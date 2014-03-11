Krachtige HOGEDRUKREINIGERS voor diverse schoonmaakklussen rondom het huis

De krachtige Kärcher hogedrukreinigers zijn dankzij hun veelzijdigheid in te zetten voor diverse schoonmaakklussen rondom je huis. Of je nu een Kärcher hogedrukreiniger nodig hebt voor de lichte klusjes zoals het schoonmaken van je fiets of tuinmeubilair of voor zware klussen zoals het reinigen van gevels of terrassen, voor elke taak hebben we de juiste hogedrukreiniger. Onze nieuwste Comfort Range bied je nóg meer gebruiksgemak tijdens je klus!

Ontdek de vele voordelen van Kärcher hogedrukreinigers.

✓ NIEUW: Comfort Connect range - innovatie ontmoet comfort.

✓ NIEUW: Kärcher eco!Booster voor 50% hogere reinigingsprestaties.

✓ Voor elke schoonmaakklus de juiste hogedrukreiniger en accessoires.

✓ 5 jaar garantie* op alle modellen. 

✓ Diverse reinigingsmiddelen voor het verwijderen van allerlei soorten vuil.

*na registratie op onze website.

Benieuwd naar die geweldige spuitmond uit de tv-commercial? Ontdek de nieuwe eco!Booster hier!

eco!Booster

Maak kennis met de nieuwe, ultra-efficiënte Kärcher eco!Booster! Met een 50% hogere reinigingsprestatie reinig je nu nog sneller en gemakkelijker gevoelige oppervlakken dan met een conventionele vlakstraalsproeier. Zo houd je dus nog meer tijd over voor de leuke dingen.

Klik op de button hieronder en kies de versie die bij jouw hogedrukreiniger past.

eco!Booster
Filter
Werkdruk (bar)
Oppervlakteprestatie (m²/u)
Toepassingsvelden
  • Producten vergelijken
  • |
0 producten

Onze veelzijdige en krachtige modellen. Welke past bij jou?

Als het om reiniging en onderhoud gaat, kan je altijd op een Kärcher hogedrukreiniger vertrouwen. Maar dat is niet alles wat ze kunnen bieden. Een uitzonderlijk compact ontwerp? Of een lichtgewicht, comfortabel, draagbaar en draadloos ontwerp? Ieder productassortiment heeft zijn eigen sterke punten. Perfect afgestemd op individuele eisen.

Comfort_Application

Comfort

Onze nieuwe toprange: ontworpen voor kracht, gecreëerd voor comfort. Met het Easy!Motion™ concept en een breed scala aan intelligente comfortfuncties – waaronder de 4-in-1 Multi Jet-spuitlans, het COMFORT!Hold-spuitpistool, het 2Way!Wash™-reinigingsmiddelconcept en de PremiumFlex-hogedrukslang – wordt de bediening merkbaar eenvoudiger, flexibeler en comfortabeler dan ooit tevoren.

MEER WETEN
Power Control spuitpistool.

Power Control

Zacht en effectief schoonmaken was nog nooit zo eenvoudig dankzij een goede dosis kracht, de ondersteuning van de Home & Garden-app en krachtige accessoires, zoals het Power Control-spuitpistool met display of de Vario Power-spuitlans.

MEER WETEN
Kärcher K 7 Compact

Classic

Gebruikers die van compact en draagbaar houden, zullen hier hun perfecte hulp vinden. Minimale ruimtebehoefte, gemakkelijk op te bergen en altijd snel aan het werk. Met slim, geïntegreerd slangopbergsysteem.

MEER WETEN
Standard_2026

Standard

Alles wat je nodig hebt voor effectieve reiniging: eenvoudige bediening, voldoende vermogen voor diverse schoonmaaktaken en handige opbergmogelijkheden voor de meegeleverde accessoires.

MEER WETEN
Kärcher K 2 accu-aangedreven hogedrukreiniger

Battery

Voor kleinere reinigingstaken op plekken waar geen stopcontact in de buurt is. Snoerloos, handig, mobiel en flexibel. En met behoorlijk wat vermogen wanneer je het nodig hebt.

