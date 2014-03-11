Accu-rolvegers
Sneller dan een stofzuiger - handiger dan een borstel. De accu-rolvegers worden gebruikt waar een stofzuiger minder geschikt is en waar traditioneel vegen moeilijk is. Ideaal voor incidenteel reinigen van tapijten, laminaat of tegels. Zonder storende kabels en onnodig buigen! Geniet bovendien bij aankoop van een product uit het Home & Garden assortiment van geen 2 maar 3 jaar garantie in de Kärcher webshop!
Sneller bij de hand dan een stofzuiger
Wie heeft er niet mee te maken gehad: je bent nog maar net klaar met stofzuigen en er liggen al weer kruimels op de vloer. De accu-elektrische bezem van Kärcher is de ideale dagelijkse metgezel om hier en daar schoon te maken – zonder dat u de stofzuiger hoeft te halen.
De draadloze elektrische bezem is perfect voor de dagelijkse schoonmaak. Hij is klein, mobiel en eenvoudig te bedienen – en kan in het hele huis worden gebruikt. Dankzij de compacte vorm en het moderne accu-ontwerp kan de elektrische bezem ruimtebesparend worden opgeborgen en is hij altijd klaar voor gebruik.
Eén apparaat, vele toepassingen.
Etensresten op de grond? Vuil tapijt? De accu-rolveger is een echte alleskunner en kan gebruikt worden op alle harde vloeren zoals laminaat en tegels, maar ook op tapijten. De prestaties spreken voor zich: vuil wordt volledig verwijderd in plaats van rondgeduwd, en hetzelfde geldt voor tapijten met een poolhoogte tot 10 millimeter. De borstel dringt diep door in de vezels en reinigt zo betrouwbaar en efficiënt.
Sterke prestaties in de kleinste ruimte
Het innovatieve Adaptive Cleaning System van de Kärcher accu-rolveger garandeert eersteklas reinigingsresultaten: de flexibele beweegbare veegrand, optimale vuilgeleiding en speciale reinigingsborstel transporteren het vuil veilig naar de afvalcontainer, zonder resten achter te laten of te verspreiden
stof.
Altijd klaar voor de volgende klus.
De accu-rolveger KB 5 overtuigt door zijn lithium-ion-accu en een acculooptijd van maximaal 30 minuten op harde vloeren. Dit betekent dat u uw vloeren in een handomdraai kunt vegen – met optimale bewegingsvrijheid en zonder vervelende kabels of zoeken naar een stopcontact.
Highlights
Voordat het kleine vuil de kans krijgt om voor grote ergernissen te zorgen, ruimt u dit met een accu-rolveger snel en comfortabel uit de weg. Dankzij de in hoogte verstelbare en zwenkbare, telescopische steel kunt u zelfs onder lage meubelen alles razendsnel bezemschoon reinigen.
- Flexibele toepassingsmogelijkheden dankzij wereldwijd unieke technologie voor het wisselen van borstel
- Wisselen van borstel met een druk op een knop
- Standaardborstel en borstel voor dierenharen inbegrepen
- Borstel voor dierenharen met innovatieve borsteltechnologie, voor snel en hygiënisch verwijderen van dierenharen uit de borstel
- Verwijderbare vuiltank
- Flexibel inzetbaar dankzij accutechnologie
- Wandhouder voor compact opbergen van de accu-rolveger
- Telescopische steel met parkeerstand
- Ergonomische handgreep
- Aan/uit-voetschakelaar voor eenvoudige bediening
Licht en ergonomisch
Schoonmaken eenvoudig gemaakt: met de handige en zeer lichte accu-rolveger houdt u uw huis vlekkeloos en beschermt u tegelijkertijd uw rug.
Neemt elke uitdaging aan
Ook bereik je met de accu-rolveger gemakkelijk plekken die moeilijk toegankelijk zijn, zoals onder een ladekast of de bank.
Indrukwekkend flexibel
Dankzij het wendbare dubbele scharnier van de accu-rolveger kunnen voorwerpen zoals stoelpoten ook gemakkelijk worden vermeden.
Hoeken en randen
Absolute zuiverheid over het hele oppervlak: de accu-rolveger van Kärcher veegt tot aan de buitenste rand.
Handig begin
De accu-rolveger start automatisch zodra je de steel naar achteren beweegt.
Parkeerstand
Dankzij het compacte ontwerp heeft u de accu-rolveger altijd bij de hand en staat u bovendien vrijstaand – zodat u op elk moment een pauze kunt nemen.
Schoonmaken en onderhouden
-
Snel verwijderen van borstel en vuilcontainer
-
Gemakkelijk legen zonder in contact te komen met het vuil
-
Eenvoudig reinigen van de universele borstel
Weg met vuil!
Samenwonen met een huisdier betekent ook dat vuil zich sneller door het huis verspreidt – zelfs als u net heeft geveegd en schoongemaakt. Kleine kruimels en losse dierenharen zijn bijzonder hardnekkig in tapijten en deurmatten. Een traditionele bezem helpt hier niet. Wat kan u te hulp komen? De accu-rolveger van Kärcher. Met de draadloze elektrische bezem maak je vuile plekken snel en efficiënt schoon en verwijder je moeiteloos kattenbakvulling, hondenvoer en dierenharen.