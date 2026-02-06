Vloerreinigers
Revolutionaire reiniging voor je huis. Ervaar de nieuwe generatie vloerreiniging met de 3-in-1 Xtra!Clean vloerreinigers. Ze combineren innovatie, duurzaamheid en superieure kwaliteit in één apparaat: stofzuigen, dweilen en drogen – en het werkt op alle vloertypen, zelfs tapijt. Ontdek hoe state-of-the-art technologie jouw dagelijkse werkzaamheden kan vereenvoudigen, je kostbare tijd kan besparen en je huis weer kan laten stralen. Maak een einde aan tijdrovend schoonmaken – geniet van pure efficiëntie en perfect schone resultaten.
FCV 4
De slimme
- 4 reinigingsmodi: droogmodus, Advanced!Power-modus, Auto-modus met Dynamic!Control vuilsensor, Stair!Assist trappenmodus
- Oppervlakteprestatie ca. 200 m² per acculading
- Effectieve System!Clean zelfreiniging en op 60 °C wasbare Pure!Roll-rolborstel
- Krachtige BLDC-motor
FCV 3
De flexibele
- 3 reinigingsmodi: standaardmodus, droogmodus, Advanced!Power-modus
- oppervlakteprestatie ca. 130 m² per acculading
- Effectieve System!Clean zelfreiniging
FCV 2
De compacte
- 2 reinigingsmodi: standaardmodus, droogmodus
- oppervlakteprestatie ca. 110 m² per acculading
- Effectieve System!Clean zelfreiniging
Voordelen
3-in-1 Xtra!Clean: maximaal schoon, minimale inspanning
Met de vloerreiniger bespaar je tijd en moeite – dankzij de 3-in-1 Xtra!Clean-functie. Dweilen, stofzuigen en drogen: de innovatieve 3-in-1-technologie zorgt voor een grondige reiniging van alle soorten vloeren, zelfs tapijten. Hardnekkig vuil en grote hoeveelheden vloeistoffen verdwijnen in een handomdraai terwijl je ook nog eens 50 procent tijd bespaart. Zo hou je meer tijd over voor de dingen die er echt toe doen.
Hygiënische reiniging dankzij Hygienic!Spin-technologie
Geniet van een volledig hygiënisch huis: de ultieme Hygienic!Spin-technologie van de Kärcher FCV vloerreinigers verwijdert met max. 500 roller-rotaties per minuut tot 99 procent van de bacteriën** (in laboratorium getest) en zorgt met het 2-tanksysteem voor een permanente bevochtiging met schoon water. Niet uitsmeren, geen vuil opnieuw verspreiden – alleen stralend schone vloeren.
** Op basis van tests door een onafhankelijk testlaboratorium.
Dynamic!Control – de intelligente vuilsensor
Onze FCV 4 vloerreiniger denkt met je mee: de slimme vuilsensor detecteert automatisch de mate van vervuiling en past zowel de zuigkracht als de hoeveelheid water optimaal aan. Zo krijg je altijd een perfect reinigingsresultaat – zonder handmatige aanpassingen. En middels het grote 3,2-inch Vision!Clean-display hou je altijd overzicht: of het nu gaat om de resterende looptijd, de reinigingsmodus of de status van het systeem – alle belangrijke informatie is in één oogopslag zichtbaar.
Universeel inzetbaar voor alle vloeren – ook tapijt
Van kwetsbaar parket en natuurstenen vloertegels tot tapijt (in tegenstelling tot onze FC modellen) – onze FCV vloerreinigers zijn geschikt voor alle soorten vloeren en nemen ook grote hoeveelheden vloeistoffen moeiteloos op. Of het nu gaat om gemorste koffie of opgedroogde vlekken, je vloer is ineens weer brandschoon.
Advanced!Power-modus – maximale reinigingsprestaties
Met een tot 100 procent hogere zuigkracht en 20 procent meer waterafgifte dan in de automatische modus of de standaardmodus verwijdert de Advanced!Power-modus moeiteloos zelfs hardnekkig, opgedroogd vuil. Dankzij deze krachtige technologie drogen de vloeren in een handomdraai en zijn ze snel weer beloopbaar.
Slimme Stair!Assist trappenmodus
Met de slimme Stair!Assist-trappenmodus wordt het schoonmaken van trappen en moeilijk bereikbare plaatsen kinderspel. Dankzij optimale voorinstellingen reinigt de FCV 4 met de intelligente Auto-Start-Stop-functie zonder enige moeite, ongeachte in welke positie je hem houdt en zelfs onder een hoek van 90°. Voor maximale flexibiliteit en hygiëne daar waar dat het hardst nodig is.
System!Clean zelfreiniging
De effectieve zelfreinigingsfunctie met maximaal 550 roller-rotaties per minuut, zorgt voor een snelle en comfortabele reiniging – zonder in contact te komen met het vuil. Tegelijkertijd zorgt de praktische opbergmogelijkheid van het apparaat en de accessoires voor een ruimtebesparende opslag, terwijl de accu handig opgeladen wordt.
Pure!Roll: hygiëne ontmoet duurzaamheid
Maximaal schoon met minimale inspanning: de FCV 4 Pure!Roll-rolborstel kan eenvoudig in de wasmachine op 60 °C gewassen worden. Zo zorg je voor langdurige hygiënische frisheid en denk je aan het milieu én je portemonnee.
Duo!Pure filtersysteem: schone lucht, perfecte prestaties
Het meerfasige filtersysteem van de Kärcher FCV vloerreiniger biedt een betrouwbare bescherming van de motor tegen vocht en de uitstekende filtering - met zeer efficiënt vlakfilter - vangt ook de kleinste deeltjes in de lucht effectief af. Vooral in de droogmodus zorgt dit systeem voor een optimale 'luchtfiltratie' en een gezond binnenklimaat.
BLDC-motor: krachtig, stil en duurzaam
Dankzij de nieuwste borstelloze motortechnologie biedt de FCV 4 vloerreiniger een bijzonder lange levensduur, een hogere energie-efficiëntie en een aangenaam stille werking – perfect voor dagelijks gebruik.
Efficiënte Comfort!Cell Li-Ion accu: langere gebruiksduur, duurzame performance
Met een gebruiksduur van max. 45 min. kun je zelfs grote oppervlakken moeiteloos schoonmaken. En als er onderhoud uitgevoerd moet worden, dan is de accu van onze vloerreiniger eenvoudig te vervangen. Dit zorgt voor een langere levensduur en minder elektronisch afval.