MEER WETEN

Altijd perfect gekoeld

Met innovatieve watergekoelde motortechnologie zet Kärcher nieuwe standaarden voor hogedrukreinigers voor thuisgebruik*. Voordat het water voor de reiniging wordt gebruikt, stroomt het rond de motorbehuizing, waardoor constante koeling gegarandeerd is. Het voordeel: de motor levert uitzonderlijke prestaties, een lange levensduur en een merkbaar stillere werking**.

* Geldt voor geselecteerde modellen in de K 4 – K 7-klassen met een watergekoelde asynchrone motor.

** Vergeleken met universele Kärcher-motoren van dezelfde vermogensklasse. Gebaseerd op interne tests.

 

Hoogwaardige pompen “Made by Kärcher”

Omdat de pomp het hart van elke hogedrukreiniger is, laten we niets aan het toeval over: we ontwerpen en produceren al onze pompen in eigen huis, precies afgestemd op de vermogensklassen van elke machine. We gebruiken zorgvuldig geselecteerde hoogwaardige materialen zoals aluminium* en hoogglanzend roestvrij staal. Het resultaat: pompen die een uitstekende efficiëntie en een lange levensduur leveren**.

* Geldt voor geselecteerde modellen in de K 5–K 7-klassen met een aluminium pomp.

** Kärcher aluminium pompen vergeleken met Kärcher N-Cor pompen van dezelfde prestatieklasse, gebaseerd op interne tests.

Nauwkeurig ontworpen mondstuk voor maximale reinigingskracht.

Perfecte resultaten zijn gegarandeerd. Ons handelsmerk: een nauwkeurig ontworpen sproeier die de druk en waterstroom tot op de millimeter nauwkeurig regelt – voor maximale reinigingskracht en een vlekkeloos resultaat. Enkele hoogtepunten van onze sproeiertechnologieën zijn de vuilfrees voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil en de eco!Booster, die 50% meer reinigingsvermogen levert*.

*Vergeleken met het reinigingsvermogen van de standaard Kärcher vlakstraalsproeier.

Autonomes Reinigen

Innovatieve comfortfuncties

Bij Kärcher geloven we dat geavanceerde technologie niet alleen uitzonderlijke prestaties moet leveren, maar ook een ongeëvenaard niveau van reinigingscomfort moet bieden. Daarom zijn onze nieuwste hogedrukreinigers voorzien van een reeks innovatieve verbeteringen die zijn ontworpen om jouw werk gemakkelijker, sneller en aangenamer te maken. Een voorbeeld hiervan is het COMFORT!Hold™-pistool, dat zorgt voor een betere bediening en minder benodigde knijpkracht– dat is met name handig tijdens langdurige reinigingstaken*.

* Functies en accessoires kunnen per model verschillen.

Person steuert Saugroboter per mobiler App

Uitgebreid assortiment originele accessoires

Haal het maximale uit jouw hogedrukreiniger met de juiste accessoires. Wat de schoonmaakuitdaging ook is, je behoudt altijd de controle: geen muur is te hoog, geen hoek te moeilijk bereikbaar en geen vuil te hardnekkig voor jou, je hogedrukreiniger en de juiste accessoires. Ontdek het complete assortiment en alle verschillende toepassingen.

Querschnitt der Kärcher FC-Walzentechnologie

Comfort

Kärcher’s Nieuwe Premium Klasse

Ontworpen voor kracht, gebouwd voor comfort — de nieuwe Comfort serie zet de standaard voor krachtige, moeiteloze reiniging. Elk detail is geoptimaliseerd voor uitstekende prestaties en een eersteklas reinigingservaring. Met de focus op innovatieve functies en verbeterde bediening bieden deze hogedrukreinigers maximaal comfort, waardoor ze de perfecte keuze zijn voor regelmatige gebruikers die topprestaties eisen. Het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept is niet alleen erg handig, het zorgt er ook voor dat je bij de levering direct een Foam Jet hebt. 

