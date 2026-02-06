Accu kettingzaag CNS Battery 36-35

Met hoge kettingsnelheid en lange ketting: de accu-aangedreven kettingzaag CNS 36-35 battery is perfect voor veeleisende boomonderhoudstaken.

Zelfs dikke takken zijn geen probleem voor de accu-aangedreven CNS 36-35 kettingzaag dankzij zijn uitstekende snelheid en optimale zaagbreedte. Het kettingspansysteem, waarvoor geen gereedschap nodig is, en de automatische kettingsmering maken de bediening uiterst eenvoudig - zowel voor professionals als voor beginners. De kettingzaagrem en het tweeschakelaarssysteem zorgen altijd voor veiligheid tijdens het gebruik. Bij de levering zijn inbegrepen: kettingzaag, stang, ketting, stangbescherming en oliefles. Exclusief accu en snellader.

Kenmerken en voordelen
Accu kettingzaag CNS Battery 36-35: Ketting spannen zonder gereedschap
Ketting spannen zonder gereedschap
De ketting wordt eenvoudig gespannen met een knop.
Accu kettingzaag CNS Battery 36-35: Automatische kettingsmering
Automatische kettingsmering
Voor onderhoudsarm gebruik van de accukettingzaag.
Accu kettingzaag CNS Battery 36-35: Terugslagbeveiliging
Terugslagbeveiliging
De ketting stopt onmiddellijk - voor maximale veiligheid bij terugslageffect.
borghaken
  • Veilige geleiding en nauwkeurig zagen omdat de kettingzaag zich hecht aan het te zagen materiaal.
Topsnelheid
  • Hoge kettingsnelheid van 21 m / s - voor snel zaagwerk.
Gevarieerde toepassingen
  • 35 centimeter lang zaagblad - ideaal voor alle conventionele toepassingen.
Veilig ontgrendelen
  • Voorkomt onbedoeld starten van de kettingzaag.
Transparante olietank
  • Gebruikers kunnen op elk moment het oliepeil controleren via een transparant inspectievenster.
Borstelloze motor
  • Voor een langere looptijd en een langere levensduur van het apparaat.
36 V Kärcher accuplatform
  • Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
  • Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
  • De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 36 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties

Technische gegevens

Accu-aangedreven apparaat
Accuplatform 36 V Battery platform
Geleiderail (zaagblad) (cm) 35
Looptijd met Bp 800 Adv (m/s) 21
Steek 3/8" LP
Schakeldikte 1,1 mm / 0,043 "
Aantal aandrijfschakels 52
Inhoud olietank (ml) 190
Gegarandeerd geluidsniveau (dB(A)) 104
Vibratiewaarde voorste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 3,6
Vibratiewaarde achterkant handvat (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 4,9
drijfveer Borstelloze motor
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 36
Prestatie per acculading * (snedes) max. 200 (5,0 Ah)
Looptijd per acculading (min) max. 50 (5,0 Ah)
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 4,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 825 x 222 x 235

* Ø takken: 10 cm

Verpakkingsinhoud

  • Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
  • Geleiderail (zaagblad)
  • Zaagketting
  • Flesje olie

Uitvoering

  • Kettingbeschermer
  • Ketting spannen zonder gereedschap
  • Automatische kettingsmering
  • Kettingrem
  • Oliepijl indicator
Videos
Toepassingen
  • Takken
  • Brandhout
  • Kleine bomen vellen
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen CNS Battery 36-35 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.