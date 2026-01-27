Met de mobiele reiniger van Kärcher – inclusief Bike Box met speciale accessoires voor het reinigen van fietsen - heb je altijd een schone uitrusting, ook onderweg. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu en afneembare watertank kun je de reiniger ook gebruiken zonder elektriciteits- of watervoorziening. Met de efficiënte lagedrukvlakstraal kun je gevoelige oppervlakken extra zorgvuldig reinigen. Een LED-lamp geeft aan wanneer de accu bijna leeg is of wordt geladen. Voordelen van de Bike Box: de universele borstel met zachte borstelharen kan op het pistool worden bevestigd om hardnekkig vuil te verwijderen, het reinigingsmiddel lost het vuil dat zich aan de fietst heeft vastgehecht op, en reinigt alle componenten zorgvuldig, hoogwaardige microvezeldoek om apparatuur voor opbergen te drogen, en de accessoirebox kan eenvoudig worden opgeborgen door deze aan het apparaat te bevestigen.