Schrobzuigmachines zijn een efficiënte investering
Investeren in een vloerreinigingsmachine moet de moeite waard zijn - en een Kärcher schrobzuigmachine levert precies dat. Hoe? Vergeleken met handmatige reiniging verminderen schrobzuigmachines de werk- en materiaalkosten en verhogen ze tegelijkertijd de reinigingskwaliteit.
De kosteneffectieve reinigingsoplossing voor elke toepassing
Vergeleken met handmatige vloerreiniging zijn schrobzuigmachines sneller, kosteneffectiever en grondiger als het gaat om het reinigen van alle soorten vloeren. Met een schrobzuigmachine bespaart u tijd en reinigingsmiddelen en dat is niet alleen goed voor uw medewerkers en uw portemonnee maar ook voor het milieu. Daarnaast zijn de machines gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm. Voor elke toepassing hebben wij het juiste ontwerp, stuk voor stuk perfect afgestemd op het type en formaat van uw vloer en uw wensen. Of het nu gaat om een klein bedrijf, café of restaurant, een grote supermarkt of winkelcentrum, of een zeer groot oppervlak in een luchthaven of productiehal, schrobzuigmachines zijn de meest efficiënte reinigingsoplossing voor alle vloeren, of het nu 30 of 30.000 m² groot is.VRAAG ONS OM ADVIES
Hoe werken schrobzuigmachines precies?
Alle moderne schrobzuigmachines met een rol- of discborstelkop werken in wezen op dezelfde manier. De reinigingsoplossing wordt ofwel in de verswatertank gemengd wanneer er reinigingsmiddelen aan worden toegevoegd of, in het geval van automatische doseersystemen, vlak voor de borstelkop zelf. De rotatie en contactdruk van de borstel werken samen om vuil te verwijderen. Dankzij de zuigkracht van de turbine wordt het vuile water vervolgens door de zuigbalk opgezogen en opgevangen in de vuilwatertank. Schrobmachines daarentegen hebben geen zuigmond of turbine. Daarom wordt losgemaakt vuil achteraf opgevangen door bijvoorbeeld de nat- en droogzuigers van Kärcher.
Maar niet alle schrobzuigmachines zijn hetzelfde
Schrobzuigmachines zijn als auto's - ze werken allemaal hetzelfde, maar niet elk model is geschikt voor elk toepassingsgebied. Maar dankzij verschillende ontwerpen, maten, opzetborstelsystemen en aandrijftechnologieën is het heel eenvoudig om een machine te vinden die precies aan uw individuele eisen voldoet. U weet hoe groot uw oppervlakken zijn en of ze gevuld zijn met objecten of niet. U kent de structuur van uw vloeren en hun mate van vervuiling. En we hebben de juiste vloerreinigingsmachine voor wat u nodig heeft. Beloofd.
Welke schrobzuigmachine voor welke vloer?
Een schrobzuigmachine met rolborstelkop is door zijn hoge borstelsnelheden en een hogere aandrukkracht per cm² bijzonder geschikt voor uitgebreide dieptereiniging van gestructureerde en sterk vervuilde vloeren. Deze borstelkoptechnologie biedt ook aanzienlijke voordelen bij het omgaan met grof vuil, omdat de tegengesteld draaiende rollen de deeltjes absorberen, die vervolgens worden teruggevoerd naar de grofvuilcontainer. Dit betekent dat voorvegen als voorbereidende stap niet meer nodig is.
Schrobzuigmachines met discborstelkoppen worden over het algemeen gebruikt voor onderhoudsreiniging en lichte vervuiling. Deze vloerreinigingsmachines zijn vooral populair voor gladde vloeren en geluidsgevoelige ruimtes, zoals in ziekenhuizen of de hotel- en gastronomiesector.
Dus welke schrobzuigmachine is de juiste voor u?
Onze vloerreinigingsmachines zijn verkrijgbaar in verschillende maten en worden geleverd met veel configuratie-opties voor een breed scala aan toepassingen - onze speciaal ontwikkelde accessoires helpen u meer te doen dan alleen schoon te maken. Andere speciale reinigingsoplossingen en eenvoudigere schrobbers maken ons assortiment compleet. Hier vindt u niet alleen alle informatie over de afzonderlijke categorieën, maar ook de schrobzuigmachine die bij u past in ons assortiment.
Compacte duw-schrobzuigmachines
Ontwikkeld voor het snel en flexibel reinigen van kleine tot middelgrote ruimtes zoals in restaurants, winkels, keukens, hotels en andere drukbezochte ruimtes: onze schrobzuigmachines.
Achterloop schrobzuigmachines
Achterloop-schrobzuigmachines zijn perfect voor efficiënte reiniging op middelgrote oppervlakken, zoals in winkels, zwembaden, hallen, maar ook in gangen en gangpaden en op vloeren van vele faciliteiten.
