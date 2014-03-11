ONTDEK ONZE MEEST KRACHTIGE EN VEELZIJDIGE VEEGMACHINES TOT NU TOE!
Flexibel in gebruik, efficiënt in de praktijk: de veegmachines en veegzuigmachines van Kärcher overtuigen over de hele linie. Hun flexibiliteit, eenvoudige bediening en perfecte reinigingsresultaten maken vegen en veegtaken eenvoudiger dan ooit.
Wat is een veegzuigmachine?
Snelle borstels, hoge prestaties: Kärcher’s compacte en krachtige veegmachines en veegzuigmachines garanderen een schoon resultaat in een mum van tijd – overal en altijd.
Veegzuigmachines verwijderen alle soorten vuil van binnen- en buitenoppervlakken. Waarin verschillen ze van veegmachines? Tijdens gebruik verspreidt de veegzuigmachine het stof met een walsborstel, zuigt het stof vervolgens op met een zuigturbine (ventilator) en deponeert het in een filtersysteem.
Hoe werken veegzuigmachines?
Verschillende modellen vereisen verschillende veegprincipes.
Het stoffer en blik principe
De borstel draait in de tegenovergestelde richting van de rijrichting. Hierdoor wordt het vuil naar de voorkant van de veegmachine verplaatst en in de afvalcontainer (directe vuilopname) geplaatst. Kärcher’s duwveegmachines en industriële veegzuigmachines werken volgens dit principe.
Voordelen:
- Stofarm vegen door lagere borstelsnelheden en een korte "veegweg"
- Minder borstelslijtage
- Ideaal voor omvangrijke en zware vervuiling en fijn stof
Het werpprincipe
Het vuil wordt tegen de rijrichting in verzameld en via de hoofdbezem in de achterste vuilcontainer gegooid. Kärcher’s walk-behind veegmachines en zitveegmachines werken volgens dit principe.
Voordelen:
- Container staat tot 100% vulniveau toe
- Ideaal voor grof en licht vuil
- Vangt eenvoudig grof vuil op met behulp van een grofvuilklep
- Goed overzicht door voorwaartse zitpositie
Welke veegmachine of veegzuigmachine is de juiste voor mij?
Het perfecte model voor elke uitdaging: van handveegmachines tot industriële zitveegmachines – de veegmachines en veegzuigmachines van Kärcher voldoen aan de verwachtingen van de klant op het gebied van flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Kärcher biedt ook alle relevante aandrijftypes voor elk toepassingsgebied - benzine, diesel, LPG of elektrisch.
Een overzicht van onze modellen:
Handgeleide veeg-/zuigmachines
Voor binnenplaatsen, paden, werkplaatsen en zalen. Voor conciërges, handelaars, schoonmaakbedrijven en de industrie. Walk-behind veegmachines en veeg-/zuigmachines zijn ergonomisch en gemakkelijk te gebruiken. Ze vegen grondig en met een lage stofontwikkeling - zelfs in de hoeken. Machines met een tractieaandrijving zijn ideaal voor oppervlakken vanaf 300m2.
Zitveeg-/zuigmachines
Zuinig, schoon en efficiënt voor middelgrote tot grote oppervlakken: dankzij het grote aanbod van machines. De Kärcher veeg-/zuigmachines voldoen aan alle eisen. Er wordt speciale aandacht besteed aan de nieuwste, klantgerichte technologie en de eenvoudige bediening, toegang en diensten.
Industriële veegmachines
Of het nu gaat om de logistieke sector, staal, bouw of cementfabrieken: de industriële veegmachines van Kärcher zijn betrouwbaar en efficiënt. Ze zijn ontworpen voor het zwaarste industriële gebruik op grote oppervlakken en grote vuilhoeveelheden. De bekroonde filtersystemen zorgen voor een stofvrije omgeving, zelfs bij extreme gevallen.
Wat zijn de toepassingsgebieden voor veegzuigmachines?
Eén machine, vele toepassingsgebieden: veegzuigmachines worden met name gebruikt voor grotere binnen- en buitenoppervlakken. In vergelijking met normale bezems verwijderen ze zelfs grof en hardnekkig vuil, stof en afval snel en effectief – met minimale inspanning.
Typische toepassingsgebieden voor veegmachines en veegzuigmachines zijn:
- Magazijnen en logistieke faciliteiten
- Fabrieken
- Parkeerplaatsen en laadbruggen
- Voedingsmiddelenindustrie
- Sport en recreatie faciliteiten
- Staal- en metaalindustrie
- Elektronische industrie
- Pharmaceutische- en chemische industrie
- Transport en transportindustrie
- Beurs- en congrescentra
Op welke vloeren kunnen veegmachines en veegzuigmachines worden gebruikt?
Verschillende vloeren en soorten vuil stellen ook andere eisen aan de veegmachine en het bijbehorende systeem. De standaard walsborstel is de gebruikelijke keuze en onderscheidt zich door zijn flexibiliteit en lange levensduur. Diezelfde walsborstel is echter niet geschikt voor alle vloeren. Daarom biedt Kärcher verschillende oplossingen om u te helpen optimale reinigingsresultaten te behalen.
Een overzicht van de diverse walsborstels:
Hoofdbezem
- Medium borstelhardheid
- Gebruikt voor: normaal straatvuil, bladeren of stoffige stukken op asfalt, dekvloeren of dicht tegen elkaar liggende stenen
Hoofdbezem, hard
- Aanzienlijk hardere borstelharen, waarvan sommige ook stalen inzetstukken hebben
- Gebruikt voor: ruwe oppervlakken en hardnekkig vuil of zwaar afval
Hoofdbezem, zacht
- Zachte haren
- Gebruikt voor: het verwijderen van vuil en fijnstof op gladde vloeren binnen
Hoofdbezem, antistatisch
- Zachte haren
- Gebruikt voor: efficiënte tapijtreiniging op bijvoorbeeld beurzen of sportaccommodaties en hotels
- De volgende modellen worden aanbevolen voor het reinigen van tapijten en kunstgras: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Welke oppervlakteprestaties hebben veegzuigmachines?
De prestaties van de veegzuigmachine variëren en zijn afhankelijk van het model en de uitrusting. Een overzicht van de oppervlaktereinigingsprestaties (per uur) van de verschillende veegmachines vindt u in onderstaande tabel. Ter vergelijking: de prestatie van een in de handel verkrijgbare handborstel ligt tussen 120 en 160 m² (max.).
Veegzuigmachine
Industriële veegzuigmachines
Oppervlakte reinigingsprestaties (per uur)
7200–28,000 m²
Veegzuigmachine
Ride-on veegzuigmachines
Oppervlakte reinigingsprestaties (per uur)
5100–13,600 m²
Veegzuigmachine
Walk-behind veegzuigmachine
Oppervlakte reinigingsprestaties (per uur)
3375–4725 m²
Veegzuigmachine
Duw veegmachines en veegzuigmachines
Oppervlakte reinigingsprestaties (per uur)
2800–3680 m²
Vraag ons vrijblijvend om een op maat gemaakt advies of productdemonstratie.
Advies en service
Dealer search: Kärcher Professional veegmachines en veegzuigmachines zijn verkrijgbaar bij alle Kärcher-dealers.
Contact Kärcher: gebruik ons contactformulier of bel ons op +31 (0) 76 750 1750