Kärcher is hogedrukreiniging

De nieuwe Comfort-serie zet nieuwe standaarden met innovatieve functies zoals app-connectiviteit, directe bediening via het spuitpistool, de 4-in-1 Multi-Jet-lans, het nieuwe 2Way!Wash™-reinigingsmiddelconcept en het Easy!Motion™-productconcept. Deze machines belichamen onze jarenlange ervaring in de ontwikkeling van krachtige hogedrukreinigers.

De Comfort-serie omvat modellen uit de K 5-, K 6- en K 7-klassen.

Comfort premium range

Voordelen die het verschil maken

Easy!Motion

Comfort Highlights

Het slimme Easy!Motion™-concept zorgt ervoor dat kabels en slangen netjes georganiseerd blijven, wat het gebruiksgemak vergroot. Het wordt aangevuld door het 2Way!Wash™-reinigingsmiddelconcept, dat maximale flexibiliteit biedt bij het gebruik van reinigingsmiddel doordat je eenvoudig kunt wisselen tussen de Multi-Jet- en Foam Jet schuimlans (gratis inbegrepen).

Comfort_Range_Comfort

Comfort op z'n best

Maximale functionaliteit voor maximaal comfort! Van het COMFORT!Hold™-pistool, niveauregeling en LCD-display voor verbeterde bediening en ergonomie, tot de 4-in-1 Multi-Jet-lans, PremiumFlex-slang en slanghaspel voor ultieme flexibiliteit: elke schoonmaakklus wordt snel en moeiteloos.

Comfort_Range_Gun

LCD Display & eco!Mode*

Spuitpistool met LCD-display en knoppen voor het instellen van de druk en het reinigingsmiddel. Inclusief eco!Mode* voor een lager water- en energieverbruik.

* In de eco!Mode wordt het energieverbruik met 35% en het waterverbruik met 25% (K 5) of 30% (K 7) verminderd ten opzichte van de hoogste stand (niveau 3).

Comfort_4-in-1-Multi-Jet

4-in-1 Multi Jet

De 4-in-1 Multi-Jet combineert vier sproeistanden in één lans: vuilfrees, hogedruk vlakstraal, brede vlakstraal met verlaagde druk* en een reinigingsmiddelstraal. Draai eenvoudig aan de lanskop om het gewenste sproeipatroon te selecteren – je hoeft de lans niet te verwisselen.

*De verlaagde druk komt overeen met ongeveer 50% van de maximale druk van het apparaat. De exacte waarden kunnen variëren afhankelijk van het model.

Comfort_Guns

COMFORT!Hold™ Guns

COMFORT!Hold™ vermindert de benodigde knijpkracht om het pistool vast te houden aanzienlijk, wat vooral handig is bij langdurige reinigingssessies of op grote oppervlakken. De extra Quick Connect-functie vereenvoudigt het aansluiten van de hogedrukslang.

Modellen met een aansluiting beschikken bovendien over een 180°-verstelling van de lans, wat ergonomisch reinigen en meer flexibiliteit tijdens het gebruik mogelijk maakt.

Home & Garden App

Home & Garden App

Met de Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van Kärchers uitgebreide kennis voor perfecte schoonmaakresultaten. Via de app kun je instellingen zoals de druk en het reinigingsmiddelniveau aanpassen en deze direct  naar het spuitpistool overbrengen.

Power Control

Persoon gebruikt een Power Control hogedrukreiniger.

Zo ziet moderne hogedrukreiniging eruit

Bij het schoonmaken heeft u de juiste technologie nodig. En de apparaten uit het Power Control-assortiment bieden het volop. Volle kracht, slimme tips en sterke accessoires. Zoals bijvoorbeeld het Power Control-spuitpistool, dat de ingestelde druk direct op het display weergeeft en door aan de spuitlans te draaien eenvoudig van drukmodus naar wasmiddelmodus kan wisselen. Of de Home & Garden app die je laat zien welke technologie jouw hogedrukreiniger nog zachter en efficiënter maakt.