Zit- & step-on schrobzuigmachines
De ideale keuze voor het reinigen van grote ruimtes zoals in magazijnen en productiehallen, winkelcentra, parkeergarages of luchthavens. Hier vindt u ook onze gecombineerde veeg- / schrobzuigmachines.
Andere reinigingsoplossingen
Of het nu gaat om eenschijfs- en polijstmachines voor onderhoud van harde oppervlakken of oplossingen voor zeer veeleisende schoonmaaktaken, zoals op trappen of roltrappen: onze andere reinigingsoplossingen.
Welke energiebron voor welke schrobzuigmachine?
Afhankelijk van de grootte en het model werken de schrobzuigmachines van Kärcher op het elektriciteitsnet, op accu of worden aangedreven door een motor. Ook hier geldt: de toepassing speelt een sleutelrol bij het bepalen van de meest verstandige aandrijftechniek voor u.
Verkrijgbaar in de compacte klassen en alleen in walk-behind schrobzuigmachines, machines met netvoeding (d.w.z. met snoer) zijn betaalbaar en ideaal voor het reinigen van kleinere binnenruimtes buiten kantooruren.
Schrobzuigmachines op accu bieden maximale flexibiliteit en voorkomen struikelgevaar. Groot en klein: Kärcher biedt accu-aangedreven versies in elk ontwerp.
Wij raden onze milieuvriendelijke versies met verbrandingsmotor (diesel of LPG) aan voor grote buiten- of goed geventileerde binnenruimtes. Vloerreinigingsmachines met verbrandingsmotoren van Kärcher zijn alleen verkrijgbaar in de zitschrobzuigmachine reeks.
Schrobzuigmachines met of zonder geïntegreerde tractieaandrijving?
Comfort, gewicht en gebruiksvriendelijkheid zijn cruciale factoren om te beslissen of de machine moet worden uitgerust met of zonder geïntegreerde tractie-aandrijving. Een lichtere schrobzuigmachine met een tankinhoud tot ca. 50 liter kan eenvoudig worden bediend zonder tractieaandrijving. Bij grotere modellen raden wij geïntegreerde tractie-aandrijving aan, omdat het niet mogelijk is om een machine van dat formaat voor langere tijd met uw eigen lichaamsgewicht te bedienen zonder moe te worden.
Vloerreinigingsmachines zonder tractiemotoren gebruiken de rotatie van de borstels om de machine vooruit te bewegen. De inspanning die de bediener hiervoor nodig heeft, wordt tot een minimum beperkt.
De actieve en instelbare tractiemotor op een vloerreinigingsmachine met tractie-aandrijving beweegt de machine daarentegen naar voren, waardoor zeer lange gebruiksperioden mogelijk zijn zonder moe te worden.
Schrobzuigmachines op maat
Een Kärcher vloerreinigingsmachine kan ook voor speciale toepassingen worden gebruikt, zoals kristallisatie of coatingverwijdering, mits uitgerust met de juiste accessoires. Naast de beschikbaarheid van alle slijtdelen, bieden we ook een uitgebreid assortiment pads, schijf- en rolborstels, zuiglippen, vloertrekkers, accu's en acculaders, zodat u uw machine kunt uitrusten voor uw exacte reinigingseisen. Er zijn ook verschillende opzetsets verkrijgbaar, zoals onze Home Base Kit, voor het gemakkelijk vervoeren van handmatige reinigingstools. Zo krijgt u een schrobzuigmachine die precies op uw wensen is afgestemd.
Het juiste reinigingsmiddel voor uw schrobzuigmachine
Ongeacht het vloertype, de vloerreinigingsmachine of de mate van vervuiling, Kärcher biedt een breed scala aan reinigingsmiddelen die zijn ontwikkeld om perfect aan uw verschillende eisen te voldoen. Niet alleen zuinig in gebruik en zeer effectief tegen alle soorten vuil, maar natuurlijk ook milieuvriendelijk en zacht genoeg om te voldoen aan de nieuwste onderzoeksnormen.
Efficiënte kiemreductie voor verhoogde hygiëne-eisen
Onze aanbouwset voor schrobzuigmachines voor het desinfecteren van oppervlakken met een spray helpt u om met weinig geld en materiaal een heel nieuw reinigingsniveau te bereiken. Het doseren van een geschikt desinfectiemiddel via de spuitlans of handsproeier kan het aantal ziektekiemen op vloeren, muren en meubels effectief verminderen. Met inachtneming van de geldende richtlijnen is het mogelijk om professionele spraydesinfectie te realiseren met een geschikt desinfectiemiddel. De accessoires zijn geschikt voor gebruik in treinstations, luchthavens, kantoren en bedrijfsgebouwen, bejaarden- en zorginstellingen, kinderdagverblijven, scholen, zwembaden en sportfaciliteiten. Retrofitten is momenteel mogelijk voor zowel de schrobzuigmachines B 150 R als B 200 R.
Vraag ons om advies of productdemonstratie.
Laat hieronder uw gegevens achter, onze productspecialist neemt spoedig contact met u op.