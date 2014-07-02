STOF-/WATERZUIGERS
Onmisbaar: stof-/waterzuigers zijn tegen elk soort vuil opgewassen Droog, vochtig of nat: de juiste machine van Kärcher zuigt het eenvoudig op. Je kunt de zuigers natuurlijk enkel als waterzuiger gebruiken of alleen als stofzuiger.
Stof-/waterzuigers van Kärcher: ontworpen voor professioneel bedrijfsmatig gebruik
De NT Tact-zuigers zijn ontwikkeld om aan de hoogste eisen in de industrie en ambachtssector te voldoen, en je dagelijkse werkzaamheden met een maximum aan power te vergemakkelijken. Zelfreinigende filtersystemen voor craftsman-zuigers bieden een hoge zuigkracht, ook bij grote hoeveelheden fijnstof.
De bedrijfsmatige zuigers van de Ap-Klasse zijn echte allrounders en verwijderen zowel droog, vochtig als nat vuil. Ze zijn bijvoorbeeld zeer geschikt voor alle voorkomende reinigingswerkzaamheden in garagebedrijven.
De robuuste standaardklasse maakt indruk met zijn duurzaamheid en gebruiksgemak. De apparaten uit de standaardklasse worden vooral gebruikt voor het opzuigen van vloeistoffen bij het reinigen van gebouwen en in de horeca.
Onze speciale zuigers bieden oplossingen op maat voor bijzondere gebruiksdoelen. Zo zijn er stofzuigers met een ingebouwde afvoerpomp voor gebruik door de brandweer en bouwbedrijven. Voor de bakkerijsector zijn er speciale bakkerijstofzuigers.
De veiligheidsstofzuigers beschermen de gezondheid van gebruikers die blootgesteld worden aan respirabel stof van stofklasse M of aan gezondheidsschadelijk stof van stofklasse H. Daarnaast hebben we explosieveilige stof-/waterzuigers voor gevarenklasse zone 22 in ons assortiment.
Wat is een stof- & waterzuiger
Stof-& waterzuigers zijn apparaten voor ambachtelijke bedrijven, de industrie en de horeca. Ze verwijderen behalve droog en vochtig vuil ook vloeistoffen. Vooral voor de uiteenlopende werkzaamheden op bouwplaatsen of in werkplaatsen zijn commerciële stof-/waterzuigers onmisbaar voor het verwijderen van grof en fijn vuil.
Of het nu gaat om vloeistoffen of om grote hoeveelheden fijnstof – ze verschillen fundamenteel van gewone stofzuigers voor particulier of bedrijfsmatig gebruik in het soort en de hoeveelheid vuil die ze kunnen opzuigen. Verder voldoen de behuizing, wielen, stroomkabels enz. aan de eisen die eraan worden gesteld door dagelijks gebruik onder zware omstandigheden.
Welke stof-/waterzuiger is de juiste?
Tact klasse
De stof-/waterzuigers met gepatenteerd Tact-systeem voor ononderbroken gebruik met een constante hoge zuigkracht - zelfs voor grote hoeveelheden fijn stof. Het filter reinigt zichzelf door krachtige luchtstoten. De Tact stofzuigers voldoen aan de hoogste eisen van de gebruikers op bouwplaatsen en in werkplaatsen.
Ap klasse
De sterke allround stofzuigers van de Ap-klasse verwijderen zowel vloeibaar en vochtig vuil als medium-fijn stof. Dankzij halfautomatische filterreiniging blijft het filter schoon en is de zuigkracht hoog. Voor lange en efficiënte werkperiodes.
Standaard klasse
De standaard klasse stofzuigers zijn speciaal ontworpen voor grof vuil en grote hoeveelheden vloeistof. Deze extreem sterke, duurzame en gemakkelijk te hanteren machines worden dagelijks gebruikt door schoonmaakbedrijven.
Speciale zuigers
Kärcher biedt speciale stofzuigers aan die aan de behoefte van bakkers en de brandweer voldoen. Deze brandweerstofzuigers met afvoerpomp zijn voorzien van de nieuwste veiligheidssystemen; onze bakker stofzuigers zijn volledig hittebestendig.
Veiligheidszuigers
De Kärcher veiligheidsstofzuigers beschermen de gezondheid van de gebruikers die blootgesteld worden aan inadembaar fijn stof of tegen schadelijke stoffen zoals asbest.
