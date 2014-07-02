El juego de mangueras es apto tanto para mangueras de alimentación para una hidrolavadora de alta presión como para el riego de jardines. El juego se compone de una manguera PrimoFlex® (3/4 in) de 10 m sin ftalatos, una conexión de grifos G3/4, un acoplamiento de mangueras universal y un acoplamiento de mangueras universal con Aqua Stop. Las mangueras de jardín de la línea de riego de Kärcher son extremadamente flexibles, robustas y a prueba de flexiones. Las ventajas saltan a la vista: larga vida útil y sencillo manejo para un cuidado de jardines de primera. Porque regar con Kärcher es regar con cabeza.