Vloerreinigers

Revolutionaire reiniging voor je huis. Ervaar de nieuwe generatie vloerreiniging met de 3-in-1 Xtra!Clean vloerreinigers. Ze combineren innovatie, duurzaamheid en superieure kwaliteit in één apparaat: stofzuigen, dweilen en drogen – en het werkt op alle vloertypen, zelfs tapijt. Ontdek hoe state-of-the-art technologie jouw dagelijkse werkzaamheden kan vereenvoudigen, je kostbare tijd kan besparen en je huis weer kan laten stralen. Maak een einde aan tijdrovend schoonmaken – geniet van pure efficiëntie en perfect schone resultaten.

Kärcher dweilstofzuiger FCV 4

FCV 4

De slimme

  • 4 reinigingsmodi: droogmodus, Advanced!Power-modus, Auto-modus met Dynamic!Control vuilsensor, Stair!Assist trappenmodus ​
  • Oppervlakteprestatie ca. 200 m² per acculading
  • Effectieve System!Clean zelfreiniging en op 60 °C wasbare Pure!Roll-rolborstel
  • Krachtige BLDC-motor

     

Kärcher dweilstofzuiger FCV 3

FCV 3

De flexibele

  • 3 reinigingsmodi: standaardmodus, droogmodus, Advanced!Power-modus
  • oppervlakteprestatie ca. 130 m² per acculading
  • Effectieve System!Clean zelfreiniging
Kärcher dweilstofzuiger FCV 2

FCV 2

De compacte

  • 2 reinigingsmodi: standaardmodus, droogmodus
  • oppervlakteprestatie ca. 110 m² per acculading
  • Effectieve System!Clean zelfreiniging

 

Voordelen

Stofzuigen, dweilen en drogen met minimale inspanning.

3-in-1 Xtra!Clean: maximaal schoon, minimale inspanning

Met de vloerreiniger bespaar je tijd en moeite – dankzij de 3-in-1 Xtra!Clean-functie. Dweilen, stofzuigen en drogen: de innovatieve 3-in-1-technologie zorgt voor een grondige reiniging van alle soorten vloeren, zelfs tapijten. Hardnekkig vuil en grote hoeveelheden vloeistoffen verdwijnen in een handomdraai terwijl je ook nog eens 50 procent tijd bespaart. Zo hou je meer tijd over voor de dingen die er echt toe doen.

FCV 4 Hygienic Spin

Hygiënische reiniging dankzij Hygienic!Spin-technologie

Geniet van een volledig hygiënisch huis: de ultieme Hygienic!Spin-technologie van de Kärcher FCV vloerreinigers verwijdert met max. 500 roller-rotaties per minuut tot 99 procent van de bacteriën** (in laboratorium getest) en zorgt met het 2-tanksysteem voor een permanente bevochtiging met schoon water. Niet uitsmeren, geen vuil opnieuw verspreiden – alleen stralend schone vloeren.

** Op basis van tests door een onafhankelijk testlaboratorium.

Kärcher dweilstofzuiger met intelligente vuilsensor

Dynamic!Control – de intelligente vuilsensor

Onze FCV 4 vloerreiniger denkt met je mee: de slimme vuilsensor detecteert automatisch de mate van vervuiling en past zowel de zuigkracht als de hoeveelheid water optimaal aan. Zo krijg je altijd een perfect reinigingsresultaat – zonder handmatige aanpassingen. En middels het grote 3,2-inch Vision!Clean-display hou je altijd overzicht: of het nu gaat om de resterende looptijd, de reinigingsmodus of de status van het systeem – alle belangrijke informatie is in één oogopslag zichtbaar.

Kärcher dweilstofzuiger voor elke vloer

Universeel inzetbaar voor alle vloeren – ook tapijt

Van kwetsbaar parket en natuurstenen vloertegels tot tapijt (in tegenstelling tot onze FC modellen) – onze FCV vloerreinigers zijn geschikt voor alle soorten vloeren en nemen ook grote hoeveelheden vloeistoffen moeiteloos op. Of het nu gaat om gemorste koffie of opgedroogde vlekken, je vloer is ineens weer brandschoon. 

FCV 4 stone floor

Advanced!Power-modus – maximale reinigingsprestaties

Met een tot 100 procent hogere zuigkracht en 20 procent meer waterafgifte dan in de automatische modus of de standaardmodus verwijdert de Advanced!Power-modus moeiteloos zelfs hardnekkig, opgedroogd vuil. Dankzij deze krachtige technologie drogen de vloeren in een handomdraai en zijn ze snel weer beloopbaar.

