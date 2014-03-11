pompen

Wil je jouw huis en tuin voorzien van water uit alternatieve waterbronnen of wil je snel en gemakkelijk ongewenst water wegpompen, Kärcher biedt een pomp voor elke behoefte en toepassing. De drukpompen van Kärcher leveren regenwater en grondwater uit regentonnen, bronnen en diepe putten met voldoende druk daar waar het nodig is. Daarentegen verwijderen dompelpompen ongewenst water of water dat niet meer nodig is: na een overstroming in de kelder of voor de grote schoonmaak van het zwembad.