Kit de mangueras para hidrolavadora
Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex® (3/4 in), conexión de grifos G3/4
El juego de mangueras es apto tanto para mangueras de alimentación para una hidrolavadora de alta presión como para el riego de jardines. El juego se compone de una manguera PrimoFlex® (3/4 in) de 10 m sin ftalatos, una conexión de grifos G3/4, un acoplamiento de mangueras universal y un acoplamiento de mangueras universal con Aqua Stop. Las mangueras de jardín de la línea de riego de Kärcher son extremadamente flexibles, robustas y a prueba de flexiones. Las ventajas saltan a la vista: larga vida útil y sencillo manejo para un cuidado de jardines de primera. Porque regar con Kärcher es regar con cabeza.
Características y ventajas
Manguera de 10 m 3/4" PrimoFlex®
Acoplamiento de mangueras universal Plus 2.645-193.0
Acoplamiento de mangueras universal Plus con Aqua Stop 2.645-194.0
Adaptador para grifo de G3/4
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Amarillo
|Peso (kg)
|2,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|2,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|370 x 370 x 105
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.