Fijnstofzuiger met filterreiniging
De hoogste kwaliteit is geen toeval, maar een gevolg van hard werken. Vooral op bouwplaatsen en in ambachtelijke bedrijven verzamelt zich in grote hoeveelheden droog stof. Er ontstaat zaagsel, materiaalresten vallen op de grond en komen vast te zitten in machines. Onze fijnstofzuigers zijn precies op deze eisen afgestemd. De gepatenteerde filterreinigingstechnologie Tact maakt het opzuigen van grote hoeveelheden fijnstof mogelijk zonder een filterzak te gebruiken. Zo kan de volledige inhoud van het zuigreservoir worden benut en zijn er geen kosten voor filterzakken. De zuigkracht blijft constant hoog, zodat de gebruiker zonder onderbreking zeer efficiënt kan werken – zowel bij directe afzuiging bij elektrisch gereedschap als bij het opzuigen van afgezet stof.
Onze zuigers van de Ap-klasse met halfautomatische filterreiniging zijn ontworpen voor kleine tot middelgrote hoeveelheden fijnstof. Natuurlijk kunnen ze ook prima overweg met grof vuil en vloeistoffen, want het zijn echte alleskunners.
Waterzuiger
Grote hoeveelheden vloeistof zijn moeilijk te verwijderen zonder waterzuiger. Vocht beschadigt de vloer en kan tot ongevallen leiden vanwege het risico op uitglijden. Met onze waterzuigers pak je dit soort uitdagingen met plezier aan. Vloeren grondig reinigen of gelekte vloeistoffen opzuigen – al onze stof-/waterzuigers verwijderen snel en betrouwbaar kleine, maar ook grote hoeveelheden vloeistof. Gebruik je het apparaat voornamelijk om nat vuil mee op te zuigen, dan zijn onze zuigers uit de standaardklasse de juiste keuze.
Veiligheidsstofzuigers: schadelijke stoffen eenvoudig wegzuigen
Veiligheidsstofzuigers zorgen voor een goed gevoel. Je zuigt er eenvoudig gezondheidsschadelijk vuil mee op - op de juiste manier. Werk je in een omgeving met respirabel fijnstof, heb je te maken met kankerverwekkende materialen of word je zelfs blootgesteld aan asbeststof, gebruik dan een veiligheidsstofzuiger van Kärcher. Zo werk je duurzaam en gezond. Gecertificeerde vlakfilters voor stofklasse H houden de opgezogen stoffen daar waar ze horen – in de buik van de stofzuiger. Met ons gepatenteerde Tact-filterreinigingssysteem kun je lang en krachtig stofzuigen. Wanneer je schadelijke stoffen gemakkelijk en veilig wegzuigt, kun je je concentreren op wat belangrijk is: je werk.
Hoe werkt een Kärcher stof- & waterzuiger?
Om te voldoen aan de hoge eisen van gebruikers op bouwplaatsen, maar ook in werkplaatsen en industriële bedrijven bieden de stof-/waterzuigers van Kärcher afhankelijk van het soort vuil verschillende werkingsprincipes.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen droog en nat vuil, waarbij de specifieke aard van het vuil een belangrijke rol speelt. Gaat het om grofkorrelig of om stoffig vuil? Is de verontreiniging dunvloeibaar of stroperig? Voor vervuiling van elke aggregatietoestand tussen vast en vloeibaar heeft Kärcher de juiste stof-/waterzuiger.
Werking bij nat vuil
Door de onderdruk die de bypassventilator in het reservoir genereert, wordt vloeistof via een zuigslang naar het reservoir getransporteerd. Om te voorkomen dat vloeistoffen in de ventilator komen bij overschrijding van het maximale vulniveau wordt ofwel de zuigluchtstroom met een mechanisch vlottersysteem onderbroken doordat een vlotter het zuigkanaal afsluit, ofwel de stofzuiger automatisch uitgeschakeld.
Mechanische vlottersystemen
Wanneer de hoeveelheid vloeistof in het reservoir stijgt, duwt het systeem de vlotter zo lang naar boven tot deze het zuigkanaal afsluit. Zo wordt overlopen voorkomen, waardoor de zuigventilator zou vollopen.
Elektronische vlottersystemen
Wanneer de vloeistof in het reservoir de elektrisch geleidende contacten met elkaar verbindt, schakelt het apparaat uit om overlopen te voorkomen.
