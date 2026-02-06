Ontmoet onze intelligente schoonmaakrobots. De KIRA robotschrobmachines en de robotstofzuiger!
Optimaliseer werkprocessen, maak teams vrij, verhoog de productiviteit. Er is een tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de schoonmaaksector van gebouwen, het personeelsverloop in de industrie is hoog en parallel daaraan worden schoonmaaktaken steeds complexer. Ons antwoord op deze uitdagingen is: Kärcher Intelligent Robotic Application of kortweg "KIRA" – de cleaning robots van Kärcher.
KIRA B 50 & B200 ROBOT-SCHROBZUIGMACHINES
Efficiënt, tijdbesparend, gebruiksvriendelijk, veilig, flexibel en, indien gewenst, volledig autonoom: Onze KIRA B 50 en B 200 robot-schrobzuigmachines zijn een perfecte aanvulling op je schoonmaakteam. Reinigen op precies dezelfde manier als een standaard schrobzuigmachines of volledig autonoom middelgrote en (zeer) grote open vloeroppervlakken. Ontdek zelf de vele voordelen van onze KIRA-robotschrobmachines.
KIRA CV 50 ROBOT-STOFZUIGER
Kärcher brengt het arbeidsintensieve stofzuigen naar een next level met de komst van de KIRA CV 50 robotstofzuiger. Goede vakmensen vinden, personeelsverloop tegengaan, economisch werken - de uitdagingen voor professionals in de schoonmaakbranche zijn ongetwijfeld groot. Daarom is het nog belangrijker om de werkporcessen te optimaliseren - in het voordeel van de schoonmaakteams en de productiviteit.
