VEEGMACHINES
Vegen zoals de professionals Zeg vaarwel tegen stoffer en blik: de veegmachines van Kärcher reinigen 5x sneller; ideaal voor het opvegen van gevallen blaadjes en het vegen van trottoirs, wegen, opritten en binnenplaatsen. Deze machines leiden het vuil direct naar de interne afvalcontainer. Handig, snel, schoon en grondig! Geniet bovendien bij aankoop van een product uit het Home & Garden assortiment van geen 2 maar 3 jaar garantie in de Kärcher webshop!
De voordelen van veegmachines
Gebruiksvriendelijk
De veegmachine is met een paar handelingen, waarbij geen gereedschap nodig is, klaar voor gebruik. Daarna eenvoudig vegen, moeiteloos en gemakkelijk.
Flexibel en comfortabel
De duwbeugel van de veegmachine is in hoogte verstelbaar en zelfs helemaal worden omgeklapt voor compact opbergen.
Schoon tot in de kleinste hoekjes
De lange borstels van de zijbezem maken ook bij randen grondig schoon.
Eenvoudig en compact
Al onze veegmachines kun je met enkele handbewegingen plaatsbesparend opbergen: gewoon de beugel inklappen en de veegmachine rechtop neerzetten. Klaar.
Eenvoudig legen
Als je het vuilreservoir wilt legen, kun je dit met één beweging uit de Kärcher veegmachine halen: optillen en klaar. Je komt niet in contact met het vuil.
Zelfstaand
Het vuilreservoir is zo ontworpen dat je het eenvoudig uit de veegmachine verwijdert en veilig rechtop kunt zetten.