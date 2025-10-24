Kärcher To Go | Mobile Cleaning

Of je nu aan het wandelen of aan het fietsen bent , of misschien wel de hond uitlaat: er is niets leuker dan lekker actief buiten bezig zijn. Een beetje vies worden af en toe hoort er gewoon bij. Met de Mobile Outdoor Cleaner OC (lage druk) of KHB (midden druk) geef je vuil geen kans, zelfs niet als je onderweg bent, en houd je de natuur buiten, daar waar ze hoort. Geniet bovendien bij aankoop van een product uit het Home & Garden assortiment van geen 2 maar 3 jaar garantie in de Kärcher webshop!