STOOMREINIGERS: van vloer tot wand alles schoon!
Veelzijdigheid is het toverwoord. De stoomreinigers van Kärcher zorgen ervoor dat het hele huis schoon en prettig is, en je hele gezin kan er zeker van zijn dat alles tot in de poriën schoon is - zonder schoonmaakmiddelen. Dankzij de top reinigingsprestaties doodt de stoom tot 99,999%* van de coronavirussen en 99,99%** van alle gangbare huishoudbacteriën en zorgt voor een hygiënische en gezonde leefomgeving.
Of het nu in de keuken, in de badkamer, op de vloer of bij het strijken is, Kärcher levert topresultaten. Of het nu gaat om een uitgebreid sledemodel of een upright stoomreiniger voor je vloer. Ontdek nu de toepassingen van een stoomcleaner en ontdek alle mogelijkheden!
Stoom doodt tot 99,999%* van omhulde virussen zoals het coronavirus
Tests hebben aangetoond dat bij intensieve spotreiniging gedurende 30 sec., op het maximale stoomniveau en direct contact met het te reinigen oppervlak, met de Kärcher stoomreiniger 99,999% van de omhulde virussen zoals het coronavirus of influenza (exclusief het hepatitis-B-virus) kunnen worden verwijderd van veelvoorkomende, gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).*
De beste manier om bacteriën te bestrijden is soms ook de eenvoudigste: hete stoom. De krachtige stoomstraal, de hoge stoomtemperatuur, speciaal ontworpen mondstukken en de sterk verwamde reinigingsdoeken garanderen dat Kärcher stoomreinigers 99,99% van alle huishoudelijke bacteriën verwijderen op harde oppervlakken, vloeren, kranen, tegels, spiegels, etc. Dit werd bevestigd in diverse onafhankelijke wetenschappelijke studies. Huishoudelijke bacteriën zijn dus kansloos.
- Hygiëne en vezeldiepe reiniging met stoom – volledig zonder zeep, alleen met kraanwater
- 99,99% * van alle huishoudelijke bacteriën op harde oppervlakken zoals vloeren worden verwijderd
- Betere resultaten vergeleken met traditionele handmatige methodes met reinigingsmiddelen
- Hoge stoomtemperatuur, sterke stoomstraal
** Bij grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger wordt 99,99% van alle huishoudelijke bacteriën op huishoudelijke harde oppervlakken verwijderd.
*Belangrijke informatie voor gebruik: De heetwaterstoom komt rond de 100 °C uit de stoomreiniger en koelt, naarmate de afstand tussen de sproeikop en het oppervlak groter wordt, af. Om virussen effectief te bestrijden, moet de sproeikop daarom direct over het te reinigen oppervlak worden geleid. Het is ook belangrijk om te kiezen voor direct contact met het te reinigen oppervlak voor een stoomduur van 30 seconden op één gebied en dit op het maximale stoomniveau te doen. De gebruikte microvezeldoeken moeten dan gewassen worden op een temperatuur van minimaal 60 °C in een standaard wasprogramma (niet Eco).
Assortiment stoomreinigers: voor elke behoefte een passende oplossing
Welke stoomreiniger past bij jou?
Stoomreiniger SC 5 EasyFix
Deze stoomreiniger verwijdert zelfs hardnekkig vuil dankzij de innovatieve VapoHydro-functie (toevoeging van heet water aan de stoom). De meertraps stoomstroomregeling maakt het mogelijk om de optimale instellingen te kiezen voor vloeren, wanden of welk oppervlak je dan ook reinigt.
Ook verkrijgbaar als "Iron" -versie incl. stoomstrijkijzer voor 50% sneller strijken.
Stoomreiniger SC 4 EasyFix
Deze veelzijdige stoomreiniger heeft een afneembare tank voor eenvoudig bijvullen en daarmee doorwerken zonder te pauzeren. Voorzien van EasyFix vloermond voor de beste reinigingsprestaties en eenvoudig wisselen van de vloerdoeken zonder deze met je handen aan te hoeven raken.
Ook verkrijgbaar als "Iron" -versie incl. stoomstrijkijzer voor 50% sneller strijken.
SC 4 Deluxe
De SC 4 Deluxe, met LED-verlichte ring en perfecte opbergruimte voor accessoires, reinigt comfortabel en zonder onderbrekingen dankzij het permanent navulbare en afneembare waterreservoir.
Stoomreiniger SC 3 EasyFix
Met een opwarmtijd van slechts 30 seconden is deze stoomreiniger direct klaar voor het reinigen van vloeren, badkamer, toilet en alle andere mogelijke toepassingen. De stoomcleaner kan continu worden bijgevuld, waardoor je kunt doorwerken zonder te hoeven stoppen. Het innovatieve ontkalkingssysteem bespaart handmatig ontkalken. De stoomreiniger geeft namelijk automatisch een melding wanneer het uitneembare kalkpatroon verwisseld moet worden.
