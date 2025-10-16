La manguera de riego Performance Plus de alta calidad con un diámetro de 1/2" y una longitud de 20 metros es ideal para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. El tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado se adapta mejor a la mano y hace que la innovación de Kärcher sea especialmente robusta, flexible y resistente a torsiones y, en consecuencia, lo convierte en el mejor equipo de riego con un caudal permanente de agua. Además, la manguera de riego no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo y, por lo tanto, no representa ningún riesgo para la salud y es sostenible. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La presión de estallido es de 45 bar. La manguera de agua destaca también por su alta resistencia térmica de -20 a +60 °C. Esta manguera de riego dispone de 15 años de garantía.