Kärcher dweilstofzuiger voor het eenvoudig schoonhouden van trappen

Slimme Stair!Assist trappenmodus

Met de slimme Stair!Assist-trappenmodus wordt het schoonmaken van trappen en moeilijk bereikbare plaatsen kinderspel. Dankzij optimale voorinstellingen reinigt de FCV 4 met de intelligente Auto-Start-Stop-functie zonder enige moeite, ongeachte in welke positie je hem houdt en zelfs onder een hoek van 90°. Voor maximale flexibiliteit en hygiëne daar waar dat het hardst nodig is.

Kärcher dweilstofzuiger met zelfreinigingsfunctie in laadstation

System!Clean zelfreiniging

De effectieve zelfreinigingsfunctie met maximaal 550 roller-rotaties per minuut, zorgt voor een snelle en comfortabele reiniging – zonder in contact te komen met het vuil. Tegelijkertijd zorgt de praktische opbergmogelijkheid van het apparaat en de accessoires voor een ruimtebesparende opslag, terwijl de accu handig opgeladen wordt.

Dweilstofzuiger-rolborstel geschikt voor de wasmachine op 60 °C

Pure!Roll: hygiëne ontmoet duurzaamheid

Maximaal schoon met minimale inspanning: de FCV 4 Pure!Roll-rolborstel kan eenvoudig in de wasmachine op 60 °C gewassen worden. Zo zorg je voor langdurige hygiënische frisheid en denk je aan het milieu én je portemonnee.

Werking van het filtersysteem voor schone lucht

Duo!Pure filtersysteem: schone lucht, perfecte prestaties

Het meerfasige filtersysteem van de Kärcher FCV vloerreiniger biedt een betrouwbare bescherming van de motor tegen vocht en de uitstekende filtering - met zeer efficiënt vlakfilter - vangt ook de kleinste deeltjes in de lucht effectief af. Vooral in de droogmodus zorgt dit systeem voor een optimale 'luchtfiltratie' en een gezond binnenklimaat.

FCV 4 motor

BLDC-motor: krachtig, stil en duurzaam

Dankzij de nieuwste borstelloze motortechnologie biedt de FCV 4 vloerreiniger een bijzonder lange levensduur, een hogere energie-efficiëntie en een aangenaam stille werking – perfect voor dagelijks gebruik.

Dweilstofzuiger met LED-display om het energieniveau van de Li-Ion-accu weer te geven

Efficiënte Comfort!Cell Li-Ion accu: langere gebruiksduur, duurzame performance

Met een gebruiksduur van max. 45 min. kun je zelfs grote oppervlakken moeiteloos schoonmaken. En als er onderhoud uitgevoerd moet worden, dan is de accu van onze vloerreiniger eenvoudig te vervangen. Dit zorgt voor een langere levensduur en minder elektronisch afval.

Accessories en reinigingsmiddelen

Vloerreiniger FAQ's

Zowel FC's als FCV's behoren tot de categorie nat-vloerreinigers en bieden uitstekende dweilprestaties, maar met verschillende uitgangspunten. De FC's zijn door de gepatenteerde technologie uiterst flexibel, licht en stil en ideaal voor het reinigen van harde vloeren. Onze FCV's kunnen dankzij de hoge zuigkracht en de 3-in-1 Xtra!Clean-technologie (zuigen, dweilen, drogen) zelfs de vervelendste vervuiling (bijv. grote hoeveelheden voedselresten) moeiteloos aan. In de droogmodus kunnen de FCV's zelfs op tapijt en vloerkleden worden gebruikt, dit is bij de FC modellen niet mogelijk.

Dankzij de Hygienic!Spin-technologie en de grondige reiniging verwijdert de FCV vloerreiniger tot wel 99% van alle veelvoorkomende huishoudelijke bacteriën op harde oppervlakken voor een hygiënisch en schoon huis - dit is aangetoond door een extern laboratorium. Een slim 2-tanksysteem voor een constante toevoer van schoon water en aparte afvoer van vuil water en een rolborsteltoerental van tot 500 rotaties per minuut garanderen een perfect reinigingsresultaat (20% schoner dan met een conventionele dweil). Bovendien kan de FCV 4-rolborstel in de wasmachine op 60 °C gewassen worden – duurzaam en hygiënisch.

FCV vloerreinigers zijn feitelijk reinigingsapparaten die bedoeld zijn voor het nat dweilen. Met de zuigfunctie kun je de vloer en de rolborstel schoonzuigen, zodat ook grotere hoeveelheden viezigheid en haren, zonder vooraf stofzuigen, kunnen worden opgezogen en afgevoerd naar de vuilwatertank. De FCV modellen beschikken ook over een droogmodus zonder nadruppelen en een twee-fasenfiltersysteem met een vlakfilter, ideaal voor gebruik op tapijt. De vloerreinigers mogen echter niet als volwaardige stofzuigers beschouwd worden, ze zijn bijvoorbeeld niet geschikt voor het reinigen van gestoffeerde meubels of hoogpolige tapijten.

