Ontmoet onze intelligente schoonmaakrobots. De KIRA robotschrobmachines en de robotstofzuiger!

Optimaliseer werkprocessen, maak teams vrij, verhoog de productiviteit. Er is een tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de schoonmaaksector van gebouwen, het personeelsverloop in de industrie is hoog en parallel daaraan worden schoonmaaktaken steeds complexer. Ons antwoord op deze uitdagingen is: Kärcher Intelligent Robotic Application of kortweg "KIRA" – de cleaning robots van Kärcher.