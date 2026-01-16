Accu kettingzaag
Met eenvoudige kettingspanning, automatische kettingsmering en krachtige zaagprestaties bereiken de Kärcher-accukettingzagen uitstekende resultaten met een gemakkelijke bediening.
LET OP: Alleen de kettingzagen met "SET" in de omschrijving worden met accu en lader geleverd. Kijk dus bij het bestellen goed of je wel of geen accu meegeleverd wilt hebben.
BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM.
You are the ruler of your kingdom, the conqueror of the wild.
Met behulp van onze nieuwe krachtige Garden Tools maak je jouw tuin nu mooier dan ooit tevoren! Het gazon, heggen- en boomverzorging of blad- en onkruidverwijdering...Bring back the WOW.
Kenmerken kettingzaag
Moeiteloos kettingspanning instellen via draaiknop.
Automatische kettingsmering voor onderhoudsarm gebruik van de accukettingzaag.
Borstelloze motor voor langere levensduur.
Kenmerken paalzaag
Eenvoudige aanpassing van kettingspanning met inbussleutel.
Lage slijtage en onderhoudsvereisten dankzij automatische kettingsmering.
Met het eenvoudige verlengstuk van glasvezel kunnen takken tot een hoogte van 4 meter probleemloos worden gezaagd.
18 V Kärcher accuplatform
CNS 18-30 Battery
Gemakkelijk te hanteren, veelzijdig in gebruik en perfect voor boomonderhoud: de lichtgewicht accukettingzaag CNS 18-30 Battery met gereeschapsloos kettingspansysteem.
Voltage: 18 V
Lengte zaagblad: 30 cm
Kettingsnelheid: 10 m/s
Inhoud oliereservoir: 200 ml
Prestatie per acculading*: 70 sneden (10 cm diameter)
Gereedschapsloze aanpassing kettingspanning: ja
Automatische kettingsmering: ja
Borstelloze motor: ja
* Maximale prestatie met eenn 18 V/5.0 Ah Kärcher accu. De 18 V 2,5 Ah accu kan ook worden gebruikt en is dan goed voor zo'n 35 sneden (10 cm diameter).
PSW 18-20 Battery
Met de accu-aangedreven paalzaag PSW 18-20 Battery zijn alle takken tot een hoogte van 4 meter bereikbaar. Voor veilig en praktisch boomonderhoud.
Voltage: 18 V
Lengte zaagblad: 20 cm
Kettingsnelheid: 5,5 m/s
Inhoud oliereservoir: 50 ml
Prestatie per acculading*: 160 snedes (5 cm diameter)
Automatische kettingsmering: ja
Borstelloze motor: nee
* Maximale prestatie met een 18 V/5,0 Ah Kärcher accu. De 18 V/ 2,5 Ah is tevens te gebruiken, dan ca 80 snedes per acculading.
36 V Kärcher accuplatform
CNS 36-35 Battery
Met hoge kettingsnelheid en lang zaagblad: de accukettingzaag CNS 36-35 Accu is ideaal voor veeleisend boomonderhoud.
Voltage: 36 V
Lengte zaagblad: 35 cm
Kettingsnelheid: 21 m/s
Inhoud oliereservoir: 190 ml
Prestatie per acculading*: 200 snedes (10 cm diameter)
Gereedschapsloze aanpassing kettingspanning: ja
Automatische kettingsmering: ja
Bortelloze motor: ja
* Maximale prestatie met een 36V/5,0 Ah Kärcher accu. De 36V 2,5 Ah accu is ook te gebruiken, dan ca. 100 snedes per acculading.