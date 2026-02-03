NIEUW: elektrische ijskrabber EDI 4

De elektrische ijskrabber EDI 4 maakt eindelijk een einde aan de vervelende taak om het ijs beetje bij beetje af te schrapen. Met zijn roterende schijf, met zes stevige kunststof bladen, verwijdert de ijskrabber moeiteloos en in een enkele beweging hardnekkig ijs van autoruiten. Als de EDI 4 in de stand-bymodus staat, oefen dan lichte druk van bovenaf uit om de schijf te laten draaien en het ijs zal in een handomdraai verdwenen zijn.

Als de bladen verslijten, kan de schijf zonder gereedschap worden vervangen (schijf is verkrijgbaar als los/reserve onderdeel). Het moderne en compacte ontwerp van de ijskrabber, samen met de beschermhoes, maken hem makkelijk te hanteren en op te bergen. Eén batterijlading is voldoende voor verschillende toepassingen. De geïntegreerde LED knippert wanneer het apparaat moet worden opgeladen.