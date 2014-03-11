Accu-rolvegers

Sneller bij de hand dan een stofzuiger

Wie heeft er niet mee te maken gehad: je bent nog maar net klaar met stofzuigen en er liggen al weer kruimels op de vloer. De accu-elektrische bezem van Kärcher is de ideale dagelijkse metgezel om hier en daar schoon te maken – zonder dat u de stofzuiger hoeft te halen.

De draadloze elektrische bezem is perfect voor de dagelijkse schoonmaak. Hij is klein, mobiel en eenvoudig te bedienen – en kan in het hele huis worden gebruikt. Dankzij de compacte vorm en het moderne accu-ontwerp kan de elektrische bezem ruimtebesparend worden opgeborgen en is hij altijd klaar voor gebruik.