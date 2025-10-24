Tuingereedschap
Of je nu het gras gaat maaien, de heg moet snoeien, van de bladeren van je oprit af wil of dat vervelende onkruid op je terras wil verwijderen. Met Kärcher tuingereedschap doe je het snel, grondig en gemakkelijk. En dankzij de krachtige accu's, doe je het zelfs zonder lawaai of hinderlijke kabels.
BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM.
You are the ruler of your kingdom, the conqueror of the wild.
Met behulp van onze nieuwe krachtige Garden Tools maak je jouw tuin nu mooier dan ooit tevoren! Het gazon, heggen- en boomverzorging of blad- en onkruid verwijderen ... Bring back the WOW.
Accu weed remover
Tegen de accu-onkruidverwijderaar van Kärcher heeft onkruid geen kans. Het apparaat verwijdert moeiteloos mos en onkruid uit voegen en randen, het ergonomische ontwerp ontziet je rug.
Accu grasmaaiers
De manoeuvreerbare 18-volt accu grasmaaiers van Kärcher zijn met name geschikt voor kleine tot middelgrote grasvelden. Voor grotere gazons zijn de krachtige 36-volts grasmaaiers de ideale keuze.
Accu grastrimmers
De Kärcher accu-grastrimmers zorgen voor perfect getrimde hoeken en een rechte grasrand. Van licht tot krachtig, Kärcher biedt voor elke toepassing de perfecte oplossing.
Accu heggenscharen
Ideaal voor in vorm knippen en snoeien van hagen en struiken. Door de accu-aandrijving is het apparaat bijzonder stil en handzaam, zonder onhandige kabels.
Accu bladblazer
Verover de herfsttuin zonder problemen. De accu-aangedreven bladblazers en bladzuigers van Kärcher zorgen in een handomdraai voor opgeruimde paden en tuinen.
Accu buxusschaar
Met de accu-aangedreven schaar is het trimmen van grasranden kinderspel. Verwissel simpelweg het mes om het apparaat te veranderen in een heggenschaar, waarmee struiken nauwkeurig in vorm kunnen worden geknipt.
Accu kettingzaag
Met eenvoudige kettingspanning, automatische kettingsmering en krachtige zaagprestaties bereiken de Kärcher-accukettingzagen uitstekende resultaten met een gemakkelijke bediening.
Battery tree lopper and pruning saw
Moeiteloos boomonderhoud, zelfs moeilijk bereikbare takken. Geen probleem voor de accu-aangedreven takkenschaar van Kärcher en het hoogwaardige bypass-mes.
Battery Pressure Sprayer
Plantenbescherming en verzorging met één druk op de knop: de drukspuit PSU 4-18 met 18 V verwisselbare accu, 4 l tank en telescooplans bemest planten met fijne, gelijkmatige sproeinevel, bestrijdt ongedierte en onkruid gericht en geeft gemakkelijk kleine zaailingen water - zonder moeizaam handmatig pompen.
Battery-powered multifunction lamp
Brengt licht in het donker: De oplaadbare multifunctionele lamp zorgt voor betere verlichting overal waar meer licht nodig is tijdens het werken in het donker of tijdens vrijetijdsactiviteiten. Dankzij de geïntegreerde powerbankfunctie kun je elektronische apparaten zoals smartphones of tablets opladen. Flexibeler dan een zaklamp, mobieler dan een spot met een snoer: de multifunctionele oplaadbare lamp MFL 2-18!
Kärcher Accuplatform: Ongekend krachtig. Oneindig veel mogelijkheden.
De 18 Volt Kärcher accu past in alle 18 Volt apparaten van Kärcher. En niet alleen Home & Garden producten, maar ook Kärcher Professional producten. Voor nog meer vermogen bieden we de 36 Volt Kärcher accu. De 36 Volt accu's kunnen ook worden gebruikt in Home & Garden producten en professionele producten. Zo heb je optimale flexibiliteit en gebruiksgemak binnen handbereik. Of het nu gaat om tuingereeschap of reinigingsapparaten.
Ben je nog niet helemaal thuis in de accutermen zoals 'Volt' en 'ampere-uur'? Hieronder een korte uitleg en waar je op moet letten:
VOLTAGE: Deze waarde zegt iets over de accukracht; dus hoeveel POWER de accu levert. De benodigde power is afhankelijk van het type apparaat. Kärcher biedt 18 Volt en 36 Volt accu's.
Ampere-uur (Ah): Deze waarde zegt iets over de accuduur; dus HOE LANG je met de accu kunt werken. De werktijd is afhankelijk van het type apparaat. Kärcher biedt 2,5Ah en 5,0Ah accu's. Bij gebruik in hetzelfde apparaat is de werktijd met een 5,0 Ah accu dus in principe dubbel zo lang als met de 2,5 Ah variant.
Real Time Technologie
Ongeëvenaarde Kärcher Real Time Technologie biedt gebruikers de best mogelijke informatie. In tegenstelling tot conventionele displays biedt deze technologie een gedetailleerde weergave van de accustatus en het laadniveau wat zorgt voor hoger gebruiksgemak.
Resterende werktijd in minuten
Gebruikers krijgen tijdens gebruik continu bijgewerkte informatie over de resterende werktijd in minuten en weten daarom op de minuut nauwkeurig wanneer de accu moet worden vervangen of opgeladen. De werktijd wordt automatisch aangepast aan het specifieke apparaat waarop het is aangesloten.
Oplaadstatus in minuten
De resterende oplaadtijd in minuten wordt tijdens het opladen op het display van de accu weergegeven. Dit zorgt ervoor dat je precies weet wanneer je weer aan het werk kunt. Deze functie werkt zowel in de standaard- als in de snellader en is beschikbaar op alle accu's van het Kärcher accuplatform.
Accucapaciteit als percentage
De accucapaciteit kan in één oogopslag worden afgelezen. De resterende accucapaciteit wordt weergegeven als een percentage.
18 Volt Kärcher accu
Het 18 Volt Kärcher accuplatform bevat compacte en handig tuingereedschap voor het onderhoud van kleine en middelgrote tuinen en buitenruimtes. De verwisselbare 18 Volt Kärcher accu is verkrijgbaar in twee versies met verschillende capaciteiten: 18 V / 2,5 Ah en 18 V / 5,0 Ah. Beide versies kunnen worden gebruikt in alle 18 Volt apparaten. Of het nu gaat om Kärcher accu-grasmaaiers, multifunctionele accu-aangedreven alleszuigers of accu-aangedreven Weed Remover om onkruid te verwijderen, de accu’s kunnen snel en eenvoudig worden vervangen en kunnen daarom op elk moment en zeer flexibel worden gebruikt.
36 Volt Kärcher accu
Voor grote tuinen en buitenruimtes biedt het 36 Volt Kärcher accuplatform krachtige apparaten uit verschillende categorieën voor reinigingstaken en tuinwerkzaamheden. De apparaten in dit platform zijn compatibel met de 36 Volt Kärcher accu's - de 36 V / 2.5 Ah Kärcher accu en de 36 V / 5.0 Ah Kärcher accu. Eén accu kan worden gebruikt om snoerloze apparaten van Kärcher te bedienen, zoals tuingereedschap als grastrimmers, hogedrukreinigers of heggenscharen. Voor ultieme flexibiliteit, mobiliteit en kracht.