Water – powered by Kärcher

De Power Control hogedrukreinigers bieden een indrukwekkend pakket aan functies. Een uitschuifbare telescopische handgreep maakt het gemakkelijk en handig om de apparaten te vervoeren en op te bergen. Afhankelijk van het model hebben de hogedrukreinigers verschillende oplossingen voor het toevoegen van wasmiddel, waaronder een tank of Plug 'n' Clean systeem. Vanaf K 3 kan de ingestelde druk op het pistool worden afgelezen. Dit maakt een zachte, effectieve reiniging eenvoudiger dan ooit.

Het Power Control-assortiment omvat apparaten uit de K 2-, K 3-, K 4- en K 5-klasse.

icon_arrow

Classic

Kärcher Classic hogedrukspuit.

Gewoon krachtig.

Onze Classic hogedrukreiniger is het bewijs dat je niet groot hoeft te zijn om grootse dingen te bereiken. Heel eenvoudig: deze modellen doen wat ze moeten doen: ongelooflijk goed schoonmaken. Om ervoor te zorgen dat ze precies dat doen, zijn ze zo slim en compact ontworpen dat ze kunnen worden vervoerd naar elke plek waar je ze nodig hebt, en tegelijkertijd zeer ruimtebesparend kunnen worden opgeborgen – of het nu in de kofferbak van de auto is of na het werk. klaar, op een plank in de kelder. En ze zijn ook nog eens ontzettend makkelijk in gebruik. Kortom de perfecte hogedrukreiniger voor iedereen die gewoon met hoge druk wil reinigen.

Geen compromissen.

 

Dankzij de kracht en precisie die Kärcher kenmerkt, krijgt u in een mum van tijd een schoon terras of een sprankelende auto. Onze Classic hogedrukreinigers zijn gemakkelijk te vervoeren en op te bergen en uitstekend schoon te maken.

Het Classic-assortiment omvat apparaten uit de K 2-, K 3-, K 4- en K 5-klasse.

icon_arrow

Standard

De nieuwe standaard

De hogedrukreinigers in ons standaardassortiment zijn net zo functioneel en gericht op de essentie als hun strakke lijnen doen vermoeden. Het assortiment omvat apparaten voor elke behoefte, van lichtgewicht en compact voor beginners in hogedrukreiniging tot krachtige modellen met watergekoelde motoren voor veeleisende reinigingstaken. Zo kan iedereen de 'wow'-factor ervaren.

Alles wat je nodig hebt.

Alles wat u nodig heeft voor effectief schoonmaken: eenvoudige bediening, voldoende vermogen voor diverse schoonmaaktaken en handige opbergmogelijkheden voor de meegeleverde accessoires.

De standaardreeks omvat de apparaten uit de K 2-, K 3-, K 4-, K 5- en K 7-klasse.

icon_arrow

Battery

Ver weg van het stopcontact. Dicht bij het vuil.

Glans ook zonder stroom: de accu-aangedreven hogedrukreiniger voor veel verschillende toepassingsgebieden zoals kleine auto's, motorfietsen, fietsen, boten en andere kleine schoonmaakklussen in het hele huis. Dankzij een accuduur van maximaal 14 minuten reinig je volledig onafhankelijk van een stroomaansluiting. Tijdens het reinigen toont het analoge display van het hogedrukpistool altijd de geselecteerde modus.

Hogedrukreiniging unplugged

Geen stroomaansluiting aanwezig? Geen probleem! De accu-aangedreven hogedrukreiniger K 2 van het 36 V Kärcher Battery Power-platform zorgen voor flexibiliteit bij schoonmaakwerkzaamheden. Of het nu gaat om tuinmeubelen, vuilnisbakken, kleine auto's of zelfs boten – het apparaat op batterijen is het ideale hulpmiddel voor elke kleinere schoonmaakklus in en rond het huis.

icon_arrow

De Kärcher Home & Garden App

Via bluetooth verbind je jouw Smart Control hogedrukspuit eenvoudig met je smartphone middels de Home & Garden app. En met tips van onze app reinig je eenvoudig dingen die je zelden of zelfs voor het eerst schoonmaakt - als een expert. Bring back the WOW!

