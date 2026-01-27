Mobiele buitenreiniger OC 3 + Bike

Perfect om onderweg fietsen te wassen: de mobiele Kärcher reiniger met lithium-ion accu, watertank en zachte lagedrukstraal voor gevoelige oppervlakken. Inclusief Bike Box met diverse accessoires als optimale uitbreiding.

Met de mobiele reiniger van Kärcher – inclusief Bike Box met speciale accessoires voor het reinigen van fietsen - heb je altijd een schone uitrusting, ook onderweg. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu en afneembare watertank kun je de reiniger ook gebruiken zonder elektriciteits- of watervoorziening. Met de efficiënte lagedrukvlakstraal kun je gevoelige oppervlakken extra zorgvuldig reinigen. Een LED-lamp geeft aan wanneer de accu bijna leeg is of wordt geladen. Voordelen van de Bike Box: de universele borstel met zachte borstelharen kan op het pistool worden bevestigd om hardnekkig vuil te verwijderen, het reinigingsmiddel lost het vuil dat zich aan de fietst heeft vastgehecht op, en reinigt alle componenten zorgvuldig, hoogwaardige microvezeldoek om apparatuur voor opbergen te drogen, en de accessoirebox kan eenvoudig worden opgeborgen door deze aan het apparaat te bevestigen.

Kenmerken en voordelen
Mobiele buitenreiniger OC 3 + Bike: Intelligent opbergconcept
Intelligent opbergconcept
Handige bergruimte voor spiraalslang en spuitpistool onder de afneembare watertank.
Mobiele buitenreiniger OC 3 + Bike: Geïntegreerde lithium-ion accu
Geïntegreerde lithium-ion accu
Mobiel reinigen zonder stopcontact.
Mobiele buitenreiniger OC 3 + Bike: Bike Box
Bike Box
Voor optimaal reinigen van fietsen en fietsuitrusting.
Efficiënte, maar zachte lage druk
Afneembare watertank
  • Kan eenvoudig in de woning worden gevuld.
Specificaties

Technische gegevens

Drukbereik Lage druk
Wateropbrengst (l/min) max. 2
Accu-aangedreven apparaat
Accu type Lithium-ion accu
Looptijd accu (min) 15
Oplaadtijd accu (min) 180
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 2,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 277 x 234 x 293

Verpakkingsinhoud

  • Oplader: 7,2 V PS02 oplaadkabel (1 stuk)
  • Lithium-ion accu
  • Vlakstraalsproeier
  • Universele borstel
  • Microvezeldoek
  • Opbergbox
  • Reinigingsmiddelen: Fietsreiniger RM 44 G, 0.5 l

Uitvoering

  • Wateraanzuiging
  • Volume van watertank: 4 l
  • Slanglengte: 2.8 m
  • Geïntegreerd waterfilter
  • Apparaatfilter
Mobiele buitenreiniger OC 3 + Bike
Videos
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Huisdieren/honden
  • Kinderwagens/buggy's
  • Tent/kampeeruitrusting
  • Laarzen/wandelschoenen
  • Speelgoed/loopauto's/loopwielen
Accessoires
Reinigingsmiddel