Werking bij droog vuil
Door een bypassventilator wordt een onderdruk in het reservoir gegenereerd die stofdeeltjes via een slang naar het reservoir transporteert. Hierdoor wordt het vuil met een vlak- of patroonfilter afgescheiden of gefilterd. Na verloop van tijd verstopt het stof het filter, waardoor de zuigkracht afneemt. Om dit te voorkomen bestaat de mogelijkheid (afhankelijk van het model) om het filter half- of volautomatisch te reinigen. Hierbij wordt gedurende korte tijd een luchtstroom gecreëerd die vanaf de schone kant door het filter stroomt en zo het filter reinigt. Het speciale ontwerp van de slangaansluiting op het reservoir brengt het vuil in een roterende beweging, waardoor zware, grove deeltjes direct naar de bodem van het reservoir zakken (zoals bij een cycloon).
Wat zijn de voordelen van half- en volautomatische filterreiniging?
Om verlies van zuigkracht bij het opzuigen van stof zonder filterzak tot een minimum te beperken, moet het filter regelmatig worden gereinigd. Om dit gemakkelijk te maken, hebben veel stofzuigers een geïntegreerd filterreinigingssysteem.
Voordelen van automatische filterreiniging
- Blijvend hoge zuigkracht
- Uitnemen van het filter is niet nodig
- Geen contact met het vuil
- Geen stof inademen bij het reinigen van het filter
- Geen mechanische belasting door bijv. uitkloppen
- Besparing van werktijd
- Vermindering van verkeerd gebruik
- Kostenbesparing omdat geen filterzakken gebruikt hoeven worden
- Benutting van het volledige reservoirvolume (anders dan bij gebruik met een filterzak)
- Hierdoor hoeft het reservoir minder vaak te worden geleegd
AP
All Purpose
Bij de halfautomatische filterreiniging Ap kan de gebruiker zelf de reinigingsintervallen bepalen. Hiervoor moet de knop 3 keer pulserend worden ingedrukt, terwijl het apparaat is ingeschakeld – bij voorkeur met afgedichte slangaansluiting (power-reiniging).
Tact-stofklasse L
Triggered Air Cleaning Technology
Op apparaten voor stofklasse L kan het filterreinigingsinterval voor automatische filterreiniging Tact in 2 standen worden ingesteld. Op de MIN-instelling (3) vindt de reiniging elke 60 seconden plaats. Op de MAX-instelling (2) vindt de reiniging elke 15 seconden plaats. Bij het opzuigen van vloeistoffen of tijdens het zuigen met filterzakken blijft de Tact-functie uitgeschakeld (1).
Tact-stofklasse M/H
Triggered Air Cleaning Technology
Bij de automatische filterreiniging Tact bij apparaten van de stofklassen M en H kiest het apparaat zelf het ideale filterreinigingsinterval. Op basis van een elektronische drukverschilmeting vindt de reiniging elke 7, 15 of 60 seconden plaats, of helemaal niet.
Veiligheid is een kwestie van ‘Tact’
Wij willen een bijdrage leveren aan het beschermen van bouwvakkers tegen de gevaren van fijnstof. Daarom hebben wij een reeks stofzuigers ontwikkeld die nat en droog vuil, en stof kunnen opnemen – optioneel direct bij de stofbron door middel van spaan- en stofafzuiging. Met onze nieuwste generatie stof-/waterzuigers van de Tact-stofklassen H en M zijn wij nog een stap verdergegaan.
Waarvoor staat ‘Tact’? Triggered Air Cleaning Technology
Door tal van functies, zoals ons nieuwe sensorgestuurde automatische filterreinigingssysteem (Tact), herkennen Kärcher Professional stofzuigers wanneer het vlakfilter moet worden gereinigd – dan keren ze kort de luchtstroom om en blazen lucht door het filter. Hierdoor kan de gebruiker zonder verlies van zuigkracht ononderbroken werken. Dit revolutionaire systeem maakt het mogelijk om ongekende hoeveelheden stof zonder handmatige filterreiniging op te zuigen en geeft aanzienlijk minder geluidsoverlast wanneer slechts kleine hoeveelheden stof aanwezig zijn.