Bij de Power Control modellen, die geen Bluetooth ondersteuning hebben, kun je ook gebruik maken van de ondersteuning in de Home & Garden app. Na het kiezen van je klus stel je hier dan handmatig de juiste instellingen in op jouw hogedrukreiniger.

LET OP: De app is dus alléén te gebruiken i.c.m. onze Power Control en Smart Control hogedrukreinigers. 

Afbeelding van de App Assisitent.

Onze app is je assistent.

De assistent in de app geeft praktische tips en trucs voor veel schoonmaaksituaties en schoonmaakobjecten, zoals het optimale drukniveau voor het te reinigen object, en stuurt de juiste instelling door naar het apparaat.

Voorbeeldafbeelding van Boost mode

Boost mode

De Smart Control apparaten beschikken over een Boost-modus voor extra vermogen. Er wordt 30 seconden lang meer druk uitgeoefend, waardoor zelfs hardnekkiger vuil geen probleem meer is. De Boost-modus kan worden geactiveerd via het trekkerpistool of de app.

Accessoire en schoonmaakmiddel details

Alles wat je nodig hebt

Dankzij slimme uitrustingsdetails zoals het Smart Control-spuitpistool, de 3-in-1 multijet-spuitlans en het Plug ’n’ Clean-reinigingssysteem ga je elke nieuwe schoonmaakuitdaging vol vertrouwen aan!
 

App Store

App Store

Download in de App Store

Google Play

Google Play

Download in de Google Play Store

button-accessoires

Accessoires

Breid de toepassingsmogelijkheden van je hogedrukreiniger uit met originele Kärcher accessoires. Je zult versteld staan van de mogelijkheden!

Bekijk alle accessoires
buttonrm

Reinigings- & onderhoudsmiddelen

Behaal snellere resultaten met de speciaal samengestelde reinigings- en onderhoudsmiddelen van Kärcher.

Bekijk alle middelen

MEEST GESTELDE VRAGEN

App & verbinding

Het nieuwe assortiment hogedrukreinigers bestaat uit Power Control & Smart Control modellen. Beide types werken met de Kärcher Home & Garden app. Er is wel een belangrijk verschil:

Power Control => geen Bluetoothverbinding met hogedrukreiniger

Smart Control => wél Bluetoothverbinding met hogedrukreiniger

De tips & voorgestelde instellingen in de app moeten bij een Power Control hogedrukreiniger dus door de gebruiker zelf worden ingesteld op de hogedrukreiniger, waar dit bij een Smart Control hogedrukreiniger met 1 druk op de knop in de app automatisch geregeld wordt.

Door de Bluetoothverbinding is het verder bij Smart Control modellen mogelijk om diverse kenmerken uit te lezen. Zo kun je bijvoorbeeld in de app zien hoeveel water je hebt verbruikt en hoe lang je hebt gewerkt. 

Download de app in de Google Playstore en de Apple App Store

Ja.

Ja, een apparaat kan meerdere keren worden geregistreerd, zodat het beschikbaar is voor verschillende gebruikers.

De hogedrukreiniger kan maximaal 5 verschillende Bluetooth-apparaten opslaan en automatisch opnieuw verbinden.

De verbinding tussen de app en het apparaat verloopt via bluetooth. De verbinding tussen het pistool en het apparaat wordt gemaakt via een standaard 868 MHz radioband.

De radio- en Bluetooth-symbolen op het pistooldisplay worden continu weergegeven en knipperen niet.

Er is geen verbinding met een stemassistent mogelijk voor de hogedrukreinigers.

Ja, je kunt de app downloaden. Maar het gebruik ervan is alleen geldig en zinvol als je thuis een Kärcher Power- of Smart Control hogedrukreiniger hebt.

