bewateringssystemen
Het uitgebreide assortiment bewateringssystemen van Kärcher laat het hart van tuinliefhebbers sneller slaan. De perfect op elkaar afgestemde pompen en sproeiers staan garant voor een verantwoordelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Zo wordt kostbaar water optimaal en ecologisch zinvol gebruikt. Innovatieve techniek en precieze sensoren zorgen ervoor dat planten exact de hoeveelheid water krijgen die ze nodig hebben. Voor onbezorgd tuinplezier in harmonie met de natuur biedt Kärcher sproeiers, spuitpistolen, sprinklers, slangen, watertimers, pompen, slangaansluitingen en opbergsystemen die zijn ontworpen voor maximale efficiëntie.
Ontdek ook onze nieuwe Waterbooster WBS 3, waarmee je jouw tuinslang een upgrade geeft!
Slangopslag
Altijd opgeruimd, altijd klaar voor gebruik: Met de slangboxen, slangwagens, slanghaspels en slanghangers van Kärcher is besproeien in de hele tuin snel en eenvoudig.
Spuiten en pistolen
Altijd raak. Kärcher tuinsproeiers en spuitlansen onderscheiden zich door het ergonomische ontwerp en grote gebruiksgemak. Het sproeipatroon kun je eenvoudig instellen.
Kärcher Rain System™
Het nieuwe Kärcher Rain System® is ideaal voor je hagen, struiken, moestuin en bloembedden. Het water komt precies waar het nodig is. Er wordt dus niets verspild. Dat is goed voor het milieu en je portemonnee.
Koppelingen & verdeelstukken
Aansluiten, koppelen, loshalen en repareren. In het assortiment van Kärcher vind je verbindingsstukken voor alle verkrijgbare kliksystemen en gangbare slangdiameters.
Automatische besproeiing
Watertimers - planten en bloemen automatisch water geven. Ook als je op vakantie bent, hoef je je geen zorgen te maken om je tuin. De watertimers van Kärcher regelen je bewateringssysteem precies zoals je hebt ingesteld.
Sproeiers
Sproeien tot in de verste hoeken. In ons uitgebreide assortiment sproeiers vind je de juiste oplossing voor elke tuin, groot of klein, met of zonder hoogteverschil.
Slangen
Kärcher tuinslangen zijn bijzonder flexibel, robuust en knikvast. Zo staat niets tuinonderhoud in de weg.
Highlights
De nieuwe, intelligente manier om te besproeien.
Kärcher Rain System®
Heggen, bloemperken, struiken of kruiden - met het nieuwe, intelligente bewateringssysteem van Kärcher voorzie je dankzij de gerichte, vochtgestuurde besproeiing elke plant individueel van de juiste hoeveelheid water. Het Kärcher Rain System® combineert de voordelen van Micro-Dripping met die van traditionele bewatering. Het systeem werkt met een druk van tot 4 bar en een 1/2"-PVC-slang met druppelaars en sproeiers. Daarnaast kunnen drukregelaars en filters worden ingebouwd om het systeem te beschermen tegen overdruk en vuildeeltjes. Het Kärcher Rain System™ kan individueel worden aangepast aan elke tuin en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven. Zo ben je zuinig met water, maar weet je wel zeker dat planten voldoende water krijgen wanneer het nodig is.
Bewatering op maat
Met behulp van de aansluitstukken kunnen slang en druppelslang van het Kärcher Rain System® eenvoudig met elkaar worden gecombineerd.
Efficiënte druppelbewatering
Betrouwbare bewatering langs de planten met de Kärcher druppelslang. Geschikt voor tot 50 m lange beplantingen.
Gerichte bewatering
Druppelaars met debietregeling voor gerichte bewatering direct bij de plant.
Besproeiing
Sproeiers met drie verschillende sproeipatronen (360°, 180°, 90°) en instelbare waterhoeveelheid.
SensoTimer ST6 eco!ogic - eenvoudig de juiste bewatering.
De bewateringscomputer SensoTimer ST6 eco!ogic van Kärcher start en stopt de bewatering volledig automatisch. Je hoeft dus niet meer met de hand te gieten en hebt meer tijd voor het onderhoud van je tuin en andere activiteiten. Nog een voordeel: precies de benodigde hoeveelheid water wordt gebruikt, belangrijk in tijden van toenemende droogte. De sensor meet de bodemvochtigheid en activeert de bewatering zodra de bodem droger wordt dan een vooraf ingestelde waarde. Er stroomt dus alleen water als het echt nodig is. Dit bespaart geld en is goed voor het milieu.
Hoe werkt de ST6 eco!ogic?
