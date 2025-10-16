Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m
Flexible y resistente a torsiones gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.
La manguera de riego Performance Plus de alta calidad con un diámetro de 1/2" y una longitud de 20 metros es ideal para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. El tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado se adapta mejor a la mano y hace que la innovación de Kärcher sea especialmente robusta, flexible y resistente a torsiones y, en consecuencia, lo convierte en el mejor equipo de riego con un caudal permanente de agua. Además, la manguera de riego no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo y, por lo tanto, no representa ningún riesgo para la salud y es sostenible. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La presión de estallido es de 45 bar. La manguera de agua destaca también por su alta resistencia térmica de -20 a +60 °C. Esta manguera de riego dispone de 15 años de garantía.
Características y ventajas
Tejido multicapa de alta calidad
- Flexibilidad y resistencia al estrangulamiento para garantizar un caudal de agua óptimo.
20 metros
- Para el riego de jardines y superficies de pequeño y mediano tamaño.
Gracias al tejido de alta calidad con un alto grosor de pared, es adecuada para una presión de hasta 45 bares
- Resistencia garantizada.
Práctica manguera de jardín con armazón de tejido resistente a la presión
- Para un manejo sencillo.
Alta resistencia térmica, de –20 a +60 °C
- Manguera de alta calidad.
Capa intermedia opaca para evitar la proliferación de algas en la manguera
- Para una vida útil especialmente larga.
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo
- Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Capa exterior anti-UV resistente
- Extremadamente resistente a la intemperie.
15 años de garantía
- Larga vida útil y máxima calidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro
|1/2″
|Longitud de manguera (m)
|20
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|2,7
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|2,7
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|280 x 280 x 130