Nee, op dit moment kunnen oude hogedrukreinigers (nog) niet worden geregistreerd in de Kärcher app. Deze functie is wel in ontwikkeling en volgt in een later stadium. Op dit moment werkt de app dus alleen met hogedrukreinigers van het type Power Control en Smart Control.

Kärcher bewaart de volgende zaken:
• E-mailadres dat is gebruikt om het gebruikersaccount aan te maken
• locatie van de smartphone vanwege weergegevens
• welke apparaten zijn geregistreerd
• hoe vaak zijn de apparaten met Bluetooth verbonden => Dat wil zeggen: hoe vaak is de hogedrukreiniger gebruikt
• Hoeveel water heeft de hogedrukreiniger in totaal verbruikt

• Kärcher gebruikt ze om de app-functies bij te houden
• Kärcher verbetert de app met betrekking tot de feedback van gebruikers
• Kärcher biedt mogelijkheden voor cross-selling naar andere categorieën en apparaten, maar ook voor reinigingsmiddelen en accessoires

Ja, dit hebben we uiteraard getest. De Bluetooth-verbinding blijft tenminste 10 meter stabiel. Ook met een auto tussen de hogedrukreiniger en de smartphone.

Koppelen

Activeer Bluetooth op je smartphone. Sluit de hogedrukreiniger aan op het stroomnet. Druk tegelijkertijd op de + en - knoppen op het Smart Control-pistool totdat symbolen op het display van het pistool verschijnen.

Activeer Bluetooth op je smartphone en druk 10 seconden op de min-knop op je pistool. Zodra het Bluetooth-symbool op het pistool stopt met knipperen en permanent zichtbaar is, is de verbinding tot stand gebracht.

Ja.

Als Bluetooth niet beschikbaar is, druk dan 10 seconden op '-' op het pistool. De Bluetooth-koppeling begint als je het Bluetooth-symbool ziet knipperen op het display van het pistool. Als het constant brand, is de verbinding geslaagd.

iOS vanaf versie 9 (vanaf 06/09/2010)
Android vanaf versie 5.0 (vanaf 09.06.2020)

Het nieuwe assortiment hogedrukreinigers bestaat uit Power Control & Smart Control modellen. Beide types werken met de Kärcher Home & Garden app. Er is wel een belangrijk verschil:

Power Control => geen Bluetoothverbinding met hogedrukreiniger

Smart Control => wél Bluetoothverbinding met hogedrukreiniger

De tips & voorgestelde instellingen in de app moeten bij een Power Control hogedrukreiniger dus door de gebruiker zelf worden ingesteld op de hogedrukreiniger, waar dit bij een Smart Control hogedrukreiniger met 1 druk op de knop in de app automatisch geregeld wordt.

Door de Bluetoothverbinding is het verder bij Smart Control modellen mogelijk om diverse kenmerken uit te lezen. Zo kun je bijvoorbeeld in de app zien hoeveel water je hebt verbruikt en hoe lang je hebt gewerkt. 

Product & hardware

Het nieuwe assortiment hogedrukreinigers bestaat uit Power Control & Smart Control modellen. Beide types werken met de Kärcher Home & Garden app. Er is wel een belangrijk verschil:

Power Control => geen Bluetoothverbinding met hogedrukreiniger

Smart Control => wél Bluetoothverbinding met hogedrukreiniger

De tips & voorgestelde instellingen in de app moeten bij een Power Control hogedrukreiniger dus door de gebruiker zelf worden ingesteld op de hogedrukreiniger, waar dit bij een Smart Control hogedrukreiniger met 1 druk op de knop in de app automatisch geregeld wordt.

Door de Bluetoothverbinding is het verder bij Smart Control modellen mogelijk om diverse kenmerken uit te lezen. Zo kun je bijvoorbeeld in de app zien hoeveel water je hebt verbruikt en hoe lang je hebt gewerkt. 

