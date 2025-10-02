Новый шланг от Karcher состоит из высококачественного многослойного материала, с улучшенными свойствами, который впечатляет прочностью, гибкостью и устойчивостью к перекручиванию и обеспечивает постоянный поток воды и заметно лучше держится в руке. Благодаря внешнему анти-УФ-слою, материал садового шланга защищен от атмосферных воздействий, а непрозрачный промежуточный слой предотвращает образование водорослей в шланге. Шланг имеет высокие показатели термостойкости от -20 до + 60 ° С. Кроме того, экологичный садовый шланг не содержит фталатов (<0,1%), кадмия, бария и свинца, таким образом, абсолютно безвреден для здоровья. Performance Plus выдерживает давление до 30 бар, идеально подходит для орошения небольших и средних по площади территорий и садов.