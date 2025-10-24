Kärcher To Go | Mobile Cleaning
Of je nu aan het wandelen of aan het fietsen bent , of misschien wel de hond uitlaat: er is niets leuker dan lekker actief buiten bezig zijn. Een beetje vies worden af en toe hoort er gewoon bij. Met de Mobile Outdoor Cleaner OC (lage druk) of KHB (midden druk) geef je vuil geen kans, zelfs niet als je onderweg bent, en houd je de natuur buiten, daar waar ze hoort. Geniet bovendien bij aankoop van een product uit het Home & Garden assortiment van geen 2 maar 3 jaar garantie in de Kärcher webshop!
Producten
Handheld reiniger
Sluit de slang aan en hij is klaar voor gebruik: de innovatieve Kärcher KHB 5 Battery, uitgerust, met de 18 V Kärcher Battery power uitwisselbare accu voor snel, veelzijdig reinigen in en om het huis, zonder behoefte aan een stroompunt
Mobile Outdoor Cleaner
De extreem compacte Mobile Outdoor Cleaner met ingebouwde accu en watertank is eenvoudig te vervoeren en op te bergen. Voor uiteenlopende toepassingen zonder stroom- en wateraansluiting, overal en altijd.
Intelligent opbergconcept
De slang en het spuitpistool kunnen gemakkelijk worden opgeborgen onder het waterreservoir. Het apparaat is zo compact en eenvoudig mee te nemen.
Flexibele accubediening
De geïntegreerde lithium-ion-accu maakt mobiel reinigen mogelijk zonder dat er een stroombron nodig is.
Waterreservoir en vulstandindicator
Het waterreservoir van 4 liter is voldoende voor 2 fietsen of enkele kleine objecten.
Effectieve lage druk
De vlakke waterstraal met lage druk reinigt kwetsbare onderdelen zacht en grondig.
Voor elke klus de juiste box!
Bike Box
Een fiets schoonmaken is soms een hele klus, maar met de Mobile Outdoor Cleaner met Bike Box doe je dit in een handomdraai. Het spuitpistool spoelt vuil voorzichtig weg van kwetsbare onderdelen, terwijl een veelzijdige opzetborstel hardnekkiger vuil verwijdert, zodat je spaken, frame en banden er weer fantastisch uitzien. De box wordt geleverd met een geïntegreerde lithium-ion-accu, uitneembaar 4 liter waterreservoir, reinigingsmiddel en microvezeldoekje.
Pet Box
Wat een hondenleven. Ieder uitje eindigt ermee dat jij je viervoeters schoonmaakt – of je auto en vloerbedekking. Met de diervriendelijke lagedrukdouchekop verwijdert de Mobile Outdoor Cleaner met Pet Box ter plekke voorzichtig vuil en modder. En dankzij de geïntegreerde lithium-ion-accu en het uitneembare waterreservoir kun je ook de puppy’s reinigen. Zorg dat je hond er goed uitziet met de Mobile Outdoor Cleaner.
Adventure Box
Wandelen in de natuur is ontzettend leuk, maar je houdt er soms wel vieze schoenen aan over. De Mobile Outdoor Cleaner met Adventure Box van Kärcher biedt de perfecte oplossing hiervoor. Met zijn lithium-ion-accu, uitneembaar 4 liter waterreservoir en speciale toebehoren spuit hij vuil, modder en zand weg van schoenen en wandelwagens – waardoor je het niet meeneemt in je auto of naar huis. Dit maakt hem tot de ideale metgezel voor elk gezinsuitje.