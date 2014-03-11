Krachtige HOGEDRUKREINIGERS voor diverse schoonmaakklussen rondom het huis

Altijd perfect gekoeld

Met innovatieve watergekoelde motortechnologie zet Kärcher nieuwe standaarden voor hogedrukreinigers voor thuisgebruik*. Voordat het water voor de reiniging wordt gebruikt, stroomt het rond de motorbehuizing, waardoor constante koeling gegarandeerd is. Het voordeel: de motor levert uitzonderlijke prestaties, een lange levensduur en een merkbaar stillere werking**.

* Geldt voor geselecteerde modellen in de K 4 – K 7-klassen met een watergekoelde asynchrone motor.

** Vergeleken met universele Kärcher-motoren van dezelfde vermogensklasse. Gebaseerd op interne tests.

Hoogwaardige pompen “Made by Kärcher”

Omdat de pomp het hart van elke hogedrukreiniger is, laten we niets aan het toeval over: we ontwerpen en produceren al onze pompen in eigen huis, precies afgestemd op de vermogensklassen van elke machine. We gebruiken zorgvuldig geselecteerde hoogwaardige materialen zoals aluminium* en hoogglanzend roestvrij staal. Het resultaat: pompen die een uitstekende efficiëntie en een lange levensduur leveren**.

* Geldt voor geselecteerde modellen in de K 5–K 7-klassen met een aluminium pomp.

** Kärcher aluminium pompen vergeleken met Kärcher N-Cor pompen van dezelfde prestatieklasse, gebaseerd op interne tests.