Tuingereedschap

Kärcher Accuplatform: Ongekend krachtig. Oneindig veel mogelijkheden.

De 18 Volt Kärcher accu past in alle 18 Volt apparaten van Kärcher. En niet alleen Home & Garden producten, maar ook Kärcher Professional producten. Voor nog meer vermogen bieden we de 36 Volt Kärcher accu. De 36 Volt accu's kunnen ook worden gebruikt in Home & Garden producten en professionele producten. Zo heb je optimale flexibiliteit en gebruiksgemak binnen handbereik. Of het nu gaat om tuingereeschap of reinigingsapparaten.

Ben je nog niet helemaal thuis in de accutermen zoals 'Volt' en 'ampere-uur'? Hieronder een korte uitleg en waar je op moet letten:

VOLTAGE: Deze waarde zegt iets over de accukracht; dus hoeveel POWER de accu levert. De benodigde power is afhankelijk van het type apparaat. Kärcher biedt 18 Volt en 36 Volt accu's.

Ampere-uur (Ah): Deze waarde zegt iets over de accuduur; dus HOE LANG je met de accu kunt werken. De werktijd is afhankelijk van het type apparaat. Kärcher biedt 2,5Ah en 5,0Ah accu's. Bij gebruik in hetzelfde apparaat is de werktijd met een 5,0 Ah accu dus in principe dubbel zo lang als met de 2,5 Ah variant.