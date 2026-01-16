Accu kettingzaag

Met eenvoudige kettingspanning, automatische kettingsmering en krachtige zaagprestaties bereiken de Kärcher-accukettingzagen uitstekende resultaten met een gemakkelijke bediening.

Battery Chain saw

LET OP: Alleen de kettingzagen met "SET" in de omschrijving worden met accu en lader geleverd. Kijk dus bij het bestellen goed of je wel of geen accu meegeleverd wilt hebben.

0 producten

BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM.

You are the ruler of your kingdom, the conqueror of the wild. 

Met behulp van onze nieuwe krachtige Garden Tools maak je jouw tuin nu mooier dan ooit tevoren! Het gazon, heggen- en boomverzorging of blad- en onkruidverwijdering...Bring back the WOW.

Kenmerken kettingzaag

Moeiteloos kettingspanning instellen via draaiknop.

Battery Chain saw settings

Automatische kettingsmering voor onderhoudsarm gebruik van de accukettingzaag.

Automatic chain lubrication

Borstelloze motor voor langere levensduur.

Battery chain saw brushless motor
Claw Stop battery chain saw
Klauwstop voor veilige geleiding en precieze sneden.
Maximum Security Battery Chain Saw
Maximale veiligheid bij terugslageffect door het onmiddellijk stoppen van de ketting.
Oil level
Het oliepeil kan op elk moment worden gecontroleerd via een transparant inspectievenster.

Kenmerken paalzaag

Eenvoudige aanpassing van kettingspanning met inbussleutel.

Easy setting Battery pole Saw

Lage slijtage en onderhoudsvereisten dankzij automatische kettingsmering.

Automatic lubrication pole saw

Met het eenvoudige verlengstuk van glasvezel kunnen takken tot een hoogte van 4 meter probleemloos worden gezaagd.

Battery pole saw
Easy storing battery pole saw
De paalzaag kan in 3 delen worden gedemonteerd en in minimale ruimte worden opgeslagen.
optimised weight distribution Battery Pole Saw
Optimale gewichtsverdeling voor moeiteloos werken dankzij de praktische schouderriem.
30°
Geoptimaliseerde bladhoek van 30 ° voor comfortabel werken vanaf de grond.

18 V Kärcher accuplatform

CNS 18-30

CNS 18-30 Battery

Gemakkelijk te hanteren, veelzijdig in gebruik en perfect voor boomonderhoud: de lichtgewicht accukettingzaag CNS 18-30 Battery met gereeschapsloos kettingspansysteem.

Voltage: 18 V
Lengte zaagblad: 30 cm
Kettingsnelheid: 10 m/s
Inhoud oliereservoir: 200 ml
Prestatie per acculading*: 70 sneden (10 cm diameter)
Gereedschapsloze aanpassing kettingspanning: ja
Automatische kettingsmering: ja
Borstelloze motor: ja

* Maximale prestatie met eenn 18 V/5.0 Ah Kärcher accu. De 18 V 2,5 Ah accu kan ook worden gebruikt en is dan goed voor zo'n 35 sneden (10 cm diameter).

PSW 18-20

PSW 18-20 Battery

Met de accu-aangedreven paalzaag PSW 18-20 Battery zijn alle takken tot een hoogte van 4 meter bereikbaar. Voor veilig en praktisch boomonderhoud.

Voltage: 18 V
Lengte zaagblad: 20 cm
Kettingsnelheid: 5,5 m/s
Inhoud oliereservoir: 50 ml
Prestatie per acculading*: 160 snedes (5 cm diameter)
Automatische kettingsmering: ja
Borstelloze motor: nee

* Maximale prestatie met een 18 V/5,0 Ah Kärcher accu. De 18 V/ 2,5 Ah is tevens te gebruiken, dan ca 80 snedes per acculading. 

36 V Kärcher accuplatform

CNS 36-35

CNS 36-35 Battery

Met hoge kettingsnelheid en lang zaagblad: de accukettingzaag CNS 36-35 Accu is ideaal voor veeleisend boomonderhoud.

Voltage: 36 V
Lengte zaagblad: 35 cm
Kettingsnelheid: 21 m/s
Inhoud oliereservoir: 190 ml
Prestatie per acculading*: 200 snedes (10 cm diameter)
Gereedschapsloze aanpassing kettingspanning: ja
Automatische kettingsmering: ja
Bortelloze motor: ja

* Maximale prestatie met een 36V/5,0 Ah Kärcher accu. De 36V 2,5 Ah accu is ook te gebruiken, dan ca. 100 snedes per acculading. 

Kärcher Accuplatform

18 V

Bekijk hier alle producten binnen het 18 V accuplatform
NAAR DE PRODUCTEN
36 V

Bekijk hier alle producten binnen het 36 V accuplatform
NAAR DE PRODUCTEN