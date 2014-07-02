Wat is een stof- & waterzuiger

Stof-& waterzuigers zijn apparaten voor ambachtelijke bedrijven, de industrie en de horeca. Ze verwijderen behalve droog en vochtig vuil ook vloeistoffen. Vooral voor de uiteenlopende werkzaamheden op bouwplaatsen of in werkplaatsen zijn commerciële stof-/waterzuigers onmisbaar voor het verwijderen van grof en fijn vuil.

Of het nu gaat om vloeistoffen of om grote hoeveelheden fijnstof – ze verschillen fundamenteel van gewone stofzuigers voor particulier of bedrijfsmatig gebruik in het soort en de hoeveelheid vuil die ze kunnen opzuigen. Verder voldoen de behuizing, wielen, stroomkabels enz. aan de eisen die eraan worden gesteld door dagelijks gebruik onder zware omstandigheden.