De krachtige Tact-stofzuigers zijn vanwege deze zeer efficiënte filterreiniging zowel geschikt voor gewoon stof, alsook voor gevaarlijk stof. De filters hebben een ongeëvenaarde gebruiksduur van 180 kilogram fijnstof (mineraalstof categorie A). Pas dan moeten ze worden vervangen. Dit betekent langer ononderbroken werken met een constante zuigkracht, alsook een betere bescherming tegen fijnstof.
Overzicht van de apparaatkenmerken
- Centrale draaischakelaar voor instellen van de filterreiniging naar behoefte
- Aansluiting van de zuigslang boven op het apparaat voor een groter nettovolume en eenvoudig legen
- Robuust reservoir met bumper en greep voor een lange levensduur en comfortabele hantering
- Ruimte voor koffer en bevestiging van gereedschapsbox
- Flexibele opbergruimte om slangen en netsnoer veilig te bevestigen
- Opbergen van plintenzuiger en verbindingsstuk aan de zijkant zodat deze altijd bij de hand zijn
- Grote en stabiele metalen zwenkwielen voor optimale mobiliteit, ook onder de zware omstandigheden op een bouwplaats
Overzicht van de accessoireskenmerken
- Verbindingsstuk met een schuifje voor valse lucht en rubberen opzetstuk voor optimale aansluiting op elektrisch gereedschap
- Brede vloerzuigmond met snel verwisselbare opzetstukken voor stof- en waterzuigen
- Ergonomische bocht met greepgedeelte van zacht materiaal voor aangenaam werken
- Verbeterd clipsysteem voor eenvoudig wisselen, bijvoorbeeld tussen bocht en verbindingsstuk
- Vuilbestendige bajonetaansluiting om de slang moeiteloos los te koppelen van het apparaat
Professional stof-/waterzuiger: Stofklassen
Waarvoor staan de klassen L, M en H?
Stof is een complex mengsel van lucht en vaste deeltjes van verschillende grootte en vorm. Ook de chemische samenstelling en fysische eigenschappen kunnen zeer verschillen. Aan de hand van deze grootheden wordt stof afhankelijk van het gevarenniveau ingedeeld in de klassen L, M of H. Ook vezels zoals de zeer gevaarlijke asbest- en minerale vezels (indien < 5 μm) kunnen tot diep in de luchtwegen doordringen. Daarom is precieze kennis van de afzonderlijke stofklassen belangrijk om na risicobeoordeling de juiste stofzuiger te kunnen kiezen.
Stofklasse L
Stofzuigers voor stofklasse L zijn bijzonder geschikt voor het opzuigen van zachthout-, kalk- en gipsstof. Stof uit stofklasse L vormt een matig risico. Voor het verwijderen ervan zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Stofklasse M
De upgrade van stofklasse L. Geschikt voor het opzuigen van stof en vuil dat vrijkomt bij het werken met de volgende materialen: hardhout, plaatmateriaal, verfstofdeeltjes, keramiek, beton en baksteen. Stofklasse M is de laagste wettelijk voorgeschreven klasse voor gebruik op bouwplaatsen.
Stofklasse H
Stofzuigers voor stofklasse H zijn geschikt voor het opnemen van grote hoeveelheden veilige, alsook gevaarlijke / zeer kankerverwekkende stoffen zoals asbeststof, lood, kolen, nikkel, kobalt, koper, cadmium en schimmel.
Stofklasse
L
Max. doorlaatbaarheid (permeatiegraad)
≤ 1,0%
Geschikt voor
- Stoffen met grenswaarden > 1 mg/m³
Toepassing voor
- Kalkstof
- Gipsstof
Stofklasse
M
Max. doorlaatbaarheid (permeatiegraad)
< 0,1%
Geschikt voor
- Stoffen met grenswaarden ≥ 0,1 mg/m³
- Houtstof tot max. 1200 W/50 l
Toepassing voor
- Houtstof (beuk, eik)
- Lakstof
- Keramisch stof
- Stof van kunststoffen
Stofklasse
H
Max. doorlaatbaarheid (permeatiegraad)
< 0,005%
Geschikt voor
- Stoffen met grenswaarden < 0,1 mg/m³
- Kankerverwekkende stoffen (§ 35 GeStoffV)
- Ziekteverwekkende stoffen
Toepassing voor
- Kankerverwekkende stoffen (lood, kolen, kobalt, nikkel, teer, koper, cadmium enz.)
