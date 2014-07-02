Stofzuigers
Geef stof geen kans! Compact en fluisterstil: compacte, mobiele Kärcher stofzuigers zijn speciaal ontworpen om aan de behoeften van professionele klanten te voldoen..
Kärcher T-Range: de nieuwe generatie droogzuigers
Duurzaam, ergonomisch, ultrastil. Ontdek de nieuwe Kärcher T-Range voor professionele eisen. Deze droogstofzuigers maken indruk met hun uitstekende zuigkracht en robuust ontwerp.
Ketelzuiger
Deze veelzijdige fluisterstille stofzuigers met eco!efficiency besparen elektriciteit en hebben een hoog prestatievermogen. Ze zijn veelzijdig en geschikt voor verschillende vloerbedekkingen. Duurzame fleece filters zorgen voor een contante hoge zuigkracht.
Accu-aangedreven stofzuigers
De Kärcher batterijstofzuigers zijn fluisterstil en hebben geen storende kabel. Deze machines zijn ideaal voor het schoonmaken van bedrijfsruimten tijdens de normale werkuren.
Carpet vacuum sweeper
Tapijtreinigers maken indruk op professionals, zoals schoonmakers van gebouwen, maar ook op mensen die zelf hun huis schoonmaken. Ze leveren de beste resultaten bij het economisch reinigen van middelgrote en grote, onvermoede tapijtoppervlakken.
Tapijtborstelzuigers
De Kärcher tapijtborstelzuigers gebruiken een krachtige zuigkracht in combinatie met de reinigende werking van een elektrische borstel. Zo kunnen ze moeiteloos hardnekkig vuil uit vezels verwijderen.
Elektrobezem
Fluisterstille elektrobezems voor een discrete en snelle tussentijdse reiniging. De borstelvervaning is mogelijk zonder gereedschap en de Li-Ion batterij is eenvoudig te verwijderen. Extra lange werking van de batterij en een extra vervangbatterij garanderen een ononderbroken werking.