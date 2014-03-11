pompen

Wil je jouw huis en tuin voorzien van water uit alternatieve waterbronnen of wil je snel en gemakkelijk ongewenst water wegpompen, Kärcher biedt een pomp voor elke behoefte en toepassing. De drukpompen van Kärcher leveren regenwater en grondwater uit regentonnen, bronnen en diepe putten met voldoende druk daar waar het nodig is. Daarentegen verwijderen dompelpompen ongewenst water of water dat niet meer nodig is: na een overstroming in de kelder of voor de grote schoonmaak van het zwembad.

BANNER
Kärcher Dompelpompen

Dompelpompen

Kärcher dompelpompen pompen snel schoon en vuil water weg.

Ga naar producten
Kärcher Bewateringspompen

Bewateringspompen

Veelzijdig gebruik in huis en tuin: gebruik de pompen voor besproeiing of om de wasmachine en toilet te voorzien van water.

Ga naar producten
Toepassingenoverzicht tuin 2014

Toepassingen

Ontdek de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van onze pompen.

 

Naar Toepassingen

Verlenging van de garantie

Verleng hier de garantie voor uw BP Garden en BP Home & Garden tot 5 jaar.

 

> Naar Verlenging van de garantie

Garantieverlenging pompen

Video's

Drukpompen voor huis en tuin

Pompen- en bewateringssystemen

Dompelpompen schoon water

Dompelpompen vuil water

Dompelpompen IQ Level Sensor