- Schimmel, bacteriën
- Kiemen
- Formaldehyde
Stofklasse
Aanvullende eis asbest*
Max. doorlaatbaarheid (permeatiegraad)
< 0,005%
Geschikt voor
- Asbesthoudend stof
Toepassing voor
- Asbeststof van nachtstroomkachels of brandwerende wanden
Stofklasse
Explosief stof (ATEX-zone 22)
Max. doorlaatbaarheid (permeatiegraad)
Zoals stofklasse L, M of H met aanvullende eisen
Geschikt voor
- Stof uit de stofexplosieklassen in zone 22
Toepassing voor
- Papierstof
- Meelstof
Klasse in elke klasse
Een stofzuiger is zo goed als zijn filter
Kleur bekennen was nog nooit zo veilig. Onze filters geven met kleurcodes aan voor welke toepassing ze bestemd zijn. Bruin voor hout en vezelhoudend stof. Rood betekent HEPA. Zwart voor zware gebruiksomstandigheden. Blauw betekent universeel inzetbaar. En groen staat voor droog stof en een hoge efficiëntie.
Kaarsenfilter Wood
Ons gloednieuwe kaarsenfilter past in elke 1-motorige Kärcher Tact-zuiger van de nieuwste generatie. De 8 kaarsen met PTFE-bekleding werken zeer efficiënt bij elke soort hout- en vezelhoudend stof. Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9 %.
- Maakt voor het eerst het opzuigen van vezelig stof zonder filterzak mogelijk
- Gegarandeerd hoog zuigvermogen (raakt niet verstopt!)
- Vochtongevoelig en rotbestendig
Stofklasse: M + L
Vlakfilter Safety/HEPA
Het eerste reinigbare H-filter voor stof-/waterzuigers. Eentraps en exclusief bij Kärcher. Gecertificeerd voor stofklasse H. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,995 % (HEPA).
- Geschikt voor het opzuigen van gezondheidsschadelijk en explosief stof
- Het nieuwe PTFE-H-filter is het eerste reinigbare H-filter op de markt. Zo kunt u ook grote hoeveelheden stof zuigen zonder filterzak
- Bij het opzuigen van gezondheidsschadelijk stof moet een veiligheidsfilterset of afvalzak worden gebruikt
Stofklasse: H
Vlakfilter Ultimate
Voor zeer stofintensieve toepassingen, zoals bijvoorbeeld het afslijpen van pas gestort beton of het werken met toners hebben wij de beste filteroplossing: ons PTFE-filter. Geschikt voor alle NT Tact-modellen. Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9 %.
- Vochtongevoelig en rotbestendig
- Nog zuiniger door langere gebruiksduur
- Gegarandeerd hoog zuigvermogen (raakt niet verstopt)
Stofklasse: M + L
Vlakfilter Wet & Dry
Onze nieuwe NT Tact-zuigers zijn standaard uitgerust met deze PES-filters, die zowel bij natte als droge toepassingen zeer goede resultaten opleveren. Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9 %.
- Vochtongevoelig en rotbestendig
- Nog zuiniger door langere gebruiksduur
- Zeer geschikt bij regelmatig wisselen tussen stof- en waterzuigen
Stofklasse: M + L
Vlakfilter Dry
Deze papierfilters zijn voor droge toepassingen ook qua prijs een goede keuze. Geschikt voor alle NT Tact-zuigers. Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9 %.
- Hoog zuigvermogen bij het opzuigen van fijnstof
- Hoge stofopnamecapaciteit
- Na het opzuigen van vloeistoffen moet het filter worden gedroogd
Stofklasse: M + L
Fijnstof op bouwplaatsen
Bouwstof is een algemeen begrip dat de soorten stof beschrijft die gewoonlijk ontstaan bij werkzaamheden in de bouw. Wanneer deze niet goed onder controle zijn, kunnen ze je ademhaling ernstig beïnvloeden en je gezondheid schaden. De nieuwe stof-/waterzuigers van Kärcher onderscheiden zich door een verbeterde filtertechnologie die ertoe bijdraagt om het stof dat zich om je heen bevindt onder controle te houden, en zowel jezelf als anderen ertegen te beschermen.
Wat is bouwstof?
Bouwstof is een algemeen begrip dat de soorten stof beschrijft die gewoonlijk ontstaan bij werkzaamheden in de bouw. Dit stof is niet alleen storend. Wanneer het niet adequaat onder controle wordt gehouden, kan het je ademhaling ernstig beïnvloeden en je gezondheid schaden. Bij langdurige blootstelling kunnen sommige soorten stof levensbedreigende longziekten veroorzaken en zelfs tot de dood leiden.
