Krachtige HOGEDRUKREINIGERS voor diverse schoonmaakklussen rondom het huis
De krachtige Kärcher hogedrukreinigers zijn dankzij hun veelzijdigheid in te zetten voor diverse schoonmaakklussen rondom je huis. Of je nu een Kärcher hogedrukreiniger nodig hebt voor de lichte klusjes zoals het schoonmaken van je fiets of tuinmeubilair of voor zware klussen zoals het reinigen van gevels of terrassen, voor elke taak hebben we de juiste hogedrukreiniger. Onze nieuwste Comfort Range bied je nóg meer gebruiksgemak tijdens je klus!
Ontdek de vele voordelen van Kärcher hogedrukreinigers.
✓ NIEUW: Comfort Connect range - innovatie ontmoet comfort.
✓ NIEUW: Kärcher eco!Booster voor 50% hogere reinigingsprestaties.
✓ Voor elke schoonmaakklus de juiste hogedrukreiniger en accessoires.
✓ 5 jaar garantie* op alle modellen.
✓ Diverse reinigingsmiddelen voor het verwijderen van allerlei soorten vuil.
*na registratie op onze website.
Benieuwd naar die geweldige spuitmond uit de tv-commercial? Ontdek de nieuwe eco!Booster hier!
Maak kennis met de nieuwe, ultra-efficiënte Kärcher eco!Booster! Met een 50% hogere reinigingsprestatie reinig je nu nog sneller en gemakkelijker gevoelige oppervlakken dan met een conventionele vlakstraalsproeier. Zo houd je dus nog meer tijd over voor de leuke dingen.
Klik op de button hieronder en kies de versie die bij jouw hogedrukreiniger past.
Onze veelzijdige en krachtige modellen. Welke past bij jou?
Als het om reiniging en onderhoud gaat, kan je altijd op een Kärcher hogedrukreiniger vertrouwen. Maar dat is niet alles wat ze kunnen bieden. Een uitzonderlijk compact ontwerp? Of een lichtgewicht, comfortabel, draagbaar en draadloos ontwerp? Ieder productassortiment heeft zijn eigen sterke punten. Perfect afgestemd op individuele eisen.
Comfort
Onze nieuwe toprange: ontworpen voor kracht, gecreëerd voor comfort. Met het Easy!Motion™ concept en een breed scala aan intelligente comfortfuncties – waaronder de 4-in-1 Multi Jet-spuitlans, het COMFORT!Hold-spuitpistool, het 2Way!Wash™-reinigingsmiddelconcept en de PremiumFlex-hogedrukslang – wordt de bediening merkbaar eenvoudiger, flexibeler en comfortabeler dan ooit tevoren.
Power Control
Zacht en effectief schoonmaken was nog nooit zo eenvoudig dankzij een goede dosis kracht, de ondersteuning van de Home & Garden-app en krachtige accessoires, zoals het Power Control-spuitpistool met display of de Vario Power-spuitlans.
Classic
Gebruikers die van compact en draagbaar houden, zullen hier hun perfecte hulp vinden. Minimale ruimtebehoefte, gemakkelijk op te bergen en altijd snel aan het werk. Met slim, geïntegreerd slangopbergsysteem.
Standard
Alles wat je nodig hebt voor effectieve reiniging: eenvoudige bediening, voldoende vermogen voor diverse schoonmaaktaken en handige opbergmogelijkheden voor de meegeleverde accessoires.
Battery
Voor kleinere reinigingstaken op plekken waar geen stopcontact in de buurt is. Snoerloos, handig, mobiel en flexibel. En met behoorlijk wat vermogen wanneer je het nodig hebt.
Altijd perfect gekoeld
Met innovatieve watergekoelde motortechnologie zet Kärcher nieuwe standaarden voor hogedrukreinigers voor thuisgebruik*. Voordat het water voor de reiniging wordt gebruikt, stroomt het rond de motorbehuizing, waardoor constante koeling gegarandeerd is. Het voordeel: de motor levert uitzonderlijke prestaties, een lange levensduur en een merkbaar stillere werking**.
* Geldt voor geselecteerde modellen in de K 4 – K 7-klassen met een watergekoelde asynchrone motor.
** Vergeleken met universele Kärcher-motoren van dezelfde vermogensklasse. Gebaseerd op interne tests.
Hoogwaardige pompen “Made by Kärcher”
Omdat de pomp het hart van elke hogedrukreiniger is, laten we niets aan het toeval over: we ontwerpen en produceren al onze pompen in eigen huis, precies afgestemd op de vermogensklassen van elke machine. We gebruiken zorgvuldig geselecteerde hoogwaardige materialen zoals aluminium* en hoogglanzend roestvrij staal. Het resultaat: pompen die een uitstekende efficiëntie en een lange levensduur leveren**.
* Geldt voor geselecteerde modellen in de K 5–K 7-klassen met een aluminium pomp.
