準に基づいています

    DIN EN 45557 エネルギー関連製品に含まれる再生材料の割合を評価するための一般的な方法

    DIN SPEC 91446 消費と取引量によるプラスチックリサイクルの分類

  • 廃棄時も資源化にご協力を

    再び資源として活用できます

    資源循環の観点から、産廃も「小型家電リサイクル法」に基づき 廃棄する事が社会貢献につながります。

    【正規の廃棄ルートとは？】※ 環境省回答より
    廃棄の際は製品そのままの姿で認定事業者に渡していただければ問題ございません。
    産業廃棄物を認定事業者に処理委託する場合は、廃棄物処理法に基づく委託契約書の締結とマニフェストの発行が必要となります。

  • 再生プラ掃除機は、ブラック仕様

     

    現状、ケルヒャーのリサイクルプラスチック製品は、ブラック（黒）での展開です。

ケルヒャーは人と環境に配慮した持続可能な未来を目指します。

再生プラスチックは、スクラップ品や製造プロセス中に発生する廃薬物から作られます。 埋め立て地に送られる廃棄物の量を減らし、自然を保護します。

サステナビリティ

環境保護。循環型社会の実現をめざして

サステナビリティと作業者のニーズを満たした掃除機 T 11/1 Classic Re!Plast　は吸引力と耐久性に優れ、軽量で使いやすい設計です。再生プラスチックを60％使用しているため、生産時のエネルギー消費はすでに大幅に削減され、貴重な原材料の使用は最小限に抑えられています。つまり、環境に優しく、耐久性に優れた製品といえます。効率的な清掃を実現する、プロ仕様の掃除機です。

ケルヒャーのサステナビリティの取り組みの詳細はこちら
サステナビリティ

資源を保護し、廃棄物を削減する

再生プラスチックを60％使用したT 11/1 Classic Re!Plastは、貴重な資源を節約し、生態系の持続可能性にも貢献します。資源削減と保全、再生プラスチックの使用は、家族経営企業であるケルヒャーの創立依頼、企業戦略に組み込まれています。ケルヒャーのサステナビリティについて詳しくご覧いただけます。

T 11/1 Classic Re!Plastは、本体に使用しているプラスチックの60%に再生素材を採用しました。日本の業務用市場で初めて本格的に再生プラスチックを使用した環境配慮型の製品です。
製品1台ごとに、新たなプラスチック1.4kgの生産を削減。限りある石油資源の節約とCO2排出削減に貢献し、企業のサステナブルな活動を「使う」ことでサポートします。
ケルヒャーの業務用製品として、過酷な現場にも耐えうる「丈夫さ」と、作業者の負担を軽減する「軽量」設計も追求し、環境性能と実用性を、高いレベルで両立させています。
さらに、別売りのHEPAフィルターを装着することで、よりクリーンな排気を実現。衛生面を重視する現場にも対応します。交換用にはHEPAフィルター（2.889-293.0）をご使用ください。

製品特長
ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast （再生プラ使用掃除機）: サステイナブルで革新的。本体プラスチックの 60% が再生材料です
サステイナブルで革新的。本体プラスチックの 60% が再生材料です
新しい原料の使用比率を抑えます。 再生材料の使用は二酸化炭素排出を抑えます。 革新的で丈夫、エコな製品です。
ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast （再生プラ使用掃除機）: 軽量
軽量
片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。 十分なタンク容量でありつつ、軽量化も実現しました。 長期間のご使用でも疲れない設計。
ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast （再生プラ使用掃除機）: 静音61dB(A)
静音61dB(A)
騒音に敏感な場所や夜間の作業に最適です。 静音で作業者に優しい。
ノズル収納ホルダー（本体）
  • 便利で安全。運搬の際はサクションパイプをハンドルに乗せて掴んでください。
  • コンパクト収納（電源ケーブル用フック付き）。
  • コンパクト収納（フロアノズル用ホルダー付き）。
製品仕様

