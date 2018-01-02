STOOMREINIGERS: van vloer tot wand alles schoon!

Veelzijdigheid is het toverwoord. De stoomreinigers van Kärcher zorgen ervoor dat het hele huis schoon en prettig is, en je hele gezin kan er zeker van zijn dat alles tot in de poriën schoon is - zonder schoonmaakmiddelen. Dankzij de top reinigingsprestaties doodt de stoom tot 99,999%* van de coronavirussen en 99,99%** van alle gangbare huishoudbacteriën en zorgt voor een hygiënische en gezonde leefomgeving.

Of het nu in de keuken, in de badkamer, op de vloer of bij het strijken is, Kärcher levert topresultaten. Of het nu gaat om een uitgebreid sledemodel of een upright stoomreiniger voor je vloer. Ontdek nu de toepassingen van een stoomcleaner en ontdek alle mogelijkheden!