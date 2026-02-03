SNEL EEN EENVOUDIG IJSVRIJE RUITEN
Elektrische Ijskrabber EDI 4
Het is weer zover! De tijd van vieze auto's door strooizout, slecht zicht door beslagen ruiten, startproblemen of een koude auto instappen. Maar een van de grootste baalmomenten van een autorijder in de winter is wel het ijsvrij maken van de autoruiten. De elektrische ijskrabber EDI 4 maakt eindelijk een einde aan de vervelende klus om het ijs beetje bij beetje weg te krabben. Dankzij onze elektrische ijskrabber komt u in de winter veilig en vooral ook uitgerust aan op uw bestemmig want, een half uur eerder opstaan om uw ramen te krabben behoort vanaf nu tot het verleden!
NIEUW: elektrische ijskrabber EDI 4
De elektrische ijskrabber EDI 4 maakt eindelijk een einde aan de vervelende taak om het ijs beetje bij beetje af te schrapen. Met zijn roterende schijf, met zes stevige kunststof bladen, verwijdert de ijskrabber moeiteloos en in een enkele beweging hardnekkig ijs van autoruiten. Als de EDI 4 in de stand-bymodus staat, oefen dan lichte druk van bovenaf uit om de schijf te laten draaien en het ijs zal in een handomdraai verdwenen zijn.
Als de bladen verslijten, kan de schijf zonder gereedschap worden vervangen (schijf is verkrijgbaar als los/reserve onderdeel). Het moderne en compacte ontwerp van de ijskrabber, samen met de beschermhoes, maken hem makkelijk te hanteren en op te bergen. Eén batterijlading is voldoende voor verschillende toepassingen. De geïntegreerde LED knippert wanneer het apparaat moet worden opgeladen.
Overzicht
1. LED AANDUIDING
2. OPLAADAANSLUITING
3. HOOFDSCHAKELAAR
4. DRUKSCHAKELAAR
5. BESCHERMKAP
- Eenvoudig te verwisselen krabschijf
- Comfortabele drukbediening (weinig kracht nodig)
- Licht en uiterst compact pas in dashboardkastje
- Handen komen niet direct in contact met het ijs
- Verwijderd zelfs de meest hardnekkige ijslaag
GELUID
Bij zowel de conventionele ijskrabber als de EDI 4 ontstaat er bij het verwijderen van ijs op de autoruiten geluid. Metingen geven aan dat er geen verschil is tussen de conventionele manier van ijskrabben en bij de EDI 4. Beide methodes produceren rond de 91 dB(a).
LOOPTIJD
Eén acculading is voldoende voor 15 minuten comfortabel krabben. Uitgaande van een gemiddeld benodigde tijd van 3 minuten voor een auto is dit daarmee voldoende voor 1 gehele werkweek.
LAADTIJD
De Lithium-ion-accu laad u binnen 3 uur volledig op met de meegeleverde lader. Na 2:20 uur is de accu al weer voor 80% geladen.
WEKKER
Wel fijn om te weten dat je met de EDI 4 in je bezit je best wel even wat langer in bed mag blijven bij zo'n echte winterse ochtend. Je weet toch dat, hoe hard het ook gevroren heeft de autoruiten zo weer schoon zijn en je daarmee veilig het verkeer in kunt gaan.
BESPAAR TOT WEL 380,- euro met onze EDI 4!
Wist je dat het niet goed ijsvrij maken van je autoruiten en spiegels niet alleen super gevaarlijk is voor jezelf en je medeweggebruikers
maar dat je hiervoor ook nog eens een fikse boete kunt krijgen die kan oplopen tot 380,- euro? Bij nachtvorst is de politie extra allert
op automobilisten die hun autoruiten en spiegel niet volledig ijsvrij hebben gemaakt.
Dankzij onze elektrische ijskrabber dus nooit meer slapenloze nachten van het autoruiten krabben en een torenhoge boete.
Met de roterende schijf van de ijskrabber kan zelfs hardnekkig ijs op autoruiten moeiteloos in één keer worden verwijderd.
Geschikt voor zowel de voorruit als de zijruiten van een auto.
Het compacte, moderne ontwerp van de ijskrabber zorgt voor een eenvoudige, veilige bediening en opslag.