Schrobzuigmachines zijn een efficiënte investering

Hoe werken schrobzuigmachines precies?

Alle moderne schrobzuigmachines met een rol- of discborstelkop werken in wezen op dezelfde manier. De reinigingsoplossing wordt ofwel in de verswatertank gemengd wanneer er reinigingsmiddelen aan worden toegevoegd of, in het geval van automatische doseersystemen, vlak voor de borstelkop zelf. De rotatie en contactdruk van de borstel werken samen om vuil te verwijderen. Dankzij de zuigkracht van de turbine wordt het vuile water vervolgens door de zuigbalk opgezogen en opgevangen in de vuilwatertank. Schrobmachines daarentegen hebben geen zuigmond of turbine. Daarom wordt losgemaakt vuil achteraf opgevangen door bijvoorbeeld de nat- en droogzuigers van Kärcher.

Maar niet alle schrobzuigmachines zijn hetzelfde

Schrobzuigmachines zijn als auto's - ze werken allemaal hetzelfde, maar niet elk model is geschikt voor elk toepassingsgebied. Maar dankzij verschillende ontwerpen, maten, opzetborstelsystemen en aandrijftechnologieën is het heel eenvoudig om een ​​machine te vinden die precies aan uw individuele eisen voldoet. U weet hoe groot uw oppervlakken zijn en of ze gevuld zijn met objecten of niet. U kent de structuur van uw vloeren en hun mate van vervuiling. En we hebben de juiste vloerreinigingsmachine voor wat u nodig heeft. Beloofd.