Stoomreiniger SC 3 Deluxe
Opgewarmd in slechts 30 seconden: de SC 3 Deluxe, met LED-verlichte ring en perfecte opbergruimte voor accessoires, reinigt zonder onderbrekingen dankzij het permanent navulbare waterreservoir.
Stoommop SC 3 Upright EasyFix
Stoommop met 3-traps stoomstroomregeling voor verschillende vloeren en afneembaar, continu navulbaar waterreservoir voor werken zonder verplichte pauze en onnodig wachten. Geen extra ontkalken nodig dankzij de ontkalkingstechnologie. Het apparaat geeft zelf aan wanneer het kalkpatroon vervangen moet worden. Simpelweg verwisselen en weer door! Je vloeren altijd snel hygiënisch schoon.
Stoomreiniger SC 2 EasyFix
Het perfecte instapmodel stoomreiniger met alle essentiële functies voor het reinigen van vloeren, badkamer, keuken, etc. De multifunctionele accessoires kunnen direct in het apparaat worden opgeborgen.
Deze stoomreiniger beschikt over 1 ingebouwd reservoir. Dit moet, wanneer het leeg is, eerst afkoelen voordat je verder kunt werken. Voor continu doorwerken adviseren we je een model stoomreiniger vanaf SC 3 EasyFix.
Stoomreiniger SC 2 Deluxe EasyFix
De compacte SC 2 Deluxe EasyFix stoomreiniger met verlichte LED-ring voor weergave van de gebruiksstatus. Is de ring rood verlicht, dan is de stoomreiniger nog aan het opwarmen. Is de ring groen verlicht, dan is de stoomcleaner klaar voor gebruik.
Ideaal voor het schoonmaken van alle harde vloeren in huis. Maar ook op tal van andere projecten inzetbaar, van reinigen van toilet tot schoonmaken van de kranen en wandtegels in de badkamer.
Handstomer SC 1 EasyFix
Snel bij de hand en perfect voorkleine projecten. Dankzij het compacte formaat kan de handstomer SC 1 makkelijk overal worden opgeborgen. Ondanks het handzame formaat verwijdert ook de stoomreiniger SC 1 tot 99,999% van de omhulde virussen * en 99,99% van veelvoorkomende huishoudelijke bacteriën. **
De verbeterde vloermond voor je stoomreiniger ***
*** Bij grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger zijn de reinigingsprestaties beter dan bij handmatig schoonmaken met een dweil of mop en reinigingsmiddel. Getest volgens internationale normen in onafhankelijk onderzoek.
Zeer diverse toepassingsgebieden van stoomreinigers
Vloer reinigen met stoomreiniger
Bij het schoonmaken van harde vloeren zoals steen, tegels, PVC, laminaat of verzegeld parket zorgt de Kärcher stoomreiniger voor de beste resultaten en hygiëne zonder zeepresten. Stoom dringt door tot in de diepte van de vloer en zorgt voor intensieve reiniging. Je zult verbaasd zijn hoe vies de vloerdoek is na de eerste reiniging!
Keuken schoonmaken met stoomreiniger
Vloeren, kranen, wandtegels, glazen en kunststof oppervlakken, afzuigkap, oven of aanrecht - met de Kärcher stoomreiniger maak je de keuken snel en eenvoudig hygiënisch schoon.
Badkamer reinigen met een stoomreiniger
Ook bij het schoonmaken van tegels, wanden, glas, spiegels, ramen, kranen, douchecabines, voegen en kieren leveren Kärcher stoomreinigers een perfect resultaat en zorgen ze voor absoluut hygiënische reiniging. De stoom dringt door tot in de poriën van de ondergrond en zorgt daarmee voor diepe en grondige schoonmaak.
Strijken met je stoomreiniger
De Kärcher stoomreinigers met Iron Kit worden geleverd met hoogwaardig stoomstrijkijzer met teflon strijkzool en levert een uitstekend strijkresultaat in de helft van de tijd. Bovendien is je wasgoed direct kastdroog.
Zo wordt de Kärcher stoomreiniger nog veelzijdiger. Niet alleen te gebruiken voor het schoonmaken van vloeren etc, maar ook voor het snel en goed strijken van al het wasgoed.
Omdat bacteriën in de keuken niet goed smaken: de Kärcher stoomreinigers voor hygiëne en netheid.
1) Centres for Disease Control and Prevention (CDC), 2010; Microbiome analysis and confocal microscopy of used kitchen sponges reveal massive colonization by Acinetobacter, Moraxella and Chryseobacterium species, Massimiliano Cardinale et al., 2016
2) Diversity, distribution and sources of bacteria in residential kitchens, Gilberto E. Flores et al., 2012
3) Global Hygiene Council, 2014
Eén stoomreiniger voor alles - dankzij een breed assortiment accessoires
Dankzij het omvangrijke assortiment accessoires voor Kärcher stoomreinigers zijn de toepassingen in het hele huis vrijwel onbeperkt. Of het nu gaat om het dweilen van je vloer, het ontkalken van kranen of het het opfrissen van tapijt.
Je kunt geschikte accessoires voor jouw stoomreiniger ook eenvoudig vinden met onze accessoirezoeker