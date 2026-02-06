De Kärcher FCV vloerreinigers kunnen op alle vloeren worden gebruikt of het nu gaat om hout, natuursteen, plavuizen, PVC of tapijt. De rollen veroorzaken op de vloer geen beschadigingen zoals krassen. Maar ga met het apparaat niet op één plek stilstaan, blijf altijd in beweging.

Het reinigingsmiddel RM 536 (bestelnummer 6.295-944.0) is ideaal voor het reinigen van alle gangbare harde vloeren - als alternatief is er ook een duurzame en veganistische formule (bestelnummer 6.296-286.0) beschikbaar, zonder microplastics, siliconen of kleurstoffen en daarom bijzonder geschikt voor huishoudens met kinderen of voor eigenaren van huisdieren.

Voor het reinigen van verzegelde houten vloeren is het reinigingsmiddel RM 534 (bestelnummer 6.295-941.0) ideaal (bijv. parket, laminaat).

Voor het reinigen van geoliede/gewaxte houten vloeren gebruik je het reinigingsmiddel RM 535 (bestelnummer 6.295-942.0).

Voor het reinigen van vloertegels gebruik je het reinigingsmiddel RM 537 (bestelnummer 6.295-943.0).