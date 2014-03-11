pompen
Wil je jouw huis en tuin voorzien van water uit alternatieve waterbronnen of wil je snel en gemakkelijk ongewenst water wegpompen, Kärcher biedt een pomp voor elke behoefte en toepassing. De drukpompen van Kärcher leveren regenwater en grondwater uit regentonnen, bronnen en diepe putten met voldoende druk daar waar het nodig is. Daarentegen verwijderen dompelpompen ongewenst water of water dat niet meer nodig is: na een overstroming in de kelder of voor de grote schoonmaak van het zwembad.
Dompelpompen
Kärcher dompelpompen pompen snel schoon en vuil water weg.
Bewateringspompen
Veelzijdig gebruik in huis en tuin: gebruik de pompen voor besproeiing of om de wasmachine en toilet te voorzien van water.
Verlenging van de garantie
Verleng hier de garantie voor uw BP Garden en BP Home & Garden tot 5 jaar.