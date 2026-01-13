VERBRANDINGSMOTOR-HOGEDRUKREINIGER

Maximale flexibiliteit - zonder elektriciteit. De G-serie maakt het mogelijk. Krachtige benzinemotoren maken van het gebruik van stroom voor deze apparaten overbodig. Dankzij het stevige frame en de grote wielen, is de G-serie ook uitermate geschikt voor gebruik op ruw terrein. De G-serie - ideaal voor bijvoorbeeld trailers, vrachtwagens, boten, opritten, en nog veel meer! Geniet bovendien bij aankoop van een product uit het Home & Garden assortiment van geen 2 maar 3 jaar garantie in de Kärcher webshop!