製品スペック

電圧 (V) 100 / 100
周波数 (Hz) 50 / 60
真空度 (mbar/kPa) 235 / 23.5
吸引風量 (l/s) 40
定格性能 (W) 950
コンテナ容量 (l) 11
パイプ径 ( ) ID 35
電源コード (m) 9.5
騒音値 (dB(A)) 61
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 3.8
梱包重量 (kg) 6
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 385 x 285 x 385

* 本体プラスチック部品（アクセサリー除く）。

付属品・同梱品

  • サクションホースの長さ: 2 m
  • ベンディングパイプ: 樹脂製
  • サクションパイプの数: 2 個
  • サクションパイプの長さ: 430 mm
  • サクションパイプの材質: 樹脂製
  • フロアノズル
  • フィルターバッグの数: 1 個
  • フィルターバッグの材質: 合成繊維
  • モーター保護フィルター
  • メインフィルターバスケット: 合成繊維

製品機能

  • コンテナ材質: 再生プラスチック
  • 電源コードフック
  • ノズル収納ホルダー（本体）
ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast （再生プラ使用掃除機）
用途・清掃場所
  • ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適
  • 硬い面の清掃に（タイル、天然石、PVC、リノリウムなど）。
  • カーペットフロア
アクセサリー
T 11/1 Classic Re!Plast （再生プラ使用掃除機） スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

ケルヒャーの業務用掃除機（バキュームクリーナー）について

ケルヒャーの業務用掃除機にはドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど豊富なラインナップがあります。また、高性能のフィルターが細かな埃やゴミもキャッチして逃がしません。本体には強化プラスチックが使われているため軽量で丈夫、ご家庭ではなく業務のご使用に最適な掃除機です。

＜ 業務用掃除機（バキュームクリーナー）の種類＞
・ドライクリーナー：一般的な掃除機と同じように乾いたゴミの回収を行います。タンク容量が7Lから12Lまでの複数の製品があります。また、コードレスタイプのクリーナーもあり、コードの取り回しの煩さしさを感じることなく、快適に清掃が行えます。
・アップライト式クリーナー：作業しやすい縦型のカーペット用掃除機です。家具を傷つけにくい素材のバンパーやモーターの故障を防ぐ安全設計など、ホテルといった高級家具が置かれている場所の清掃に適しています。
・乾湿両用クリーナー：強力な吸引力で乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引が可能であり、その際フィルターの交換が不要です。タンク容量が27Lから65Lまで様々な製品があります。チリ落とし機能が付いているモデルもあり、沢山のゴミを吸引してもフィルターの目詰まりを防げるため高い吸引力を維持したまま清掃ができます。

＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）の特長＞
乾湿両用クリーナーの特長の一つがチリ落とし機能です。フィルター掃除の手間を省くことができるため、短時間で広い面積を掃除する必要があるビジネスユースに適しています。
・手動チリ落とし機能（NT Apモデル）：チリ落としボタンを数回押せばフィルターの目詰まりが解消されます。
・自動チリ落とし機能（NT Tactモデル）：清掃中に一定間隔でフィルター目詰まりを自動的に解消してくれるので、清掃の手を止めずに効率よく連続作業が行えます。
一部の製品には帯電防止仕様となっており、微細な粉塵による静電気の発生を抑制できるので、ストレスなく清掃できます。容量がコンパクトなモデルは店舗やオフィスなど、物が多い場所でも軽快に清掃が可能です。大型タイヤ付きなので本体が振られて物にぶつかるリスクを軽減します。かがむことなく足でオン／オフできるフットスイッチは、スムーズな作業を実現します。日本人の手にもフィットする握りやすい形状なので、長時間作業する際の疲れを軽減します。片手で本体ハンドルとパイプを一緒に持てるので移動が楽です。階段の移動時も両手がふさがらず安全です。

＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）のアクセサリー＞
洗って繰り返し使える合成繊維フィルターバスケットや通常のペーパーフィルターバッグに比べ、集塵量が約2倍（当社比）の合成繊維フィルターバッグなど、コストが削減できる消耗品を用意しています。さらに各種ホースやノズルも豊富にそろえており、オフィス・社内・食品加工工場・建築現場など様々な場所の清掃を快適に行うことができます。

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナースティッククリーナーハンディクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【業務用製品】
高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