De SensoTimer ST6 eco!ogic stemt de bewatering af op de vraag naar water. De meegeleverde sensor meet het vochtgehalte van de bodem en verstuurt dit om de 30 minuten per radiosignaal naar de SensoTimer. De gewenste vochtigheid kan op de SensoTimer in 5 niveaus worden ingesteld. Als de bodem droger wordt dan de ingestelde waarde, wordt de bewatering automatisch gestart op de eerstvolgende, ingestelde besproeiingstijd. De programmering is zeer eenvoudig op de afneembare bedieningseenheid met 5 bedieningstoetsen. Per dag kun je tot twee bewateringstijden instellen. De maximale bewateringsduur is 90 minuten. Met de functie eco!ogic kan de bewatering nog eens met 1-7 dagen worden uitgesteld. Handmatige bewatering is op elk moment mogelijk. Met een geïntegreerde toets kun je de geprogrammeerde bewatering voor een periode van 24 uur onderbreken. Er stroomt dus alleen water als het echt nodig is.
naar de SensoTimer ST6 eco!ogic
Met de SensoTimer ST6 Duo eco!ogic kun je twee verschillende delen van de tuin met een verschillende vochtbehoefte bewateren.
Sproeiers
Zwenksproeiers
Traploos instelbare dekking - tot max. 320 m².
Kärcher Rain System®
In combinatie met de SensoTimer ST6 eco!ogic zorgt dit voor een op de behoefte afgestemde aansturing van de bewatering.
Impuls-, cirkel- en sectorensproeiers
Bewateringshoek van 30 - 360°.
Multifunctionele oppervlaktesproeiers
Verschillende bewateringspatronen door 6 verschillende sproeikoppen.
Gebruiksoverzichten
Ontdek de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van onze tuinproducten.
Ecologisch en intelligent.
De intelligente en efficiënte techniek van Kärcher en de perfect op elkaar afgestemde producten staan garant voor een verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen. Met de toevoeging van de lijn eco!ogic aan de tuinproducten toont Kärcher ook bij de ontwikkeling van nieuwe producten ecologisch verantwoordelijkheidsgevoel. Goede voorbeelden hiervan zijn de nieuwe stand-bystand met 0 watt sluipstroom en de uiterst efficiënte aansturing van de bewatering.
Efficiënte bewatering.
De intelligente en efficiënte techniek van Kärcher en de perfect op elkaar afgestemde producten staan garant voor een verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen.
Met de toevoeging van de lijn eco!ogic aan de tuinproducten toont Kärcher ook bij de ontwikkeling van nieuwe producten ecologisch verantwoordelijkheidsgevoel. Goede voorbeelden hiervan zijn de nieuwe stand-bystand met 0 watt sluipstroom en de uiterst efficiënte aansturing van de bewatering.
1 Voorziening door alternatieve waterbronnen.
2 Regeling van waterhoeveelheid.
3 Transport van vereiste waterhoeveelheid.
4 Bewateren zonder verspilling.
Stroom besparen
Duurzame en comfortabele Kärcher kwaliteitspompen zijn ideaal voor het gebruik van alternatieve waterbronnen. Als er water nodig is, worden de pompen automatisch ingeschakeld zolang ze nodig zijn en daarna weer uitgeschakeld. Meertraps pompen bieden meer vermogen, hebben een hoger rendement en lopen rustiger. Bij dezelfde wateropbrengst ligt het energieverbruik 30% lager dan bij traditionele Jet-pompen. Nog zuiniger zijn de eco!ogic-modellen met de functie voor 0-watt stand-by.
Water besparen
De nieuwe bewateringscomputer SensoTimer met radiosensoren voor de vochtigheid staat voor intelligent en efficiënt bewateren. De bodemvochtigheid wordt om de 30 minuten bepaald en de bewatering wordt pas gestart als het echt nodig is. Om overbodig gieten te voorkomen, meet de sensor de vochtigheid dicht bij de wortel. Met de functie eco!ogic kunt u de bewatering ook verschuiven en nog meer water besparen.
Verantwoorde materialen
Kärcher hecht veel waarde aan een zorgvuldige selectie van materialen, let op de milieueffecten en vermijdt stoffen die slecht zijn voor milieu en gezondheid zoals ftalaten en zware metalen. De Kärcher PrimoFlex® kwaliteitsslangen zijn daarnaast zeer robuust, flexibel en knikbestendig.
Uiterst efficiënt
Het nieuwe Kärcher Rain System® gaat uit van de waterbehoefte van uw planten en het kan perfect worden geïntegreerd in heggen, struiken, groente- en bloemenperken. Het water komt zonder verspilling precies daar waar het nodig is. Dit is minder belastend voor het milieu en goed voor uw portemonnee. De uniforme drukverdeling zorgt zelfs bij 50 m lengte nog voor een gelijkmatige waterverdeling. Afhankelijk van de behoefte kan de waterhoeveelheid ook puntsgewijs worden ingesteld.
Video's
Wilt u graag meer weten over de Kärcher bewateingssystemen?
Klik op de afbeelding om de apparaten in actie te zien.