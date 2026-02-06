Accu kettingzaag CNS Battery 36-35
Met hoge kettingsnelheid en lange ketting: de accu-aangedreven kettingzaag CNS 36-35 battery is perfect voor veeleisende boomonderhoudstaken.
Zelfs dikke takken zijn geen probleem voor de accu-aangedreven CNS 36-35 kettingzaag dankzij zijn uitstekende snelheid en optimale zaagbreedte. Het kettingspansysteem, waarvoor geen gereedschap nodig is, en de automatische kettingsmering maken de bediening uiterst eenvoudig - zowel voor professionals als voor beginners. De kettingzaagrem en het tweeschakelaarssysteem zorgen altijd voor veiligheid tijdens het gebruik. Bij de levering zijn inbegrepen: kettingzaag, stang, ketting, stangbescherming en oliefles. Exclusief accu en snellader.
Kenmerken en voordelen
Ketting spannen zonder gereedschapDe ketting wordt eenvoudig gespannen met een knop.
Automatische kettingsmeringVoor onderhoudsarm gebruik van de accukettingzaag.
TerugslagbeveiligingDe ketting stopt onmiddellijk - voor maximale veiligheid bij terugslageffect.
borghaken
- Veilige geleiding en nauwkeurig zagen omdat de kettingzaag zich hecht aan het te zagen materiaal.
Topsnelheid
- Hoge kettingsnelheid van 21 m / s - voor snel zaagwerk.
Gevarieerde toepassingen
- 35 centimeter lang zaagblad - ideaal voor alle conventionele toepassingen.
Veilig ontgrendelen
- Voorkomt onbedoeld starten van de kettingzaag.
Transparante olietank
- Gebruikers kunnen op elk moment het oliepeil controleren via een transparant inspectievenster.
Borstelloze motor
- Voor een langere looptijd en een langere levensduur van het apparaat.
36 V Kärcher accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 36 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Geleiderail (zaagblad) (cm)
|35
|Looptijd met Bp 800 Adv (m/s)
|21
|Steek
|3/8" LP
|Schakeldikte
|1,1 mm / 0,043 "
|Aantal aandrijfschakels
|52
|Inhoud olietank (ml)
|190
|Gegarandeerd geluidsniveau (dB(A))
|104
|Vibratiewaarde voorste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3,6
|Vibratiewaarde achterkant handvat (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|4,9
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Prestatie per acculading * (snedes)
|max. 200 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 50 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø takken: 10 cm
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Geleiderail (zaagblad)
- Zaagketting
- Flesje olie
Uitvoering
- Kettingbeschermer
- Ketting spannen zonder gereedschap
- Automatische kettingsmering
- Kettingrem
- Oliepijl indicator
Videos
Toepassingen
- Takken
- Brandhout
- Kleine bomen vellen
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen CNS Battery 36-35
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.