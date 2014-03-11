ONTDEK ONZE MEEST KRACHTIGE EN VEELZIJDIGE VEEGMACHINES TOT NU TOE!

Wat is een veegzuigmachine?

Snelle borstels, hoge prestaties: Kärcher’s compacte en krachtige veegmachines en veegzuigmachines garanderen een schoon resultaat in een mum van tijd – overal en altijd.

Veegzuigmachines verwijderen alle soorten vuil van binnen- en buitenoppervlakken. Waarin verschillen ze van veegmachines? Tijdens gebruik verspreidt de veegzuigmachine het stof met een walsborstel, zuigt het stof vervolgens op met een zuigturbine (ventilator) en deponeert het in een filtersysteem.