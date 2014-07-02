Filter T/NT

Kärcher Flat pleated filter HEPA, dust class H

Flat pleated filter HEPA, dust class H

Ga naar producten
Kärcher Vlakfilter, standaard, BIA of tot stofklasse M

Vlakfilter, standaard, BIA of tot stofklasse M

Ga naar overzicht
Kärcher Grofvuilfilter voor natzuigen

Grofvuilfilter voor natzuigen

Ga naar producten
Kärcher Hoofdfilterkorven

Hoofdfilterkorven

Ga naar producten
Kärcher HEPA Filter

HEPA Filter

Ga naar producten
Kärcher Natfilterzakken

Natfilterzakken

Ga naar producten
Kärcher Patroonfilter, standaard, BIA of tot stofklasse M

Patroonfilter, standaard, BIA of tot stofklasse M

Ga naar overzicht
Kärcher Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering

Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering

Ga naar producten
Kärcher Veiligheidsfiltersets/-zakken

Veiligheidsfiltersets/-zakken

Ga naar producten
Kärcher Stoffilters

Stoffilters

Ga naar producten
Kärcher Stoffilterzak

Stoffilterzak

Ga naar producten
Kärcher Afvoerluchtfilter

Afvoerluchtfilter

Ga naar producten