Het Duo!Pure-filtersysteem zorgt voor een betrouwbare bescherming van de motor tegen vocht en zorgt met zijn uiterst efficiënte vlakfilter en schuimfilter voor een uitstekende filtratie. Ideaal voor toepassing in droogmodus op tapijt en vloerkleden.

Al onze FCV vloerreinigers zijn uitgerust met een eenvoudig te activeren zelfreinigingsfunctie System!Clean. De zelfreiniging wordt aanbevolen na elk gebruik, om zo groei van bacteriën en onaangename geurtjes te voorkomen. Bovendien worden kleppen en vuilafvoerende onderdelen door regelmatig te spoelen minder belast, wat de levensduur van het product verlengt.

De intelligente vuilsensor van de FCV 4 wordt geactiveerd in de Auto-modus. Hij past, op basis van de mate van vervuiling, automatisch de zuigkracht en de hoeveelheid water aan – voor een maximale gebruiksduur.

De Stair!Assist-modus van de FCV 4 maakt het eenvoudig schoonmaken van trappen en smalle ruimtes in elke positie mogelijk, zelfs als de handgreep onder een hoek van 90° staat.

De accu's van de vloerreiniger kunnen door de klant zelf eenvoudig met behulp van standaardgereedschap worden vervangen. Hierdoor gaat het apparaat langer mee en wordt er minder elektronisch afval geproduceerd. De verwisselbar Comfort!Cell accu's zijn verkrijgbaar als vervangingsonderdelen.

De dweilstofzuiger zuigt na het uitschakelen nog enkele seconden door, om er zeker van te zijn dat al het vuil wordt opgezogen en naar de vuilcontainer wordt afgevoerd en er geen vuilresten op de vloer achterblijven als het apparaat daarna opgetild wordt.

De Kärcher FCV vloerreinigers kunnen op alle vloeren worden gebruikt of het nu gaat om hout, natuursteen, plavuizen, PVC of tapijt. De rollen veroorzaken op de vloer geen beschadigingen zoals krassen. Maar ga met het apparaat niet op één plek stilstaan, blijf altijd in beweging.

Het reinigingsmiddel RM 536 (bestelnummer 6.295-944.0) is ideaal voor het reinigen van alle gangbare harde vloeren - als alternatief is er ook een duurzame en veganistische formule (bestelnummer 6.296-286.0) beschikbaar, zonder microplastics, siliconen of kleurstoffen en daarom bijzonder geschikt voor huishoudens met kinderen of voor eigenaren van huisdieren.

Voor het reinigen van verzegelde houten vloeren is het reinigingsmiddel RM 534 (bestelnummer 6.295-941.0) ideaal (bijv. parket, laminaat).

Voor het reinigen van geoliede/gewaxte houten vloeren gebruik je het reinigingsmiddel RM 535 (bestelnummer 6.295-942.0).

Voor het reinigen van vloertegels gebruik je het reinigingsmiddel RM 537 (bestelnummer 6.295-943.0).

Voor de dweilstofzuiger kun je de volgende reinigingsmiddelen gebruiken:

  • Vloerreiniger Universal RM 536, bestelnummer 6.295-944.0
  • Vloerreiniger Steen RM 537, bestelnummer 6.295-943.0
  • Vloerverzorging Hout verzegeld RM 534, bestelnummer 6.295-941.0
  • Vloerverzorging Hout geolied/gewaxt RM 535, bestelnummer 6.295-942.0
  • Natuurlijke vloerreiniger RM 538N, bestelnummer 6.296-286.0

Gebruik alleen een Kärcher reinigingsmiddel en let goed op de juiste dosering voor een optimaal reinigingsresultaat.

Door het gebruik van andere reinigingsmiddelen kan het apparaat beschadigen en de garantie komen te vervallen.

Bij gebruik van reinigingsmiddelen van andere fabrikanten of bij gebruik van te veel reinigingsmiddel kan er veel schuim ontstaan en wordt het apparaat uitgeschakeld nog voordat de maximale vulhoeveelheid in de vuilwatertank is bereikt.

Het is niet nodig om de FCV vloerreiniger te ontkalken, omdat kalkaanslag pas ontstaat bij temperaturen van boven de 70 °C. Het zuur in het ontkalkingsmiddel kan bovendien schade aan je apparaat veroorzaken.