We zijn allemaal op de hoogte van de fijnstofdeeltjes die elke dag in de atmosfeer zweven, zoals menselijke huidcellen, textielvezels en zelfs verbrande meteorietdeeltjes. Bouwvakkers hebben echter te maken met veel gevaarlijkere soorten stof.
Er zijn 3 grote stofcategorieën die ontstaan bij het zagen, vijlen, slijpen of op andere wijze openbreken van materialen:
kwartsstof
beton, baksteen, tegels, mortel en zandsteen (ook bekend als ‘respirabel kristallijn silicaat’)
Houtstof
Zachthout, hardhout en houtproducten zoals mdf en triplex
Stof met een lagere toxiciteit
Gips (bijv. in gipsplaten), kalksteen, marmer en dolomiet
Opzuigen in plaats van ophoesten
Onze longen zijn gewoonweg niet gemaakt voor fijnstof. Al helemaal niet voor grote hoeveelheden. En juist die zijn zeer gevaarlijk. Daarom staan chronische longaandoeningen op de derde plaats in de gezondheidsstatistieken. De kosten voor behandeling bedragen vele miljarden euro’s. Hoeveel is je gezondheid je waard?
Welke stof adem ik in?
- Kwarts- en asbeststof zijn zeer gevaarlijk en kunnen kanker veroorzaken.
- Toxisch of kankerverwekkend stof van lood, cadmium, vanadium of mangaan is niet alleen schadelijk voor de longen, maar ook voor andere organen zoals de lever of milt. Dit soort stof ontstaat onder andere bij het lassen.
- Houtstof , bijvoorbeeld van eiken- en beukenhout, kan bij langdurige blootstelling neuskanker veroorzaken.
- Allergeen stof is meestal van plantaardige of dierlijke oorsprong en ontstaat bijvoorbeeld bij reinigingswerkzaamheden aan of in gebouwen die verontreinigd zijn met vogelpoep. Ook schimmels en microorganismen kunnen allergieën veroorzaken.
- Fibrinogeen stof leidt tot littekenvorming en na veelvuldige inwerking gedurende lange tijd tot geleidelijke verandering van het longweefsel. Door kwarts en asbest veroorzaakte stoflongen behoren tot de meest voorkomende erkende beroepsziekten.
Voorkomen is altijd de beste bescherming
Stof dat niet de kans krijgt om te ontstaan, vormt voor niemand een gevaar. Er bestaan tal van mogelijkheden om stof te voorkomen. En als we toch niet kunnen voorkomen dat het ontstaat, dan kunnen we stof binden, afzuigen of met beschermende kleding en adembeschermingsmaskers de weg naar onze longen versperren.
Wat kan ik doen om stof te voorkomen:
- stof direct afzuigen als het ontstaat. Veel elektrische apparaten beschikken over moffen voor aansluiting op een stofzuiger. Stofzuigers met stopcontact schakelen automatisch in, wanneer het aangesloten elektrische apparaat start. Altijd een geschikt filter gebruiken.
- Stofarme werkmethodes gebruiken, bijv. natte of vochtige verwerking.
- Stof met water binden, bijv. bij sloop- en slijpwerkzaamheden in de open lucht.
- Stofarme producten gebruiken, bijv. mortelpellets, transportbeton en gebruiksklaar pleister.
- Onnodig opdwarrelen van stof voorkomen. In plaats van droog vegen en wegblazen liever stofzuigers en veeg-/zuigmachines gebruiken.
- Preventief medisch onderzoek regelen en laten uitvoeren.
- Werkplekken regelmatig reinigen, werkruimtes voldoende ventileren, werkkleding schoonhouden.
- Afval direct en stofvrij verwijderen.
- Het afzuigvermogen van stofzuigers regelmatig controleren. Het filter indien nodig reinigen of vervangen. Gebruik stofzuigers met automatische filterreiniging voor een constant hoog zuigvermogen.
- Beschermende kleding en adembeschermingsmaskers dragen. Bij stofintensieve werkzaamheden is dit vanzelfsprekend, maar ook bij minder stofbelasting moet je altijd op zijn minst een geschikte adembescherming dragen.