Kärcher To Go | Mobile Cleaning

Of je nu aan het wandelen of aan het fietsen bent , of misschien wel de hond uitlaat: er is niets leuker dan lekker actief buiten bezig zijn. Een beetje vies worden af en toe hoort er gewoon bij. Met de Mobile Outdoor Cleaner OC (lage druk) of KHB (midden druk) geef je vuil geen kans, zelfs niet als je onderweg bent, en houd je de natuur buiten, daar waar ze hoort. Geniet bovendien bij aankoop van een product uit het Home & Garden assortiment van geen 2 maar 3 jaar garantie in de Kärcher webshop!

oc3-biker

Producten

Kärcher Handheld reiniger

Handheld reiniger

Sluit de slang aan en hij is klaar voor gebruik: de innovatieve Kärcher KHB 5 Battery, uitgerust, met de 18 V Kärcher Battery power uitwisselbare accu voor snel, veelzijdig reinigen in en om het huis, zonder behoefte aan een stroompunt

Ga naar producten
Kärcher Mobile Outdoor Cleaner

Mobile Outdoor Cleaner

De extreem compacte Mobile Outdoor Cleaner met ingebouwde accu en watertank is eenvoudig te vervoeren en op te bergen. Voor uiteenlopende toepassingen zonder stroom- en wateraansluiting, overal en altijd.

Ga naar producten

Kärcher to Go

Altijd en overal. De Mobile Outdoor Cleaner.

Dankzij een geïntegreerde accu en een waterreservoir van 4 (of bij de 'Plus' versie zelfs 7) liter kun je vuil snel en eenvoudig meteen verwijderen, zodat het interieur van je auto en je huis schoon blijven. Zeer praktisch: De universele mobiele reiniger voor onderweg kan optimaal worden uitgebreid met tal van toebehoren. Met de Adventure, Bike en Pet Accessory Box beschik je over de juiste apparatuur om schoenen, fietsen of huisdieren voorzichtig, maar ook grondig te reinigen.

icon_arrow

Cleveres Aufbewahrungskonzept

Intelligent opbergconcept

De slang en het spuitpistool kunnen gemakkelijk worden opgeborgen onder het waterreservoir. Het apparaat is zo compact en eenvoudig mee te nemen.

Flexibler Akkubetrieb

Flexibele accubediening

De geïntegreerde lithium-ion-accu maakt mobiel reinigen mogelijk zonder dat er een stroombron nodig is.

Wassertank mit Füllstandanzeige

Waterreservoir en vulstandindicator

Het waterreservoir van 4 liter is voldoende voor 2 fietsen of enkele kleine objecten.

oc3klein1

Effectieve lage druk

De vlakke waterstraal met lage druk reinigt kwetsbare onderdelen zacht en grondig.

Voor elke klus de juiste box!

oc3-bike
0C 3 Pet
OC 3 Adventure box

Bike Box

Een fiets schoonmaken is soms een hele klus, maar met de Mobile Outdoor Cleaner met Bike Box doe je dit in een handomdraai. Het spuitpistool spoelt vuil voorzichtig weg van kwetsbare onderdelen, terwijl een veelzijdige opzetborstel hardnekkiger vuil verwijdert, zodat je spaken, frame en banden er weer fantastisch uitzien. De box wordt geleverd met een geïntegreerde lithium-ion-accu, uitneembaar 4 liter waterreservoir, reinigingsmiddel en microvezeldoekje.

 

Pet Box

Wat een hondenleven. Ieder uitje eindigt ermee dat jij je viervoeters schoonmaakt – of je auto en vloerbedekking. Met de diervriendelijke lagedrukdouchekop verwijdert de Mobile Outdoor Cleaner met Pet Box ter plekke voorzichtig vuil en modder. En dankzij de geïntegreerde lithium-ion-accu en het uitneembare waterreservoir kun je ook de puppy’s reinigen. Zorg dat je hond er goed uitziet met de Mobile Outdoor Cleaner.

 

Adventure Box

Wandelen in de natuur is ontzettend leuk, maar je houdt er soms wel vieze schoenen aan over. De Mobile Outdoor Cleaner met Adventure Box van Kärcher biedt de perfecte oplossing hiervoor. Met zijn lithium-ion-accu, uitneembaar 4 liter waterreservoir en speciale toebehoren spuit hij vuil, modder en zand weg van schoenen en wandelwagens – waardoor je het niet meeneemt in je auto of naar huis. Dit maakt hem tot de ideale metgezel voor elk gezinsuitje.

 

Toepassingen

aw_ow_1
 
aw_ow_2
 
aw_ow_3
 
Schuhe reinigen
 
oc3-klein2
 
Kinderwagen reiningen
 
oc3-bolderkar
 

Nieuw:

Waarom kopen bij Kärcher?

webshop-gratislevering
advies online shop
5 jaar garantie online shop