Het maximum is 4 apparaten. Als je een vijfde apparaat koppelt, wordt het apparaat dat het minst is gebruikt, verwijderd.

Nee. Er kan maar één smartphone tegelijk communiceren met de hogedrukreiniger.

Het apparaat heeft een "opwarmfase" van 30 seconden nodig totdat de boostmodus beschikbaar is. Alternatief: controleer de temperatuur van het water; boost kan alleen worden geactiveerd als de motortemperatuur laag is.

Je kunt de boost-modus elke 30 seconden gebruiken.

Omdat de motor niet gemaakt is om de hele tijd + 15bar aan te kunnen. Na 30 seconden heeft het een pauze nodig om af te koelen om schade aan de motor of oververhitting te voorkomen.

De gebruiksaanwijzing vind je in de verzenddoos van jouw apparaat of online op karcher.nl

De modellen K 4, K 5 en K 7 hebben een geïntegreerd aanzuigmechanisme en kunnen daarom water uit alternatieve waterbronnen aanzuigen. Hiervoor heb je ook de zuigslang met filter nodig (artikelnummer: 2.643-100.0).

Bevestig de zuigslang aan het apparaat bij de watertoevoer. Steek het andere uiteinde in de regenton/sloot/put. Sluit de hogedrukslang aan op het apparaat. Voordat je het apparaat inschakelt, verwijder je de spuitlans van het pistool. Druk op de hendel op het pistool zodat deze open staat en zet nu je apparaat aan. Op deze manier kan de lucht in het apparaat gemakkelijk ontsnappen en begint de hogedrukreiniger het water aan te zuigen. Het apparaat mag niet meer dan 0,5 m boven het aftappunt worden geplaatst.

Ja, dit is mogelijk. Het is raadzaam om voor het transport een waterdichte folie onder het apparaat te leggen.

Op dit moment is de Kärcher Home & Garden app alleen te gebruiken met de Power Control & Smart Control hogedrukreinigers. Maar het is zeker de bedoeling dat de app een centrale spil wordt en te gebruiken is met alle (nog te ontwikkelen) slimme Kärcher apparaten uit het Home & Garden assortiment.

Toepassingsgebieden & tips

Ja! Door de hoge druk die wordt gecreëerd in de hogedrukreiniger werk je met een gerichte en gedoseerde straal om je object te reinigen. De reinigingsprestatie is hierbij dus veel hoger dan bij gebruik van een gewone tuinslang. Een hogedrukreiniger gebruikt echter tot wel 8x minder water dan deze tuinslang!

Met de Smart Control hogedrukreinigers kun je in je app zelfs zien hoeveel water je hebt verbruikt én hoeveel je hebt bespaard ten opzichte van de tuinslang. 

Afhankelijk van het model hebben Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers een waterverbruik van tussen 230 en 600 liter per uur. Ter vergelijking: elk uur stroomt er ongeveer 3.500 liter water door een tuinslang. Een reguliere kraanaansluiting in je huis is daarmee normaal gesproken dus ruim voldoende om goed met je hogedrukreingier te kunnen werken.

De hogedrukreiniger is daarmee vriendelijk voor de portemonnee en het milieu.

Kärcher adviseert een afstand tot het te reinigen object tussen 12 en 40 cm. De afstand wordt met name bepaald door de gevoeligheid van een object, logischerwijs kun je bij een harde betonvloer de straal dichter op het oppervlak houden dan bij een houten schutting.

Bij twijfel adviseren we je altijd om een klein stukje te proberen in een hoekje of andere minder opvallende plek

Controleer de draadloze en Bluetooth-verbinding op het pistooldisplay. Koppel het pistool opnieuw als een of beide pictogrammen knipperen of niet worden weergegeven.

Het instellen van druk in de app kan alleen in combinatie met een Smart Control hogedrukreiniger. Heb je een ander model? Dan is deze functie helaas niet beschikbaar aangezien deze hogedrukreinigers niet voorzien zijn van een Bluetooth-module.