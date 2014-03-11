VEEGMACHINES

Vegen zoals de professionals Zeg vaarwel tegen stoffer en blik: de veegmachines van Kärcher reinigen 5x sneller; ideaal voor het opvegen van gevallen blaadjes en het vegen van trottoirs, wegen, opritten en binnenplaatsen. Deze machines leiden het vuil direct naar de interne afvalcontainer. Handig, snel, schoon en grondig! Geniet bovendien bij aankoop van een product uit het Home & Garden assortiment van geen 2 maar 3 jaar garantie in de Kärcher webshop!

Kärcher veegmachine verwijdert blaadjes en zand

De voordelen van veegmachines

Vrouw verwijdert blaadjes met Kärcher veegmachine

Gebruiksvriendelijk

De veegmachine is met een paar handelingen, waarbij geen gereedschap nodig is, klaar voor gebruik. Daarna eenvoudig vegen, moeiteloos en gemakkelijk.

Zijaanzicht Kärcher veegmachine

Flexibel en comfortabel

De duwbeugel van de veegmachine is in hoogte verstelbaar en zelfs helemaal worden omgeklapt voor compact opbergen.

Vrouw met Kärcher veegmachine veegt tuinafval op

Schoon tot in de kleinste hoekjes

De lange borstels van de zijbezem maken ook bij randen grondig schoon.

Kärcher veegmachine in opbergstand

Eenvoudig en compact

Al onze veegmachines kun je met enkele handbewegingen plaatsbesparend opbergen: gewoon de beugel inklappen en de veegmachine rechtop neerzetten. Klaar.

Vuilreservoir Kärcher veegmachine wordt geleegd

Eenvoudig legen

Als je het vuilreservoir wilt legen, kun je dit met één beweging uit de Kärcher veegmachine halen: optillen en klaar. Je komt niet in contact met het vuil.

Staand vuilreservoir van een Kärcher veegmachine

Zelfstaand

Het vuilreservoir is zo ontworpen dat je het eenvoudig uit de veegmachine verwijdert en veilig rechtop kunt zetten.

