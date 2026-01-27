Mobiele buitenreiniger OC 3 + Bike
Perfect om onderweg fietsen te wassen: de mobiele Kärcher reiniger met lithium-ion accu, watertank en zachte lagedrukstraal voor gevoelige oppervlakken. Inclusief Bike Box met diverse accessoires als optimale uitbreiding.
Met de mobiele reiniger van Kärcher – inclusief Bike Box met speciale accessoires voor het reinigen van fietsen - heb je altijd een schone uitrusting, ook onderweg. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu en afneembare watertank kun je de reiniger ook gebruiken zonder elektriciteits- of watervoorziening. Met de efficiënte lagedrukvlakstraal kun je gevoelige oppervlakken extra zorgvuldig reinigen. Een LED-lamp geeft aan wanneer de accu bijna leeg is of wordt geladen. Voordelen van de Bike Box: de universele borstel met zachte borstelharen kan op het pistool worden bevestigd om hardnekkig vuil te verwijderen, het reinigingsmiddel lost het vuil dat zich aan de fietst heeft vastgehecht op, en reinigt alle componenten zorgvuldig, hoogwaardige microvezeldoek om apparatuur voor opbergen te drogen, en de accessoirebox kan eenvoudig worden opgeborgen door deze aan het apparaat te bevestigen.
Kenmerken en voordelen
Intelligent opbergconceptHandige bergruimte voor spiraalslang en spuitpistool onder de afneembare watertank.
Geïntegreerde lithium-ion accuMobiel reinigen zonder stopcontact.
Bike BoxVoor optimaal reinigen van fietsen en fietsuitrusting.
Efficiënte, maar zachte lage druk
Afneembare watertank
- Kan eenvoudig in de woning worden gevuld.
Specificaties
Technische gegevens
|Drukbereik
|Lage druk
|Wateropbrengst (l/min)
|max. 2
|Accu-aangedreven apparaat
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Looptijd accu (min)
|15
|Oplaadtijd accu (min)
|180
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|277 x 234 x 293
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 7,2 V PS02 oplaadkabel (1 stuk)
- Lithium-ion accu
- Vlakstraalsproeier
- Universele borstel
- Microvezeldoek
- Opbergbox
- Reinigingsmiddelen: Fietsreiniger RM 44 G, 0.5 l
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Volume van watertank: 4 l
- Slanglengte: 2.8 m
- Geïntegreerd waterfilter
- Apparaatfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Huisdieren/honden
- Kinderwagens/buggy's
- Tent/kampeeruitrusting
- Laarzen/wandelschoenen
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen