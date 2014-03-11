Machines voor gemeenten en openbare ruimte
De oplossing voor schone in openbare ruimten - Met de 26 HP tot de 84 HP bieden de Kärcher gemeentelijke machines uitstekende presentaties voor elke toepassing. Ze imponeren ook met hun perfecte resultaten, stevigheid en een bijna ongelimiteerde mogelijkheid van toepasbare gebieden.
Straatveegmachines
Voor een langdurig en professioneel gebruik op grote parkeerplaatsen, tentoonstellingsruimtes en industriegebieden. Geavanceerde en efficiënte Kärcher technologieën verzekeren vertrouwbare resultaten.
Werktuigdragers
Geschikt voor veelvuldig gebruik gedurende het hele jaar.
De juiste oplossing voor elke branche
Of het nu gaat om een gemeente of een grote stad, een dienstverlener of de industrie, op de luchthaven of in de wijngaard – uw eisen sluiten aan bij onze expertise. Onze oplossingen op maat voor uw toepassingsgebied zullen zeker indruk maken.