** Kärcher aluminium pompen vergeleken met Kärcher N-Cor pompen van dezelfde prestatieklasse, gebaseerd op interne tests.
Nauwkeurig ontworpen mondstuk voor maximale reinigingskracht.
Perfecte resultaten zijn gegarandeerd. Ons handelsmerk: een nauwkeurig ontworpen sproeier die de druk en waterstroom tot op de millimeter nauwkeurig regelt – voor maximale reinigingskracht en een vlekkeloos resultaat. Enkele hoogtepunten van onze sproeiertechnologieën zijn de vuilfrees voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil en de eco!Booster, die 50% meer reinigingsvermogen levert*.
*Vergeleken met het reinigingsvermogen van de standaard Kärcher vlakstraalsproeier.
Innovatieve comfortfuncties
Bij Kärcher geloven we dat geavanceerde technologie niet alleen uitzonderlijke prestaties moet leveren, maar ook een ongeëvenaard niveau van reinigingscomfort moet bieden. Daarom zijn onze nieuwste hogedrukreinigers voorzien van een reeks innovatieve verbeteringen die zijn ontworpen om jouw werk gemakkelijker, sneller en aangenamer te maken. Een voorbeeld hiervan is het COMFORT!Hold™-pistool, dat zorgt voor een betere bediening en minder benodigde knijpkracht– dat is met name handig tijdens langdurige reinigingstaken*.
* Functies en accessoires kunnen per model verschillen.
Uitgebreid assortiment originele accessoires
Haal het maximale uit jouw hogedrukreiniger met de juiste accessoires. Wat de schoonmaakuitdaging ook is, je behoudt altijd de controle: geen muur is te hoog, geen hoek te moeilijk bereikbaar en geen vuil te hardnekkig voor jou, je hogedrukreiniger en de juiste accessoires. Ontdek het complete assortiment en alle verschillende toepassingen.
Comfort
Kärcher’s Nieuwe Premium Klasse
Ontworpen voor kracht, gebouwd voor comfort — de nieuwe Comfort serie zet de standaard voor krachtige, moeiteloze reiniging. Elk detail is geoptimaliseerd voor uitstekende prestaties en een eersteklas reinigingservaring. Met de focus op innovatieve functies en verbeterde bediening bieden deze hogedrukreinigers maximaal comfort, waardoor ze de perfecte keuze zijn voor regelmatige gebruikers die topprestaties eisen. Het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept is niet alleen erg handig, het zorgt er ook voor dat je bij de levering direct een Foam Jet hebt.
Kärcher is hogedrukreiniging
De nieuwe Comfort-serie zet nieuwe standaarden met innovatieve functies zoals app-connectiviteit, directe bediening via het spuitpistool, de 4-in-1 Multi-Jet-lans, het nieuwe 2Way!Wash™-reinigingsmiddelconcept en het Easy!Motion™-productconcept. Deze machines belichamen onze jarenlange ervaring in de ontwikkeling van krachtige hogedrukreinigers.
De Comfort-serie omvat modellen uit de K 5-, K 6- en K 7-klassen.
Voordelen die het verschil maken
Comfort Highlights
Het slimme Easy!Motion™-concept zorgt ervoor dat kabels en slangen netjes georganiseerd blijven, wat het gebruiksgemak vergroot. Het wordt aangevuld door het 2Way!Wash™-reinigingsmiddelconcept, dat maximale flexibiliteit biedt bij het gebruik van reinigingsmiddel doordat je eenvoudig kunt wisselen tussen de Multi-Jet- en Foam Jet schuimlans (gratis inbegrepen).
Comfort op z'n best
Maximale functionaliteit voor maximaal comfort! Van het COMFORT!Hold™-pistool, niveauregeling en LCD-display voor verbeterde bediening en ergonomie, tot de 4-in-1 Multi-Jet-lans, PremiumFlex-slang en slanghaspel voor ultieme flexibiliteit: elke schoonmaakklus wordt snel en moeiteloos.
LCD Display & eco!Mode*
Spuitpistool met LCD-display en knoppen voor het instellen van de druk en het reinigingsmiddel. Inclusief eco!Mode* voor een lager water- en energieverbruik.
* In de eco!Mode wordt het energieverbruik met 35% en het waterverbruik met 25% (K 5) of 30% (K 7) verminderd ten opzichte van de hoogste stand (niveau 3).
4-in-1 Multi Jet
De 4-in-1 Multi-Jet combineert vier sproeistanden in één lans: vuilfrees, hogedruk vlakstraal, brede vlakstraal met verlaagde druk* en een reinigingsmiddelstraal. Draai eenvoudig aan de lanskop om het gewenste sproeipatroon te selecteren – je hoeft de lans niet te verwisselen.
*De verlaagde druk komt overeen met ongeveer 50% van de maximale druk van het apparaat. De exacte waarden kunnen variëren afhankelijk van het model.
COMFORT!Hold™ Guns
COMFORT!Hold™ vermindert de benodigde knijpkracht om het pistool vast te houden aanzienlijk, wat vooral handig is bij langdurige reinigingssessies of op grote oppervlakken. De extra Quick Connect-functie vereenvoudigt het aansluiten van de hogedrukslang.
Modellen met een aansluiting beschikken bovendien over een 180°-verstelling van de lans, wat ergonomisch reinigen en meer flexibiliteit tijdens het gebruik mogelijk maakt.
Home & Garden App
Met de Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van Kärchers uitgebreide kennis voor perfecte schoonmaakresultaten. Via de app kun je instellingen zoals de druk en het reinigingsmiddelniveau aanpassen en deze direct naar het spuitpistool overbrengen.
Power Control
Zo ziet moderne hogedrukreiniging eruit
Bij het schoonmaken heeft u de juiste technologie nodig. En de apparaten uit het Power Control-assortiment bieden het volop. Volle kracht, slimme tips en sterke accessoires. Zoals bijvoorbeeld het Power Control-spuitpistool, dat de ingestelde druk direct op het display weergeeft en door aan de spuitlans te draaien eenvoudig van drukmodus naar wasmiddelmodus kan wisselen. Of de Home & Garden app die je laat zien welke technologie jouw hogedrukreiniger nog zachter en efficiënter maakt.
Classic
Gewoon krachtig.
Onze Classic hogedrukreiniger is het bewijs dat je niet groot hoeft te zijn om grootse dingen te bereiken. Heel eenvoudig: deze modellen doen wat ze moeten doen: ongelooflijk goed schoonmaken. Om ervoor te zorgen dat ze precies dat doen, zijn ze zo slim en compact ontworpen dat ze kunnen worden vervoerd naar elke plek waar je ze nodig hebt, en tegelijkertijd zeer ruimtebesparend kunnen worden opgeborgen – of het nu in de kofferbak van de auto is of na het werk. klaar, op een plank in de kelder. En ze zijn ook nog eens ontzettend makkelijk in gebruik. Kortom de perfecte hogedrukreiniger voor iedereen die gewoon met hoge druk wil reinigen.
Standard
De nieuwe standaard
De hogedrukreinigers in ons standaardassortiment zijn net zo functioneel en gericht op de essentie als hun strakke lijnen doen vermoeden. Het assortiment omvat apparaten voor elke behoefte, van lichtgewicht en compact voor beginners in hogedrukreiniging tot krachtige modellen met watergekoelde motoren voor veeleisende reinigingstaken. Zo kan iedereen de 'wow'-factor ervaren.
Battery
Ver weg van het stopcontact. Dicht bij het vuil.
Glans ook zonder stroom: de accu-aangedreven hogedrukreiniger voor veel verschillende toepassingsgebieden zoals kleine auto's, motorfietsen, fietsen, boten en andere kleine schoonmaakklussen in het hele huis. Dankzij een accuduur van maximaal 14 minuten reinig je volledig onafhankelijk van een stroomaansluiting. Tijdens het reinigen toont het analoge display van het hogedrukpistool altijd de geselecteerde modus.
De Kärcher Home & Garden App
Via bluetooth verbind je jouw Smart Control hogedrukspuit eenvoudig met je smartphone middels de Home & Garden app. En met tips van onze app reinig je eenvoudig dingen die je zelden of zelfs voor het eerst schoonmaakt - als een expert. Bring back the WOW!
Bij de Power Control modellen, die geen Bluetooth ondersteuning hebben, kun je ook gebruik maken van de ondersteuning in de Home & Garden app. Na het kiezen van je klus stel je hier dan handmatig de juiste instellingen in op jouw hogedrukreiniger.
LET OP: De app is dus alléén te gebruiken i.c.m. onze Power Control en Smart Control hogedrukreinigers.
Onze app is je assistent.
De assistent in de app geeft praktische tips en trucs voor veel schoonmaaksituaties en schoonmaakobjecten, zoals het optimale drukniveau voor het te reinigen object, en stuurt de juiste instelling door naar het apparaat.
Boost mode
De Smart Control apparaten beschikken over een Boost-modus voor extra vermogen. Er wordt 30 seconden lang meer druk uitgeoefend, waardoor zelfs hardnekkiger vuil geen probleem meer is. De Boost-modus kan worden geactiveerd via het trekkerpistool of de app.
Alles wat je nodig hebt
Dankzij slimme uitrustingsdetails zoals het Smart Control-spuitpistool, de 3-in-1 multijet-spuitlans en het Plug ’n’ Clean-reinigingssysteem ga je elke nieuwe schoonmaakuitdaging vol vertrouwen aan!
Accessoires
Breid de toepassingsmogelijkheden van je hogedrukreiniger uit met originele Kärcher accessoires. Je zult versteld staan van de mogelijkheden!
Reinigings- & onderhoudsmiddelen
Behaal snellere resultaten met de speciaal samengestelde reinigings- en onderhoudsmiddelen van Kärcher.